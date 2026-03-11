Reklama

Iga Świątek w ćwierćfinale Indian Wells 2026

Iga Świątek awansowała do kolejnej rundy prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells – walcząc o ćwierćfinał, Polka pokonała Karolinę Muchovą z Czech.

Publikacja: 11.03.2026 20:51

Foto: REUTERS/Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Ada Michalak

Spotkanie rozegrano w środę 11 marca – mecz rozpoczął się około godziny 19:30 czasu polskiego. Liderka polskiego tenisa potwierdziła dobrą dyspozycję, pokonując czeską zawodniczkę. 

Indian Wells. Rozpędzona Iga Świątek

Iga Świątek wygrała 10 gemów z rzędu. Jest w ćwierćfinale Indian Wells

Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczny turniej w Indian Wells. W poprzednich rundach pokonała Amerykankę Kaylę Day oraz Greczynkę Marię Sakkari. Szczególnie zwycięstwo nad drugą z zawodniczek pokazało, że Polka jest w dobrej formie.

Wszystko wskazywało na to, że rywalizacja z Muchovą będzie bardzo wymagająca – Czeszka, która jest obecnie jedną z czołowych zawodniczek światowego rankingu, w drodze do 1/8 finału wyeliminowała Annę Bondar oraz Antonię Ružić. Mimo to polska zawodniczka po raz kolejny potwierdziła, że potrafi znaleźć sposób na tę rywalkę.

Muchova i Świątek w ubiegłym roku mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsza była Polka, która wygrywała bez straty seta. Także tym razem Świątek potwierdziła przewagę – awansowała do kolejnej rundy prestiżowego turnieju, pokonując Czeszkę 6:2, 6:0. 

W walce o półfinał Świątek zmierzy się z wygraną ze spotkania pomiędzy Kateriną Siniakovą a Eliną Switoliną.

Świątek-Muchova. Środowy mecz był już szóstym starciem 

„Mimo nieoczekiwanych porażek z Madison Keys, Jeleną Ostapenko, Andriejewą, Polka w tym sezonie prezentuje wyrównany poziom. We wszystkich tegorocznych turniejach grała co najmniej w ćwierćfinale i tak będzie tym razem, w Indian Wells” – pisał wcześniej Olgierd Kwiatkowski. 

28-letnia Czeszka zajmuje obecnie 15. miejsce na świecie – jest więc zawodniczką z czołówki. Dobrze znane są wysokie walory jej różnorodnej gry. Potrafi zaskoczyć przeciwniczki, i przez to wiele z nich, w tym Świątek, wcale nie lubi z nią grać.

Środowy mecz był już szóstym starciem tenisistek, Świątek odniosła piąte zwycięstwo nad Muchovą. Czeszka wygrała jedynie pierwsze spotkanie w 2019 roku w Pradze. 

Źródło: rp.pl

