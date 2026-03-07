Kamil Majchrzak dostał to, czego chciał. W sobotę zagra z Novakiem Djokoviciem

To będzie wyjątkowy wieczór dla całego polskiego tenisa, bo jeszcze żaden z naszych zawodników nie znalazł sposobu na utytułowanego Serba.

Przed Majchrzakiem próbowało trzech. Najwięcej okazji do rywalizacji z Djokoviciem miał Hubert Hurkacz. Grał z nim aż osiem razy – ostatnio w ubiegłym roku w finale w Genewie i był bliski historycznego zwycięstwa (7:5, 6:7, 6:7).

Czterokrotnie z Serbem nie poradził sobie Łukasz Kubot, a bilans 13 polskich porażek uzupełnia przegrany mecz Jerzego Janowicza podczas US Open 2016.

Teraz odwrócić tę niekorzystną statystykę postara się Majchrzak, choć czeka go niezwykle trudne zadanie. Djoković, mimo 39 lat na karku, w tym roku dotarł już do finału Australian Open, a teraz bić się będzie o swój szósty triumf w Indian Wells. Nikt częściej w Kalifornii nie wygrywał.