United Cup. Polscy tenisiści trzeci raz z rzędu w finale, czas na pierwszy triumf

Awans zapewnili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, wygrywając w mikście 7:6 (7–5), 7:6 (7–3) z Coco Gauff i Christianem Harrisonem.
Polacy przez turniej w Australii idą jak huragan. W fazie grupowej wygrali po 3:0 z Niemcami i Holendrami, potem wyeliminowali gospodarzy i wreszcie Amerykanów (po 2:1).
Cieszy zwłaszcza postawa Huberta Hurkacza, wracającego na kort po ponad półrocznej przerwie. Jego forma po poważnej kontuzji była sporą niewiadomą. Tymczasem Hurkacz pokonał trzeciego w światowym rankingu Alexandra Zvereva, następnie wygrał z Tallonem Griekspoorem, zatrzymał go dopiero Alex de Minaur.
W sobotę Hurkacz znów triumfował i po zaciętym meczu pokonał 7:6 (7–1), 7:6 (7–2) Taylora Fritza. Iga Świątek przegrała jednak 4:6, 2:6 z Coco Gauff i potrzebne było trzecie spotkanie. Pieczęć na awansie postawili Katarzyna Kawa i Jan Zieliński, wygrywając w mikście 7:6 (7–5), 7:6 (7–3) z Gauff i Christianem Harrisonem.
Polakom wyszedł więc rewanż za ubiegłoroczny finał. Wówczas ulegli właśnie Amerykanom, których reprezentowała dokładnie ta sama dwójka.
– Do tego zwycięstwa zainspirował nas Hubert. Czapki z głów przed nim. Wrócił po siedmiu miesiącach i gra niesamowity tenis – podkreślał Zieliński.
Polacy stoją przed szansą na historyczny triumf. W niedzielny poranek czeka ich starcie ze Szwajcarami, którzy w półfinale odprawili Belgów. Najpierw, już o 7.30 polskiego czasu, na kort wyjdą Iga i Belinda Bencić, później – nie wcześniej niż o 9.00 – Hurkacz i zbliżający się do tenisowej emerytury, 40-letni Wawrinka.
– Ten pojedynek to będzie fajne wyzwanie. Stan zaprezentował tu znakomity tenis. Oczywiście to jego ostatni rok w tourze, ale to naprawdę inspirujące patrzeć, jak gra – mówi Hurkacz, który w czterech spotkaniach w Sydney posłał już łącznie 77 asów serwisowych.
Dla naszych tenisistów rywalizacja w United Cup to świetna rozgrzewka przed Australian Open. Turniej w Melbourne rusza za tydzień, eliminacje – już w poniedziałek.
