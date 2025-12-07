Walka o tytuł w F1 do ostatniej prostej. Max Verstappen po raz piąty czy zmiana na tronie?

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyzwania stoją przed Lando Norrisem, Maxem Verstappenem i Oscarem Piastrim w walce o mistrzostwo świata Formuły 1?

Jakie były kluczowe momenty sezonu, które doprowadziły do nieprzewidywalnej sytuacji punktowej przed ostatnim wyścigiem?

W jaki sposób Oscar Piastri może wpłynąć na wynik McLarena, mimo matematycznych szans na własne zwycięstwo?

Po genialnej drugiej połowie sezonu Max Verstappen traci do lidera klasyfikacji Lando Norrisa już tylko 12 punktów. Norris będzie musiał zrobić wszystko, co może, by nie pozwolić Holendrowi zabrać mu upragnionego tytułu. A nie wolno przecież zapomnieć o liczącym na cud Oscarze Piastrim, który z pierwszego miejsca w tabeli spadł na trzecie.

Reklama Reklama

Tegoroczny sezon Formuły 1 trzyma widzów w napięciu do samego końca. Po raz pierwszy od 2021 r. zwycięzca wyłoniony zostanie dopiero w ostatni weekend. Dodatkowo, po raz pierwszy od 2010 r. w ostatnim wyścigu szansę na zdobycie mistrzostwa świata ma więcej niż dwóch kierowców – Lando Norris z McLarena, Max Verstappen z Red Bulla i Oscar Piastri (również McLaren). Dla Verstappena byłby to piąty tytuł w karierze, natomiast dla dwóch kierowców McLarena jest to okazja na pierwsze takie trofeum w życiu.

Max Verstappen mistrzem? Trudno było choćby marzyć

Gdy McLaren zagwarantował sobie triumf w rywalizacji konstruktorów już w Singapurze, czyli sześć wyścigów przed końcem sezonu, wszyscy byli przekonani, że z taką samą łatwością domkną zwycięstwo któregoś ze swoich kierowców w indywidualnych mistrzostwach. Norris i Piastri całkowicie zdominowali bowiem pierwszą połowę sezonu – siedmiokrotnie razem stali na podium, na pierwszym i drugim miejscu.