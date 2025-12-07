Reklama

Formuła 1 ma nowego króla. To jego pierwszy tytuł mistrza świata

Pochodzący z Wielkiej Brytanii Lando Norris z McLarena w niedzielę – po raz pierwszy w karierze – wywalczył tytuł mistrzowski Formuły 1.

Publikacja: 07.12.2025 16:36

Foto: REUTERS/Amr Alfiky

Ada Michalak

W niedzielę w Abu Zabi odbył się jeden z najbardziej ekscytujących finałów sezonu od bardzo dawna. Po raz pierwszy od 15 lat o mistrzostwo świata Formuły 1 do samego końca walczyło więcej niż dwóch kierowców.

Tym razem – po raz pierwszy w karierze – tytuł mistrzowski wywalczył Brytyjczyk Lando Norris z McLarena. 

Lando Norris z pierwszym tytułem mistrza świata F1

W niedzielę pochodzący z Wielkiej Brytanii Lando Norris (McLaren) wywalczył – po raz pierwszy w swojej karierze – tytuł mistrza świata Formuły 1. W wyścigu w Abu Zabi – będącym ostatnim w sezonie – zajął on miejsce trzecie. 

W Abu Zabi wygrał – po raz 71. w karierze – czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla. Drugie miejsce zajął zaś Australijczyk Oscar Piastri z McLarena.

Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wywalczył w niedzielę po raz pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. W ostatnim w sezonie wyścigu w Abu Zabi zajął trzecie miejsce. Wygrał po raz 71. w karierze czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Foto: PAP

Jak zauważają media branżowe, od 2015 r. w Abu Zabi zawsze wygrywał kierowca, który ruszał z pole position. Tak też było w niedzielnym, kończącym sezon 2025 wyścigu.

Tegoroczny sezon Formuły 1 trzymał widzów w napięciu do samego końca

Jak podkreślała wcześniej w rp.pl Antonina Groblewska, „po genialnej drugiej połowie sezonu Max Verstappen tracił do lidera klasyfikacji Lando Norrisa tylko 12 punktów”. „Norris będzie musiał zrobić wszystko, co może, by nie pozwolić Holendrowi zabrać mu upragnionego tytułu. A nie wolno przecież zapomnieć o liczącym na cud Oscarze Piastrim, który z pierwszego miejsca w tabeli spadł na trzecie” – podkreślała.

Tegoroczny sezon Formuły 1 trzymał widzów w napięciu do samego końca. Po raz pierwszy od 2021 r. zwycięzca wyłoniony został bowiem dopiero w ostatni weekend. Po raz pierwszy od 2010 r. w ostatnim wyścigu szansę na zdobycie mistrzostwa świata miało więcej niż dwóch kierowców – Lando Norris z McLarena, Max Verstappen z Red Bulla i Oscar Piastri (McLaren). Dla Verstappena byłby to piąty tytuł w karierze, zaś dla dwóch kierowców McLarena – okazja na pierwsze takie trofeum w życiu.

Sytuacja punktowa była skomplikowana dla każdego z trzech kierowców. Niezależnie jednak od wyników pozostałej dwójki, wiadomo było, że jeśli Norris znajdzie się na podium, zwycięstwo ma w kieszeni. Jeśli byłby czwarty lub niżej, a Verstappen pierwszy, tytuł powędrowałby wówczas do Holendra.

Lando Norris – osiągnięcia 

Lando Norris to brytyjski kierowca, który obecnie jeździ dla zespołu McLaren F1 Team. 

Urodzony 13 listopada 1999 r. w Bristolu, Norris ma również belgijskie korzenie (jego matka jest Belgijką). Jest jednym z czołowych kierowców w stawce. 

Kariera i osiągnięcia:

  • Mistrz Świata F1 (2025)
  • Wicemistrz świata Formuły 2 (2018)
  • Mistrz Europejskiej Formuły 3 (2017)
  • Od debiutu w F1 w 2019 r. odniósł 11 zwycięstw w wyścigach i 43 razy stawał na podium (stan na GP Abu Zabi 2025)

Źródło: rp.pl

