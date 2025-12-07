W niedzielę w Abu Zabi odbył się jeden z najbardziej ekscytujących finałów sezonu od bardzo dawna. Po raz pierwszy od 15 lat o mistrzostwo świata Formuły 1 do samego końca walczyło więcej niż dwóch kierowców.

Tym razem – po raz pierwszy w karierze – tytuł mistrzowski wywalczył Brytyjczyk Lando Norris z McLarena.

Lando Norris z pierwszym tytułem mistrza świata F1

W niedzielę pochodzący z Wielkiej Brytanii Lando Norris (McLaren) wywalczył – po raz pierwszy w swojej karierze – tytuł mistrza świata Formuły 1. W wyścigu w Abu Zabi – będącym ostatnim w sezonie – zajął on miejsce trzecie.

W Abu Zabi wygrał – po raz 71. w karierze – czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugie miejsce zajął zaś Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.