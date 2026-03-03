Wojna może uderzyć w Formułę 1. Co z wyścigami w Bahrajnie i Arabii Saudyjskiej?

Trwający konflikt między USA i Izraelem z jednej strony a Iranem z drugiej coraz mocniej wpływa na świat sportu. Walki mogą doprowadzić do wycofania się Iranu z piłkarskich mistrzostw świata, których Stany Zjednoczone będą współgospodarzem.

Poważnie komplikuje się też sezon Formuły 1, która w ciągu roku nieustannie przenosi się z kontynentu na kontynent: wprawdzie zaczyna w Australii i wschodniej Azji, ale już w kwietniu ma wpisane w kalendarz wyścigi na Bliskim Wschodzie.

Formuła 1. Pirelli odwołuje testy opon

Konflikt objął nie tylko Iran, ale wpływa na cały region. Po atakach rakietowych armia Iranu odpowiedziała ostrzałem nie tylko Izraela, ale też amerykańskich baz na Bliskim Wschodzie. Irańskie rakiety uderzyły w Katar, Arabię Saudyjską, Jordanię czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Z tego powodu Pirelli, dostawca opon dla wszystkich zespołów, odwołał testy, które miały się odbyć w Bahrajnie. Sytuacja była zbyt niebezpieczna, bo jedna z amerykańskich baz znajduje się w bliskim sąsiedztwie toru i lotniska. Pirelli zapewnia, że wszyscy jego pracownicy są bezpieczni i przebywają w hotelach i pracuje, by jak najszybciej ściągnąć ich do Europy.