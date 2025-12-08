Reklama

„Mili ludzie też wygrywają”. Jak Lando Norris został nowym mistrzem świata Formuły 1

Po czterech latach panowania Maxa Verstappena Formuła 1 ma nowego króla. Lando Norris, jedenasty brytyjski mistrz świata, wygrał na własnych zasadach.

Publikacja: 08.12.2025 18:15

Lando Norris

Lando Norris

Foto: PAP/Tomasz Mróz

Tomasz Wacławek

„Tak wiele osób skreśliło go w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Zbyt wrażliwy, zbyt kruchy, zbyt słaby psychicznie, by poradzić sobie z bezwzględnym kierowcą alfa takim jak Max Verstappen” – pisze dziennik „Telegraph”.

Norris nie ukrywa, że sposób, w jaki sięgnął po pierwszy w karierze tytuł, to jedna z rzeczy, z których jest najbardziej dumny.

Lando Norris. Cichy i nieśmiały chłopak

– Czuję, że udało mi się wygrać tak, jak chciałem. Nie staram się być tak agresywny jak Max ani tak stanowczy jak inni mistrzowie w przeszłości. Po prostu zwyciężyłem po swojemu – starając się być uczciwym i rzetelnym kierowcą. Czy czasami mógłbym być bardziej agresywny? Z pewnością mógłbym. Czy tak chcę się ścigać? To nie w moim stylu – przekonuje nowy mistrz.

Czytaj więcej

Lando Norris jest liderem przed ostatnim wyścigiem sezonu
Formuła 1
Walka o tytuł w F1 do ostatniej prostej. Max Verstappen po raz piąty czy zmiana na tronie?

Kiedyś Fernando Alonso napisał na jego kasku, że jest gwiazdą rocka. 26-letniemu Norrisowi nigdy nie brakowało pewności siebie, ale na co dzień to cichy i nieśmiały chłopak.

Reklama
Reklama

– To kierowca, który nie ulega stereotypom. Pozostał wierny sobie, jest bardzo szczery, otwarcie mówi o swoich problemach. Udowodnił wszystkim, że można zostać mistrzem świata, będąc miłym facetem. Nie trzeba być bezwzględnym i twardym. Cieszę się jego szczęściem, mam nadzieję, że się nie zmieni, a może nawet bardziej się zrelaksuje i będzie mógł bardziej cieszyć się F1 – mówi Sky Sports Carlos Sainz, jego pierwszy partner w zespole McLarena. 

Lewis Hamilton i Max Verstappen o nowym mistrzu świata F1

– Cieszę się jego sukcesem. Wiem, jakie to uczucie, kiedy przystępujesz do wyścigu i walczysz o swój pierwszy tytuł. To bardzo stresujące – opowiada Lewis Hamilton, siedmiokrotny mistrz świata. – Pierwsze zwycięstwo zawsze jest niezwykle emocjonujące. To coś wyjątkowego, bo na starcie zawsze każdy marzy o tym momencie – dodaje Verstappen.

Czytaj więcej

Formuła 1 ma nowego króla. To jego pierwszy tytuł mistrza świata
Formuła 1
Formuła 1 ma nowego króla. To jego pierwszy tytuł mistrza świata

Norris zaznacza, że nienawidzi porównywać się z innymi, ale czuje, że momentami jechał lepiej od konkurencji, na poziomie, któremu inni nie są w stanie dorównać. 

– Czy popełniałem też błędy? Tak. Czy są rzeczy, które Max czasami potrafiłby zrobić lepiej ode mnie? Tak. Ale czy uważam, że jest niepokonany? Nie – przekonywał Brytyjczyk. I potwierdził to na torze. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Formuła 1 Osoby Lando Norris
Formuła 1 ma nowego króla. To jego pierwszy tytuł mistrza świata
Formuła 1
Formuła 1 ma nowego króla. To jego pierwszy tytuł mistrza świata
Lando Norris jest liderem przed ostatnim wyścigiem sezonu
Formuła 1
Walka o tytuł w F1 do ostatniej prostej. Max Verstappen po raz piąty czy zmiana na tronie?
Sergio Perez może wrócić do Formuły 1
Formuła 1
Sergio Perez wróci do Formuły 1? Cadillac szansą dla Meksykanina
Andrea Kimi Antonelli (na zdjęciu), osiemnastolatek z Bolonii, na mecie w Melbourne zameldował się j
Formuła 1
Formuła 1. Nawet faworyci nie mogą spać spokojnie
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Lando Norris za kierownicą bolidu McLaren
Formuła 1
Ruszył sezon Formuły 1. Lando Norris najszybszy w GP Australii
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama