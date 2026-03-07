Kamil Majchrzak dostał to, czego chciał. W sobotę zagra z Novakiem Djokoviciem

Kamil Majchrzak
To będzie wyjątkowy wieczór dla całego polskiego tenisa, bo jeszcze żaden z naszych zawodników nie znalazł sposobu na utytułowanego Serba.
Przed Majchrzakiem próbowało trzech. Najwięcej okazji do rywalizacji z Djokoviciem miał Hubert Hurkacz. Grał z nim aż osiem razy – ostatnio w ubiegłym roku w finale w Genewie i był bliski historycznego zwycięstwa (7:5, 6:7, 6:7).
Czterokrotnie z Serbem nie poradził sobie Łukasz Kubot, a bilans 13 polskich porażek uzupełnia przegrany mecz Jerzego Janowicza podczas US Open 2016.
Teraz odwrócić tę niekorzystną statystykę postara się Majchrzak, choć czeka go niezwykle trudne zadanie. Djoković, mimo 39 lat na karku, w tym roku dotarł już do finału Australian Open, a teraz bić się będzie o swój szósty triumf w Indian Wells. Nikt częściej w Kalifornii nie wygrywał.
O trzecie zwycięstwo w Indian Wells walczyć będzie z kolei Świątek. Ona ze swoją rywalką też spotka się po raz pierwszy, ale będzie zdecydowaną faworytką tego pojedynku. Nic dziwnego, skoro po drugiej stronie kortu stanie kwalifikantka Kayla Day, notowana na 187. miejscu w rankingu WTA.
26-letnia Amerykanka, mająca czeskie korzenie, dziesięć lat temu została nawet mistrzynią juniorskiego US Open, ale w świecie dorosłych kariery nie zrobiła. W Wielkim Szlemie nie zaszła nigdy dalej niż do trzeciej rundy, w rankingu była najwyżej 84. Przeszkadzały jej choroby i kontuzje.
W pierwszej rundzie Indian Wells Day pokonała nieoczekiwanie Brytyjkę Francescę Jones 6:3, 6:1. I oby to była ostatnia niespodzianka, jaką sprawi w Kalifornii.
Zarówno Iga, jak i Kamil wyjdą w sobotę na kort nie wcześniej niż o 22 czasu polskiego. Mecz Świątek będzie można obejrzeć w Canal+ Sport 2, a starcie Majchrzaka z Djokoviciem – w Polsacie Sport 2.
