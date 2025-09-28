Mistrzostwa świata siatkarzy. Syndrom sezonu poolimpijskiego

Kiedyś polscy piłkarze po kolejnych słabych meczach uwielbiali powtarzać, że w Europie nie ma już słabych drużyn. Mistrzostwa świata na Filipinach pokazują, że i w siatkówce coraz mniej jest zespołów, które można zlekceważyć. Grupy, w których są cztery drużyny sprawiają, że liczy się każdy mecz, a nawet każdy set. Nie ma miejsca na błąd, bo nie ma go potem kiedy odrobić.

A o potknięcie bardzo łatwo, bo w fazie grupowej przegrywali nawet finaliści Włosi. Wielu zawodników, którzy stanowią o sile mniejszych reprezentacji zdobywało doświadczenie na parkietach PlusLigi czy Serie A. Teraz większe umiejętności pozwoliły im stawić czoła potęgom. Najlepiej wykorzystali to Czesi i Bułgarzy.

– Gra w mocniejszej lidze daje zawodnikom szansę na nabranie doświadczenia, tam robi się szybkie postępy, a nasza liga właśnie taka jest. Czesi swoją grę opierali na Lukasie Vasinie i Patriku Indrze. Ten drugi okazał się strzałem w dziesiątkę i potem wykorzystał to w kadrze. My też poszliśmy tą drogą i kiedyś siatkówki uczyliśmy się od Włochów. Sporo Polaków wyjeżdżało do Rosji i Turcji – ocenia Radosław Panas.

Mistrzostwa świata siatkarzy. Dlaczego zawiedli faworyci?

Czesi to na pewno największa sensacja turnieju na Filipinach. Jeszcze kilka tygodni temu chyba nikt nie stawiałby na to, że o medal będą walczyli właśnie oni, a do wielkiego finału wedrą się Bułgarzy. Czesi i Bułgarzy podważyli stary układ sił i kto wie, może właśnie byliśmy świadkami budowania nowego porządku. Brazylijczycy i Francuzi odpadli już po fazie grupowej. W obu przypadkach trzeba mówić o sensacji.

W Brazylii, która zagrała najgorzej od 1966 r., piszą wręcz o hańbie. We Francji mówi się z kolei o wielkim rozczarowaniu, bo stara gwardia z Earvinem N’Gapethem i Benjaminem Toniuttim chciała na pożegnanie z kadrą zdobyć mistrzostwo świata. Częściowo ta klęska faworytów to syndrom sezonu poolimpijskiego, zmiany warty w niektórych drużynach, odpoczynku liderów.