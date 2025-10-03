Tomasz Fornal dla „Rzeczpospolitej". „Mieliśmy swoje problemy, których nie udało się przezwyciężyć"

Aktualizacja: 03.10.2025 10:33 Publikacja: 03.10.2025 04:40
Tomasz Fornal
Foto: PAP/Leszek Szymański
W tym momencie jeszcze trochę go jest, ale wydaje mi się, że to już rezerwa. Na zmęczenie wpływa jeszcze zmiana strefy czasowej, ale myślę, że jeszcze dwa, trzy dni i będzie dobrze.
W pierwsze dwa weekendy Ligi Narodów miałem wolne i trenowałem w Spale, ale rzeczywiście turnieje były mocno rozrzucone. Finały Ligi Narodów były w Chinach, mistrzostwa świata zorganizowano na Filipinach, a dodatkowo sporo przelotów było też w trakcie turniejów kontynentalnych. Na pewno sezon kadrowy pod względem podróży nie był łatwy.
Czytaj więcej
Mistrzostwa świata przyniosły wiele niespodzianek, a nawet sensacji. Polscy siatkarze wracają z F...
Na przestrzeni całego sezonu się docieraliśmy i poznawaliśmy lepiej, bo zaszło dużo zmian. Jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby się zgrać jako drużyna, ale widać, że idziemy w dobrym kierunku.
Nie rozumiałem, czemu tak wszyscy na niego wsiedli. Rozumiem, że przydarzył mu się słabszy mecz. Nie będę już powtarzał swoich słów, raz je powiedziałem i cały czas je podtrzymuję. To jest kapitalny zawodnik, który niejeden medal jeszcze dla Polski zdobędzie.
Nie skupiam się na takich rzeczach i nie analizuję tak przeciwników. Chcieliśmy wygrać ten półfinał, nie udało się i trzeba oddać rywalom, że wyszli na ten mecz naładowani i grali dobrze. My mieliśmy swoje problemy, których nie udało się przezwyciężyć. Stąd ten wynik.
Czytaj więcej
Polscy siatkarze pokonali w finale Ligi Narodów Włochów 3:0 (25:22, 25:19, 25:14). To ich drugi t...
Nie będę ukrywał, że dostałem bardzo dobrą ofertę z Turcji. Czuję też pewien poziom ekscytacji i dreszczyk przed wyjazdem tam, już teraz o tym myślę. To jest coś nowego, wyjście ze strefy komfortu. W Jastrzębiu-Zdroju czułem się bardzo dobrze. Wszyscy mnie tam szanowali: kibice, ludzie dookoła. Czułem się tam jak pączek w maśle. Teraz będę miał status obcokrajowca, od którego się wymaga wyników, niezależnie od tego, jaki jest moment sezonu. W Polsce też ode mnie wymagano, ale uważam, że taki wyjazd pomoże mi się rozwinąć.
Trzeba to robić, żeby stawać się lepszym zawodnikiem. To jest priorytet.
Bardzo mnie to ciekawi i nie chodzi tutaj tylko o grę w nowym klubie, nowych kolegów w szatni. To będzie zupełnie nowe miasto, inna kultura, będę z tego czerpał, cieszył się tym, podobnie jak każdym treningiem i meczem.
Odezwał się pan Rafał Brzoska na platformie X. Na pewno skontaktuję się z nim i skorzystam z oferty.
Rozmawiałem z Bartkiem Kurkiem, z którym dzieliłem pokój. Dużo rozmawialiśmy, dużo mi podpowiedział.
Trudno się przewiduje przed sezonem. Zobaczymy po kilku, kilkunastu kolejkach. Na pewno mocna będzie drużyna Aluron CMC Warta Zawiercie, podobnie jak obrońca tytułu LUK Bogdanka Lublin. Projekt Warszawa również może się włączyć do walki. W Jastrzębiu zaszły duże zmiany, ale sądzę, że też będą się liczyć. Nie umiem wymienić jednej drużyny, która będzie rywalizować o mistrzostwo Polski w tym sezonie. Będzie ich kilka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W tym momencie jeszcze trochę go jest, ale wydaje mi się, że to już rezerwa. Na zmęczenie wpływa jeszcze zmiana strefy czasowej, ale myślę, że jeszcze dwa, trzy dni i będzie dobrze.
Mistrzostwa świata przyniosły wiele niespodzianek, a nawet sensacji. Polscy siatkarze wracają z Filipin z brązem...
W meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata Polacy wygrali z Czechami 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21) po nadspo...
Tylko trzech setów potrzebowali Włosi, żeby pokonać Polaków i awansować do finału mistrzostw świata. W naszej dr...
Sobotni mecz Polaków z Włochami będzie przedwczesnym finałem. Ten, kto przegra, skończy mistrzostwa świata siatk...
Polscy siatkarze nie zostawili złudzeń Turkom i wygrali gładko w trzech setach (25:15, 25:22, 25:19). O awans do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas