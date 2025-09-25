Mistrzostwa świata siatkarzy. Polska – Włochy: półfinał marzeń

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kluczowe elementy rywalizacji między Polską a Włochami w siatkówce?

Jak zmiany kadrowe wpłynęły na strategię Polaków i Włochów w mistrzostwach świata?

Jakie są potencjalne konsekwencje ewentualnej porażki dla obu drużyn?

Co oznacza obecna forma obu drużyn dla ich szans na sukces w turnieju?

„Gazzetta dello Sport” i gwiazda reprezentacji Włoch Yuri Romanò nazywają sobotnie spotkanie siatkarskim klasykiem i rzeczywiście nie ma w tym chyba cienia przesady.

Polacy i Włosi ciągle na siebie trafiają w walce o medale i puchary, i raz górą są jedni, a raz drudzy. Biją się nie tylko reprezentacje, ale też kluby, bo PlusLiga i włoska Serie A to dwie najlepsze ligi w Europie. Od 2021 r. finały Ligi Mistrzów są wewnętrzną wojną polsko-włoską, a zwycięstwa wypadają mniej więcej po równo.

Polska – Włochy. Rewanż za poprzedni finał mistrzostw świata

Podobnie jest na szczeblu reprezentacyjnym. Dwa lata temu, w finale mistrzostw Europy rozgrywanym w Rzymie, triumfowali Polacy, bijąc gospodarzy 3:0. Tamten mecz można było nazwać rewanżem za wcześniejszą porażkę w finale mundialu (2022) w katowickim Spodku (1:3). W tym sezonie obie drużyny spotkały się już dwukrotnie w Lidze Narodów: w fazie grupowej 3:2 wygrali Włosi, ale w finale cyklu, w chińskim Ningbo rozpędziła się już biało-czerwona maszyna, która rozbiła rywali 3:0.

Tamte mecze można wziąć w lekki nawias, bo Liga Narodów, chociaż ważna i prestiżowa, to jednak tylko rozgrywki komercyjne, gdzie często selekcjonerzy dają odpocząć największym gwiazdom, a imprezą docelową w tym sezonie są mistrzostwa świata. Przed sobotnim półfinałem trudno wskazać faworyta do zwycięstwa i nic dziwnego, skoro potencjały obu drużyn są porównywalne.