Nowe bolidy Formuły 1. Zahamować, żeby przyspieszyć

Auta krótsze i więcej akcji na torze

Wiele zmieni się w samym wyglądzie aut. Będą krótsze o 20 i węższe o 10 centymetrów. Ich waga spadnie o 30 kilogramów. Koła co prawda zachowają swoją średnicę, zostaną natomiast zwężone. Podłoga także będzie krótsza.

Wszystko to zmniejszy docisk samochodów do ziemi. Da to jednak zespołom więcej możliwości modyfikowania ustawień, bez zmieniania elementów auta. Bolidy będą się dzięki temu łatwiej przystosowywać do różnych wymagań torów. Pozwoli to także na jazdę koło w koło – blisko drugiego kierowcy – a dzięki temu łatwiejsze wyprzedzanie i więcej akcji na torze.

Maksymalna prędkość i wydajność

Od tego roku kierowcy żegnają się z systemem DRS (drag reduction system). Ta ruchoma klapa na tylnym skrzydle odpowiadała za zmniejszanie oporu, a w konsekwencji zwiększanie rozwijanej prędkości na prostych. Mogła jednak zostać odpalona tylko, jeśli bolid jechał sekundę lub mniej za innym.

Teraz będzie inaczej – DRS zostanie zastąpiony przez mechanizm Active Aero. Klapy będą się otwierać nie tylko na tylnym, ale i na przednim skrzydle. Ta opcja będzie dostępna niezależnie od dystansu do kierowcy z przodu. Elementy te będą się poruszać w różnych miejscach toru, w zależności od tempa i przyczepności bolidu w danym momencie. Wszystko po to, aby osiągać maksymalną prędkość i wydajność.

Magiczne przyciski na prawie wszystko

Na kierownicy pojawią się trzy nowe, kolorowe przyciski. The boost button istniał już wcześniej. Teraz zyskuje on natomiast rozgłos i oficjalną nazwę. Pozwoli on kierowcy, w dowolnie wybranym przez niego momencie każdego okrążenia, skorzystać z pełnej mocy silnika. Będzie mógł to zrobić raz lub w mniejszych dawkach przez całe okrążenie. Decyzja, kiedy nacisnąć ten przycisk, będzie strategiczna. Może służyć albo jako dodatkowy zastrzyk energii podczas ataku, albo jako pomoc w jego odparciu. Raz wykorzystany, traci zastosowanie na resztę kółka.