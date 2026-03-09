Niestety, nie po raz pierwszy w tym zespole, zawiodła strategia. Ferrari błędnie nie zareagowało na pit stopy Mercedesa, co ostatecznie sprawiło, że czerwoni stracili szansę walki o zwycięstwo. Ostatecznie Leclerc zajął trzecie, a Hamilton czwarte. Jest to o tyle bolesne, że drugi z nich po raz pierwszy od wielu wyścigów miał szansę na podium – swoje pierwsze we włoskich barwach. Kibicom pozostaje mieć nadzieję, że następne wyścigi przyniosą więcej możliwości.

Wydawało się, że Red Bull do Australii przyjechał z dwoma zupełnie różnymi bolidami. Podczas gdy Isack Hadjar musiał zatrzymać się i zakończyć wyścig już na 11. okrążeniu z powodu usterki, Max Verstappen, po nieudanych kwalifikacjach, z 20. miejsca przeskoczył aż na szóste. Holender udowodnił więc, że mimo niechęci do nowej generacji aut, nadal jest w stanie osiągać w nich niesamowite wyniki.

Czytaj więcej Formuła 1 Nowe bolidy Formuły 1. Zahamować, żeby przyspieszyć Nadchodzą największe od 12 lat zmiany w budowie bolidów Formuły 1. Od zmniejszenia pojazdów, przez ulepszenia silników, po skrzydła aż do przyciskó...

Zeszłoroczni mistrzowie świata nie pokazali w zasadzie nic. Oscar Piastri z McLarena, po piątym miejscu w kwalifikacjach, rozbił auto jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu – na dojeździe do zajęcia pól startowych. Australijczyk po raz drugi z rzędu nie ukończył więc GP w swoim kraju – wywołując tym komentarze o ciążącej na nim klątwie wyścigu w domu.

Drugi kierowca, Lando Norris, pojechał bardzo poprawnie. Po zagwarantowaniu sobie szóstej pozycji startowej, rywalizację ukończył na piątym miejscu. Udało mu się co prawda obronić przed atakiem Verstappena, nie był jednak żadnym zagrożeniem dla jadących przed nim Ferrari. Fani McLarena muszą poczekać więc na tak oczekiwany pokaz formy i możliwości od swoich kierowców.

Kiedy kolejny wyścig Formuły 1?

Nikt nie miał jednak gorszego weekendu niż Aston Martin. W związku z ogromnymi problemami z silnikiem obaj kierowcy brali bardzo ograniczony udział w treningach. Lance Stroll w kwalifikacjach nie wystąpił w ogóle, Fernando Alonso natomiast zajął dopiero 17. miejsce. Zachodzące w aucie wibracje sprawiły, że kierowcy już wcześniej zapowiadali, że zapewne nie będą w stanie przejechać całej długości wyścigu – podobno groziłoby to uszkodzeniami nerwów kierowców. Alonso wycofał się z wyścigu, Lance w pewnym momencie przestał starać się o jakikolwiek rezultat i zaczął traktować go jako kolejną sesję treningową – rywalizację ukończył 15 pełnych okrążeń po zwycięzcy.