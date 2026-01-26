Świątek, dla której Australian Open jest jedynym wielkoszlemowym turniejem, którego dotąd nie wygrała, pokonała 28-letnią Inglis 6:0, 6:3.

Reklama Reklama

Australian Open: Maddison Inglis nawiązała walkę z Igą Świątek w drugim secie

W pierwszym secie Świątek nie pozwoliła Australijce, która do turniejowej drabinki Australian Open przebijała się przez kwalifikacje, a do IV rundy awansowała dzięki wycofaniu się z turnieju Japonki Naomi Osaki, na urwanie choćby jednego gema. Drugi set był nieco bardziej wyrównany – Inglis zdołała przełamać Polkę w pierwszym gemie (na co Polska odpowiedziała przełamaniem w kolejnym gemie). Australijka wygrała też szóstego gema przy swoim podaniu dzięki asowi serwisowemu i miała szansę na przełamanie w kolejnym gemie. W ósmym gemie Inglis prowadziła już 40:0, ale Świątek zdołała zmniejszyć przewagę, wygrywając dwie kolejne piłki. Ostatecznie jednak, przy swoim podaniu, Australijka wywalczyła trzeciego gema. Na więcej Świątek jej jednak nie pozwoliła, przesądzając losy pojedynku przy swoim podaniu. Polka wykorzystała już pierwszą piłkę meczową.

Australian Open: Iga Świątek o półfinał zagra z Jeleną Rybakiną

Polka o półfinał zagra z rozstawioną z numerem piątym Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Rybakina w czwartej rundzie wygrała 6:1, 6:3 z Belgijką Elise Mertens. To szósty wielkoszlemowy turniej z rzędu, w którym Świątek dotarła do ćwierćfinału (łącznie do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju dochodziła już 14 razy, sześć razy wygrywała taki turniej – cztery razy tryumfowała we French Open, raz na Wimbledonie i raz w US Open).