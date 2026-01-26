Aktualizacja: 26.01.2026 18:18 Publikacja: 26.01.2026 10:28
Iga Świątek
Świątek, dla której Australian Open jest jedynym wielkoszlemowym turniejem, którego dotąd nie wygrała, pokonała 28-letnią Inglis 6:0, 6:3.
W pierwszym secie Świątek nie pozwoliła Australijce, która do turniejowej drabinki Australian Open przebijała się przez kwalifikacje, a do IV rundy awansowała dzięki wycofaniu się z turnieju Japonki Naomi Osaki, na urwanie choćby jednego gema. Drugi set był nieco bardziej wyrównany – Inglis zdołała przełamać Polkę w pierwszym gemie (na co Polska odpowiedziała przełamaniem w kolejnym gemie). Australijka wygrała też szóstego gema przy swoim podaniu dzięki asowi serwisowemu i miała szansę na przełamanie w kolejnym gemie. W ósmym gemie Inglis prowadziła już 40:0, ale Świątek zdołała zmniejszyć przewagę, wygrywając dwie kolejne piłki. Ostatecznie jednak, przy swoim podaniu, Australijka wywalczyła trzeciego gema. Na więcej Świątek jej jednak nie pozwoliła, przesądzając losy pojedynku przy swoim podaniu. Polka wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.
W drugim tygodniu Australian Open o polskie emocje zadba Iga Świątek. W poniedziałek o dziewiątej...
Polka o półfinał zagra z rozstawioną z numerem piątym Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Rybakina w czwartej rundzie wygrała 6:1, 6:3 z Belgijką Elise Mertens. To szósty wielkoszlemowy turniej z rzędu, w którym Świątek dotarła do ćwierćfinału (łącznie do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju dochodziła już 14 razy, sześć razy wygrywała taki turniej – cztery razy tryumfowała we French Open, raz na Wimbledonie i raz w US Open).
Świątek mierzyła się z Rybakiną 11 razy – sześć razy górą była tenisistka z Raszyna, pięć razy Polka musiała uznać wyższość tej rywalki. Ostatni raz obie tenisistki mierzyły się ze sobą 3 listopada 2025 roku w fazie grupowej WTA Finals – Polka przegrała wówczas w trzech setach (6:3, 1:6, 0:6). Z tak wysoko notowaną rywalką jak Rybakina Świątek w czasie tegorocznego Australian Open jeszcze nie rywalizowała. Przed wygraną z Inglis Polka pokonała Yue Yuan, Marie Bouzkovą i Annę Kalinską. Jak dotąd przegrała tylko jeden set (w starciu z tą ostatnią).
Jak dotąd największym sukcesem w historii występów Igi Świątek w Australian Open było dwukrotne dotarcie do półfinału tej imprezy – w 2022 i 2025 roku.
