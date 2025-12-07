Aktualizacja: 07.12.2025 19:19 Publikacja: 07.12.2025 16:36
Foto: REUTERS/Amr Alfiky
W niedzielę w Abu Zabi odbył się jeden z najbardziej ekscytujących finałów sezonu od bardzo dawna. Po raz pierwszy od 15 lat o mistrzostwo świata Formuły 1 do samego końca walczyło więcej niż dwóch kierowców.
Tym razem – po raz pierwszy w karierze – tytuł mistrzowski wywalczył Brytyjczyk Lando Norris z McLarena.
W niedzielę pochodzący z Wielkiej Brytanii Lando Norris (McLaren) wywalczył – po raz pierwszy w swojej karierze – tytuł mistrza świata Formuły 1. W wyścigu w Abu Zabi – będącym ostatnim w sezonie – zajął on miejsce trzecie.
W Abu Zabi wygrał – po raz 71. w karierze – czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugie miejsce zajął zaś Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.
Jak zauważają media branżowe, od 2015 r. w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.
Foto: PAP
Jak zauważają media branżowe, od 2015 r. w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.
Jak podkreślała wcześniej w rp.pl Antonina Groblewska, „po genialnej drugiej połowie sezonu Max Verstappen tracił do lidera klasyfikacji Lando Norrisa tylko 12 punktów”. „Norris będzie musiał zrobić wszystko, co może, by nie pozwolić Holendrowi zabrać mu upragnionego tytułu. A nie wolno przecież zapomnieć o liczącym na cud Oscarze Piastrim, który z pierwszego miejsca w tabeli spadł na trzecie” – podkreślała.
Tegoroczny sezon Formuły 1 trzymał widzów w napięciu do samego końca. Po raz pierwszy od 2021 r. zwycięzca wyłoniony został bowiem dopiero w ostatni weekend. Po raz pierwszy od 2010 r. w ostatnim wyścigu szansę na zdobycie mistrzostwa świata miało więcej niż dwóch kierowców – Lando Norris z McLarena, Max Verstappen z Red Bulla i Oscar Piastri (McLaren). Dla Verstappena byłby to piąty tytuł w karierze, zaś dla dwóch kierowców McLarena – okazja na pierwsze takie trofeum w życiu.
Sytuacja punktowa była skomplikowana dla każdego z trzech kierowców. Niezależnie jednak od wyników pozostałej dwójki, wiadomo było, że jeśli Norris znajdzie się na podium, zwycięstwo ma w kieszeni. Jeśli byłby czwarty lub niżej, a Verstappen pierwszy, tytuł powędrowałby wówczas do Holendra.
Lando Norris to brytyjski kierowca, który obecnie jeździ dla zespołu McLaren F1 Team.
Urodzony 13 listopada 1999 r. w Bristolu, Norris ma również belgijskie korzenie (jego matka jest Belgijką). Jest jednym z czołowych kierowców w stawce.
Kariera i osiągnięcia:
Źródło: rp.pl
