Pościg Maxa, bezużyteczny Lewis i król Lando. To był jeden z najbardziej ekscytujących sezonów F1

Przepływ powietrza i niezawodny silnik

Tak wielką dominację McLaren zawdzięcza nie tylko umiejętnościom swoich kierowców, ale też dobrze zbudowanym bolidom. Według analiz, przewagę nad innymi zespołami udało się uzyskać głównie w zakresie chłodzenia auta i opon. To jedna z najbardziej kluczowych kwestii, nad którymi pracują ekipy, tworząc nowy bolid. Problemem jest najczęściej odpowiednio szybkie dogrzanie opon podczas kilku pierwszych okrążeń wyścigu, bez późniejszego przegrzania – oznacza to bowiem ich szybszą degradację, czyli stratę przyczepności, a w konsekwencji potrzebę szybszej wymiany.

Jest to więc kwestia bardzo dokładnego dopasowania ustawień w aucie – zarówno zapewnienia powietrzu dobrego i skutecznego dla chłodzenia przepływu przy oponach, jak i ustawienia wysokości przedniego zawieszenia. To, jak bardzo przód bolidu kieruje się ku ziemi, również ma bowiem wpływ na opony i ich zużycie.

I właśnie tutaj McLaren wyprzedził w tym sezonie inne zespoły. Budowa ich przedniego skrzydła została podporządkowana zwiększaniu przepływu powietrza przy oponach. Dodatkowo, w trakcie roku, ulepszyli to również przy hamulcach. Właśnie te kwestie, w połączeniu z niezawodnym silnikiem od Mercedesa, stoją za tegorocznym sukcesem bolidu McLarena. Dzięki dającym się zmieniać ustawieniom kontrolującym stopień przepływu powietrza, ich auto łatwiej przystosowywało się do różniących się od siebie wymagań każdego toru.

Podwójna korona dla pomarańczowych barw

Drugą ważną bitwą, którą toczył w tym samym czasie McLaren, była próba zdobycia pierwszego od 2008 r. mistrzostwa świata kierowców. Do wakacji mogło się wydawać, że pozostałe ekipy nie będą w stanie podjąć rękawicy. Po przerwie, zaskakując wielu, do walki o swój piąty z rzędu tytuł włączył się czterokrotny mistrz świata z Red Bulla Max Verstappen. W pogoni pomógł mu dramatyczny zjazd formy zaliczony przez Oscara Piastriego, w tamtym czasie lidera rankingu. Nikt, łącznie z nim samym, nie potrafił wytłumaczyć, co się stało. Wyglądało to tak, jakby Oscar całkowicie stracił pewność i zaufanie do auta oraz własnych umiejętności. Ostatecznie, po odrobieniu 104-punktowej straty, Holendrowi zabrakło tylko trzech punktów do wygranej.

Trofeum, pierwszy raz w karierze, zgarnął Brytyjczyk Lando Norris, jeżdżący dla McLarena, a tym samym w Formule 1, od 2019 r. W czasie całego sezonu wykazywał stabilną formę, wygrywając siedem wyścigów. Tytułu nie dał sobie wydrzeć w pamiętnym ostatnim wyścigu sezonu w Abu Zabi 7 grudnia. Został pierwszym od 17 lat kierowcą odbierającym tę nagrodę w pomarańczowych barwach. Lando na ten sukces czekał od ósmego roku życia – wtedy rozpoczął swoją przygodę z kartingiem, w której od zawsze niesamowicie wspierał go tata. Jak pisał Mikołaj Sokół w „Rzeczpospolitej”, „przez pierwsze siedem lat opuścił chyba trzy starty syna”.