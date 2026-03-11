Muchova i Świątek w ubiegłym roku mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsza była Polka, która wygrywała bez straty seta. Także tym razem Świątek potwierdziła przewagę – awansowała do kolejnej rundy prestiżowego turnieju, pokonując Czeszkę 6:2, 6:0.

W walce o półfinał Świątek zmierzy się z wygraną ze spotkania pomiędzy Kateriną Siniakovą a Eliną Switoliną.

Świątek-Muchova. Środowy mecz był już szóstym starciem

„Mimo nieoczekiwanych porażek z Madison Keys, Jeleną Ostapenko, Andriejewą, Polka w tym sezonie prezentuje wyrównany poziom. We wszystkich tegorocznych turniejach grała co najmniej w ćwierćfinale i tak będzie tym razem, w Indian Wells” – pisał wcześniej Olgierd Kwiatkowski.

28-letnia Czeszka zajmuje obecnie 15. miejsce na świecie – jest więc zawodniczką z czołówki. Dobrze znane są wysokie walory jej różnorodnej gry. Potrafi zaskoczyć przeciwniczki, i przez to wiele z nich, w tym Świątek, wcale nie lubi z nią grać.

Środowy mecz był już szóstym starciem tenisistek, Świątek odniosła piąte zwycięstwo nad Muchovą. Czeszka wygrała jedynie pierwsze spotkanie w 2019 roku w Pradze.