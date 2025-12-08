„Mili ludzie też wygrywają”. Jak Lando Norris został nowym mistrzem świata Formuły 1

„Tak wiele osób skreśliło go w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Zbyt wrażliwy, zbyt kruchy, zbyt słaby psychicznie, by poradzić sobie z bezwzględnym kierowcą alfa takim jak Max Verstappen” – pisze dziennik „Telegraph”.

Norris nie ukrywa, że sposób, w jaki sięgnął po pierwszy w karierze tytuł, to jedna z rzeczy, z których jest najbardziej dumny.

Lando Norris. Cichy i nieśmiały chłopak

– Czuję, że udało mi się wygrać tak, jak chciałem. Nie staram się być tak agresywny jak Max ani tak stanowczy jak inni mistrzowie w przeszłości. Po prostu zwyciężyłem po swojemu – starając się być uczciwym i rzetelnym kierowcą. Czy czasami mógłbym być bardziej agresywny? Z pewnością mógłbym. Czy tak chcę się ścigać? To nie w moim stylu – przekonuje nowy mistrz.

Kiedyś Fernando Alonso napisał na jego kasku, że jest gwiazdą rocka. 26-letniemu Norrisowi nigdy nie brakowało pewności siebie, ale na co dzień to cichy i nieśmiały chłopak.