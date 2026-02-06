Billie Jean King Cup. O awans do turnieju finałowego nasze tenisistki zagrają w Polsce

Gospodarzem zaplanowanego na 10-11 kwietnia meczu Billie Jean King Cup Qualifiers pierwotnie mieli być Ukraińcy, ale wiadomo, że ze względu na prowadzone przez Rosjan na ich terytorium działania wojenne spotkanie musieliby zorganizować na neutralnym gruncie.

– Już w dniu losowania, kiedy poznaliśmy rywala, rozpoczęliśmy rozmowy. Przebiegły sprawnie, bo mamy z ukraińską federacją oraz prezesem Jewgienijem Żukinem bardzo dobre relacje. Zmianę gospodarza musiała jeszcze zatwierdzić Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF), formalności trwały kilka dni. Teraz możemy oficjalnie przekazać, że po udanych turniejach Billie Jean King Cup w Radomiu i Gorzowie Wielkopolskim oraz meczu Pucharu Davisa w Gdyni wielki tenis znów zagości w naszym kraju – mówi Łukaszewski.

Gdzie zostanie rozegrany tenisowy mecz Polska – Ukraina?

PZT, którego Partnerem Strategicznym jest LOTTO, będzie faktycznym i formalnym gospodarzem kwietniowego meczu. To oznacza, że nasza federacja zorganizuje wydarzenie oraz wybierze obiekt i nawierzchnię. Miejsce rozegrania spotkania poznamy w ciągu kilku dni, bo termin na zgłoszenie upływa 16 lutego.

– Cieszę się, że do tego meczu dojdzie w Polsce, bo to kolejna okazja, aby kibice w naszym kraju zobaczyli tenis na wysokim poziomie. Dziękujemy Ukraińcom, że zgodzili się na rozwiązanie, które daje szansę występu przy pełnych trybunach. Postaramy się wspólnie stworzyć fajne widowisko – nie kryje kapitan reprezentacji Dawid Celt, który niedawno podczas konferencji prasowej mówił: – Pamiętamy, jak niewiele zabrakło rok temu podczas półfinału z Włoszkami, żeby zawalczyć o tytuł. Taki jest mój cel. Trzeba mierzyć wysoko i to się u mnie nie zmieniło.