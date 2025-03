Formuła 1. Nawet faworyci nie mogą spać spokojnie

O tym, jak trudne jest życie nowicjusza, dobitnie przekonuje przykład Liama Lawsona. Nowozelandczyk przez dwa poprzednie sezony zaliczył jedenaście występów w Racing Bulls, juniorskiej ekipie Red Bulla. Zeszłoroczne słabe występy Sergio Péreza skłoniły władze koncernu do rozwiązania kontraktu z Meksykaninem, ponoć za niemałą kwotę. Zastąpiono go właśnie Lawsonem, lecz już po dwóch pierwszych wyścigach 23-latek trafił z powrotem do mniejszego zespołu. Raz osiemnasty, dwukrotnie dwudziesty (czyli ostatni) w kwalifikacjach – to nie są wyniki, na jakie liczy Red Bull, niedawna potęga w Formule 1.

Red Bull zmienia kierowcę. Nowy partner Maxa Verstappena

Owszem, Max Verstappen jest geniuszem kierownicy, ale na tle jego lokat w czołówce oraz pozycji wicelidera w klasyfikacji mistrzostw świata okrągłe zera i absolutny brak błysku u Lawsona musiały spowodować ostrą reakcję.

Pytanie tylko, czy musiało nastąpić to tak szybko – już w kolejny wyścigowy weekend, na Suzuce, w gorącym fotelu Red Bulla zasiądzie pomijany przy poprzednich decyzjach kadrowych Yuki Tsunoda. Japończyk stanie przed życiową szansą udowodnienia, że zasługuje na miejsce w czołowym zespole, a dobra postawa w Racing Bulls nie jest dziełem przypadku. Tyle, że w ostatnich latach posada zespołowego partnera Verstappena jest receptą na wizerunkową katastrofę. Zadaniu nie sprostali Pierre Gasly czy Alex Albon, wspomniany Pérez i teraz Lawson – chociaż trzeba przyznać, że zaledwie dwa wyścigowe weekendy na złapanie gruntu pod nogami jest swoistym rekordem.

Tak szybka zmiana zdania przez szefostwo zespołu wygląda kuriozalnie, niczym przyznanie się do błędu w ocenie potencjału własnych kierowców. Nie jest też wcale pewne, że radykalna decyzja przyniesie powodzenie. Źródłem kłopotów zdaje się być wszak sam samochód Red Bulla – kapryśny, wymagający niezwykle precyzyjnych ustawień oraz wyczucia za kierownicą. Verstappen radzi sobie z takimi wyzwaniami, ale jest zawodnikiem wybitnym.

Wspomniane już zacieśnienie stawki i pozycja Red Bulla w okolicach trzeciej-czwartej najszybszej ekipy dodatkowo utrudnia sytuację zespołowym kolegom czterokrotnego mistrza świata. Pół sekundy straty na okrążeniu przy dawniejszej przewadze Red Bulla wystarczało, by bić się o podia, a teraz eliminuje już na pierwszym etapie kwalifikacji. Patrząc na możliwości poszczególnych samochodów, nie jest wcale takie pewne, że na Suzuce Lawson w Racing Bulls nie pokona Tsunody w Red Bullu.