Indian Wells. Kamil Majchrzak postraszył Novaka Djokovicia. Została nam tylko Iga Świątek

Majchrzak marzył o pojedynku z Djokoviciem, a my marzyliśmy o tym, że poprawi bilans meczów naszych tenisistów (13 porażek) z utytułowanym Serbem.

Reklama Reklama

Po pierwszym wygranym przez Polaka secie (6:4) można było wierzyć w niespodziankę. Majchrzak wykorzystał fakt, że Djoković po finale Australian Open zrobił sobie pięciotygodniową przerwę. Zagrał odważnie, ale z czasem Serb zaczął łapać rytm i w dwóch kolejnych setach nie pozostawił wątpliwości, kto jest faworytem. Zwyciężył 6:1, 6:2.

Indian Wells. Novak Djoković chwali Kamila Majchrzaka

– Zregenerowałem się i zacząłem czuć się lepiej, a publiczność była niesamowita – opowiadał 38-letni Djoković. – Zdawałem sobie sprawę, że pierwszy mecz po tak długiej przerwie będzie wymagający. Wiedziałem też, że Kamil to bardzo solidny zawodnik. Nie ma ogromnej siły, ale ma wszystkie możliwe zagrania. Nie bał się wejść do akcji i szybko przejąć piłkę – chwalił Majchrzaka.

Z piątki Polaków, która zaczynała turniej w Kalifornii, została już tylko Iga Świątek. W pierwszym meczu pokonała amerykańską kwalifikantkę Kaylę Day 6:0, 7:6 (7-2), zaliczając w drugim secie spektakularny powrót ze stanu 1:5.