Aktualizacja: 22.12.2025 12:20 Publikacja: 22.12.2025 06:37
Siatkarze Aluronu wrócą z Brazylii z brązowym medalem Klubowych Mistrzostw Świata
Foto: PAP
Po półfinałowym spotkaniu siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie byli przybici i nic w tym dziwnego. W starciu z wicemistrzem Azji nie mieli żadnych argumentów, a walkę nawiązali tylko w drugim secie. Nie potrafili wyrządzić rywalom zagrywką żadnej krzywdy i Antoine Brizard mógł swobodnie wybierać opcje w rozegraniu, a kiedy sami atakowali, to Japończycy bardzo często znakomicie bronili.
Na szczęście zawodnicy Michała Winiarskiego nie rozpamiętywali długo tej klęski i w niedzielę wyszli zmotywowani do tego, by w swoim historycznym występie w KMŚ wywalczyć medal. Początek meczu nie zapowiadał szczęśliwego końca, bo przegrywali w pierwszym secie już 12:16, potem nawet 21:24 i byli o jedną piłkę od porażki. Na szczęście wytrzymali nerwowo końcówkę, blok Jurija Gładyra dał im remis 24:24, a wygraną 27:25 zapewnił as serwisowy Kyle’a Ensinga.
W drugiej odsłonie nerwów było już mniej. Aluron CMC zbudował przewagę, trener rywali Eduardo Horacio Dileo brał przerwę na żądanie, ale nic nie wskórał. Dobrze grał lider Bartosz Kwolek, dołączył do niego Aaron Russell, a decydujący punkt zdobył Miguel Tavares.
Czytaj więcej
Rywalizacja była zacięta, emocji nie brakowało, ale po pięciosetowym boju złote medale Ligi Mistr...
W polskim zespole w niedzielę funkcjonowała wreszcie zagrywka, a po dobrych serwisach udało się zbudować prowadzenie 13:9. Co z tego, że rywale zmniejszyli w pewnym momencie przewagę do jednego punktu. Aluron CMC nie dał się dogonić i zwyciężył 25:21.
– Dla wielu chłopaków to była pierwsza taka impreza w życiu i chcieliśmy zrobić wszystko, żeby wrócić z medalem – powiedział po meczu na antenie Polsatu Sport rozgrywający Miguel Tavares.
To był także pierwszy od 13 lat medal KMŚ dla drużyny z PlusLigi (ostatni do tej pory wywalczyła PGE GiEK Skra Bełchatów). Coś takiego może dziwić, bo w końcu polska liga jest jedną z dwóch najlepszych w Europie i w Lidze Mistrzów regularnie nasze kluby stają na podium. Ten brak medali był jednak spowodowany tym, że drużyny PlusLigi w ostatnich latach rezygnowały ze startu w Klubowych Mistrzostwach Świata.
Czytaj więcej
Wielu przedsiębiorców jest zaskoczonych tym, jak ciekawym sportem jest siatkówka – mówi „Rzeczpos...
Impreza regularnie odbywa się w Brazylii i polskim drużynom po prostu nie opłacało się tam latać. Sama wyprawa na drugi koniec świata jest droga, a nagrody nie są imponujące: za zwycięstwo dostaje się 200 tys. dol., za drugie miejsce 100 tys., a za trzecie ledwie 50 tys. dol., co nie wystarcza nawet na pokrycie kosztów wyjazdu. Dodatkowo, przy napiętym kalendarzu, wylot w trakcie sezonu był trudny także ze względów logistycznych. Teraz PlusLiga jest mniejsza niż w ostatnich latach i jakoś udało się poprzestawiać terminy.
Siatkarze Aluronu wrócą do gry w PlusLidze 3 stycznia, a ich rywalem będzie Projekt Warszawa.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W poniedziałek rusza nowy sezon PlusLigi. Po trzech latach znów zagra w niej 14 drużyn. Złota broni Bogdanka LUK...
Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego trybu życia. Zapomnimy o siatkówce na kilka dni, a potem już ze świeżym spojr...
Jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby się zgrać jako drużyna, ale widać, że idziemy w dobrym kierunku – mówi „...
Mistrzostwa świata przyniosły wiele niespodzianek, a nawet sensacji. Polscy siatkarze wracają z Filipin z brązem...
W meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata Polacy wygrali z Czechami 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) po nadspo...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas