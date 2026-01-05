United Cup. 21 asów Huberta Hurkacza, udany rewanż Polaków

Drużynowy turniej United Cup, rozgrywany w dwóch australijskich miastach – Sydney i Perth, tradycyjnie już rozpoczyna tenisowy sezon.

Polacy już na starcie rywalizacji w Sydney dostali okazję do rewanżu na Niemcach za finałową porażkę z 2024 r. I szansę tę z przytupem wykorzystali.

Polska – Niemcy. Zwycięski powrót Huberta Hurkacza na kort

Na mecz Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem czekaliśmy z dużym zainteresowaniem, ale i z niepokojem, nie tylko dlatego, że jego przeciwnik to trzeci tenisista świata. Forma Polaka była niewiadomą, bo na kort wracał po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją i rehabilitacją po operacji kolana, choć tak naprawdę jego kłopoty zdrowotne ciągną się już od półtora roku.

Zobaczyliśmy jednak Hurkacza bardzo pewnego, znakomicie serwującego, głodnego gry i sukcesu. Efekt: 21 asów i pierwsza wygrana od siedmiu miesięcy (6:3, 6:4).