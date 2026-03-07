Reklama

Kamil Majchrzak dostał to, czego chciał. W sobotę zagra z Novakiem Djokoviciem

Po porażkach Huberta Hurkacza, Magdy Linette i Magdaleny Fręch w Indian Wells zostali nam już tylko Kamil Majchrzak oraz Iga Świątek, która dopiero przystępuje do rywalizacji. Majchrzak w nagrodę za awans zmierzy się w drugiej rundzie z Novakiem Djokoviciem.

Publikacja: 07.03.2026 12:30

Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak

Foto: PAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

Tomasz Wacławek

To będzie wyjątkowy wieczór dla całego polskiego tenisa, bo jeszcze żaden z naszych zawodników nie znalazł sposobu na utytułowanego Serba.

Przed Majchrzakiem próbowało trzech. Najwięcej okazji do rywalizacji z Djokoviciem miał Hubert Hurkacz. Grał z nim aż osiem razy – ostatnio w ubiegłym roku w finale w Genewie i był bliski historycznego zwycięstwa (7:5, 6:7, 6:7).

Kim jest Kayla Day, rywalka Igi Świątek?

Czterokrotnie z Serbem nie poradził sobie Łukasz Kubot, a bilans 13 polskich porażek uzupełnia przegrany mecz Jerzego Janowicza podczas US Open 2016.

Czytaj więcej

Iga Świątek po treningu w Indian Wells
Tenis
Tenisowa wiosna zaczyna się w Kalifornii. Iga Świątek zagra o trzeci triumf w Indian Wells

Teraz odwrócić tę niekorzystną statystykę postara się Majchrzak, choć czeka go niezwykle trudne zadanie. Djoković, mimo 39 lat na karku, w tym roku dotarł już do finału Australian Open, a teraz bić się będzie o swój szósty triumf w Indian Wells. Nikt częściej w Kalifornii nie wygrywał.

Reklama
Reklama

O trzecie zwycięstwo w Indian Wells walczyć będzie z kolei Świątek. Ona ze swoją rywalką też spotka się po raz pierwszy, ale będzie zdecydowaną faworytką tego pojedynku. Nic dziwnego, skoro po drugiej stronie kortu stanie kwalifikantka Kayla Day, notowana na 187. miejscu w rankingu WTA.

O której grają Iga Świątek i Kamil Majchrzak?

26-letnia Amerykanka, mająca czeskie korzenie, dziesięć lat temu została nawet mistrzynią juniorskiego US Open, ale w świecie dorosłych kariery nie zrobiła. W Wielkim Szlemie nie zaszła nigdy dalej niż do trzeciej rundy, w rankingu była najwyżej 84. Przeszkadzały jej choroby i kontuzje.

Czytaj więcej

Novak Djoković. Opowieść o zwyczajnym szaleństwie
Plus Minus
Novak Djoković. Opowieść o zwyczajnym szaleństwie

W pierwszej rundzie Indian Wells Day pokonała nieoczekiwanie Brytyjkę Francescę Jones 6:3, 6:1. I oby to była ostatnia niespodzianka, jaką sprawi w Kalifornii.

Zarówno Iga, jak i Kamil wyjdą w sobotę na kort nie wcześniej niż o 22 czasu polskiego. Mecz Świątek będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 2, a starcie Majchrzaka z Djokoviciem – w Polsacie Sport 2.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Iga Świątek po treningu w Indian Wells
Tenis
Tenisowa wiosna zaczyna się w Kalifornii. Iga Świątek zagra o trzeci triumf w Indian Wells
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Billie Jean King Cup. O awans do turnieju finałowego nasze tenisistki zagrają w Polsce
Tenis
Billie Jean King Cup. O awans do turnieju finałowego nasze tenisistki zagrają w Polsce
Iga Świątek nie robi sobie przerwy po Australian Open. Kierunek: Katar
Tenis
Iga Świątek nie robi sobie przerwy po Australian Open. Kierunek: Katar
Jelena Rybakina wygrała Australian Open
Tenis
Nie chcą się czuć jak w zoo. Gwiazdy tenisa mają dość kamer
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama