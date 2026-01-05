United Cup. 21 asów Huberta Hurkacza, udany rewanż Polaków

Aktualizacja: 05.01.2026 23:44 Publikacja: 05.01.2026 16:04
Foto: PAP/EPA
Drużynowy turniej United Cup, rozgrywany w dwóch australijskich miastach – Sydney i Perth, tradycyjnie już rozpoczyna tenisowy sezon.
Polacy już na starcie rywalizacji w Sydney dostali okazję do rewanżu na Niemcach za finałową porażkę z 2024 r. I szansę tę z przytupem wykorzystali.
Na mecz Huberta Hurkacza z Alexandrem Zverevem czekaliśmy z dużym zainteresowaniem, ale i z niepokojem, nie tylko dlatego, że jego przeciwnik to trzeci tenisista świata. Forma Polaka była niewiadomą, bo na kort wracał po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją i rehabilitacją po operacji kolana, choć tak naprawdę jego kłopoty zdrowotne ciągną się już od półtora roku.
Zobaczyliśmy jednak Hurkacza bardzo pewnego, znakomicie serwującego, głodnego gry i sukcesu. Efekt: 21 asów i pierwsza wygrana od siedmiu miesięcy (6:3, 6:4).
– Od mojego ostatniego meczu minęło trochę czasu. Starałem się dzisiaj po prostu cieszyć każdą chwilą spędzoną na korcie – opowiadał Hurkacz. – Serwowałem całkiem nieźle. Znajdowałem odpowiednie momenty. To naprawdę miłe uczucie mieć dobry rytm przy serwisie.
Niespodziewanie to Iga Świątek miała w poniedziałek problemy. Pierwszego seta w meczu z Evą Lys przegrała 3:6 i musiała odrabiać straty. W drugiej partii zdołała doprowadzić jednak do wyrównania (6:3), wygrywając pięć gemów z rzędu, a w trzeciej postawiła pieczęć na polskim triumfie (6:4).
Nasza reprezentacja miała już zagwarantowane zwycięstwo nad Niemcami, więc nie było potrzeby, by Iga i Hubert wychodzili do gry w mikście. Polski duet stworzyli w tej sytuacji Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Dopełnili dzieła, pokonując 7:6 (8-6), 6:3 Laurę Siegemund i Zvereva.
Kolejne spotkanie nasza drużyna rozegra już w nocy z wtorku na środę o godz. 0.30 polskiego czasu. Jej rywalem będzie Holandia. Hurkacz zmierzy się z Tallonem Griekspoorem, a Świątek powalczy z Suzan Lamens.
Transmisje z United Cup w kanałach sportowych Polsatu
