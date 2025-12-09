Wyluzował i zaufał swojej prędkości. Lando Norris, nowy mistrz świata Formuły 1

Z tego artykułu się dowiesz: Jak wpłynęło dzieciństwo i wychowanie na karierę Lando Norrisa?

Dlaczego ojciec Lando Norrisa jest kluczową postacią w jego wyścigowej drodze?

Jakie były kluczowe momenty kariery Lando Norrisa przed zdobyciem tytułu mistrza świata?

Jak Lando Norris zmagał się z presją jako młody kierowca Formuły 1?

Co sprawiło, że Lando Norris ostatecznie sięgnął po dziecięce marzenie o zostaniu mistrzem świata F1?

Pierwszą sportową miłością urodzonego w 1999 r. kierowcy były co prawda motocykle – do dziś podziwia arcymistrza MotoGP, Valentino Rossiego – a jako pierwsze doświadczenia za kierownicą wymienia kosiarkę ogrodową., ale magia czterech kółek ostatecznie stała się silniejsza i mały Lando zaczął nabijać kilometry w gokarcie.

Zaczynał już jako ośmiolatek, czyli właściwie w typowym dla współczesnych zawodników wieku. Do dziś pamięta, jak tata polewał asfaltowy placyk płynem do zmywania naczyń, by młody adept wyścigowej sztuki uczył się wyczucia przyczepności i panowania nad maszyną na śliskiej nawierzchni.

Kim jest ojciec Lando Norrisa?

Właśnie ojciec odegrał niebagatelną rolę w karierze przyszłego mistrza świata. Adam Norris dorobił się grubych milionów w branży funduszy emerytalnych, na liście najbogatszych Brytyjczyków zwykł figurować w rejonach szóstej setki zestawienia. Wycofał się z tej działalności już w wieku 36 lat i podjął nowe wyzwanie, czyli doprowadzenie syna na wyścigowy szczyt. Według padokowych wyliczeń, mógł włożyć w ten plan nawet przeszło czterdzieści milionów dol. finansując starty i testy w kategoriach juniorskich.

Trzeba jednak pamiętać, że pieniądze – kluczowe paliwo w motorsporcie – nie zastąpią i nie kupią talentu za kierownicą. Lando Norris zdobywał tytuły mistrza świata i Europy w kartingu, a po przesiadce do samochodów dokładał kolejne trofea. Cały czas z ojcem u boku, kosztem życia rodzinnego.