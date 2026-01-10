Reklama

United Cup. Polscy tenisiści trzeci raz z rzędu w finale, czas na pierwszy triumf

Polacy pokonali Amerykanów 2:1 w półfinale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. W niedzielę powalczą o zwycięstwo ze Szwajcarami.

Publikacja: 10.01.2026 18:59

Awans zapewnili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, wygrywając w mikście 7:6 (7–5), 7:6 (7–3) z Coco Gauff i Christianem Harrisonem.

Foto: EPA/DAN HIMBRECHTS

Tomasz Wacławek

Polacy przez turniej w Australii idą jak huragan. W fazie grupowej wygrali po 3:0 z Niemcami i Holendrami, potem wyeliminowali gospodarzy i wreszcie Amerykanów (po 2:1).

Cieszy zwłaszcza postawa Huberta Hurkacza, wracającego na kort po ponad półrocznej przerwie. Jego forma po poważnej kontuzji była sporą niewiadomą. Tymczasem Hurkacz pokonał trzeciego w światowym rankingu Alexandra Zvereva, następnie wygrał z Tallonem Griekspoorem, zatrzymał go dopiero Alex de Minaur.

Polska – USA. Udany rewanż za finał United Cup 2025

W sobotę Hurkacz znów triumfował i po zaciętym meczu pokonał 7:6 (7–1), 7:6 (7–2) Taylora Fritza. Iga Świątek przegrała jednak 4:6, 2:6 z Coco Gauff i potrzebne było trzecie spotkanie. Pieczęć na awansie postawili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, wygrywając w mikście 7:6 (7–5), 7:6 (7–3) z Gauff i Christianem Harrisonem.

Polakom wyszedł więc rewanż za ubiegłoroczny finał. Wówczas ulegli właśnie Amerykanom, których reprezentowała dokładnie ta sama dwójka.

– Do tego zwycięstwa zainspirował nas Hubert. Czapki z głów przed nim. Wrócił po siedmiu miesiącach i gra niesamowity tenis – podkreślał Zieliński.

Gdzie obejrzeć finał Polska – Szwajcaria?

Polacy stoją przed szansą na historyczny triumf. W niedzielny poranek czeka ich starcie ze Szwajcarami, którzy w półfinale odprawili Belgów. Najpierw, już o 7.30 polskiego czasu, na kort wyjdą Iga i Belinda Bencić, później – nie wcześniej niż o 9.00 – Hurkacz i zbliżający się do tenisowej emerytury, 40-letni Wawrinka.

– Ten pojedynek to będzie fajne wyzwanie. Stan zaprezentował tu znakomity tenis. Oczywiście to jego ostatni rok w tourze, ale to naprawdę inspirujące patrzeć, jak gra – mówi Hurkacz, który w czterech spotkaniach w Sydney posłał już łącznie 77 asów serwisowych.

Dla naszych tenisistów rywalizacja w United Cup to świetna rozgrzewka przed Australian Open. Turniej w Melbourne rusza za tydzień, eliminacje – już w poniedziałek.

Transmisja finału United Cup w niedzielę od 7.30 w Polsacie Sport 1 i na platformie Polsat Box Go

Źródło: rp.pl

