Iga Świątek
Spotkanie rozegrano w środę 11 marca – mecz rozpoczął się około godziny 19:30 czasu polskiego. Liderka polskiego tenisa potwierdziła dobrą dyspozycję, pokonując czeską zawodniczkę.
Czytaj więcej
Iga Świątek pewnie awansowała do ćwierćfinału Indian Wells i to ponownie w wielkim stylu. Polka pokonała Karolinę Muchovą, z którą do tej pory tocz...
Iga Świątek bardzo dobrze rozpoczęła tegoroczny turniej w Indian Wells. W poprzednich rundach pokonała Amerykankę Kaylę Day oraz Greczynkę Marię Sakkari. Szczególnie zwycięstwo nad drugą z zawodniczek pokazało, że Polka jest w dobrej formie.
Wszystko wskazywało na to, że rywalizacja z Muchovą będzie bardzo wymagająca – Czeszka, która jest obecnie jedną z czołowych zawodniczek światowego rankingu, w drodze do 1/8 finału wyeliminowała Annę Bondar oraz Antonię Ružić. Mimo to polska zawodniczka po raz kolejny potwierdziła, że potrafi znaleźć sposób na tę rywalkę.
Muchova i Świątek w ubiegłym roku mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem lepsza była Polka, która wygrywała bez straty seta. Także tym razem Świątek potwierdziła przewagę – awansowała do kolejnej rundy prestiżowego turnieju, pokonując Czeszkę 6:2, 6:0.
W walce o półfinał Świątek zmierzy się z wygraną ze spotkania pomiędzy Kateriną Siniakovą a Eliną Switoliną.
„Mimo nieoczekiwanych porażek z Madison Keys, Jeleną Ostapenko, Andriejewą, Polka w tym sezonie prezentuje wyrównany poziom. We wszystkich tegorocznych turniejach grała co najmniej w ćwierćfinale i tak będzie tym razem, w Indian Wells” – pisał wcześniej Olgierd Kwiatkowski.
28-letnia Czeszka zajmuje obecnie 15. miejsce na świecie – jest więc zawodniczką z czołówki. Dobrze znane są wysokie walory jej różnorodnej gry. Potrafi zaskoczyć przeciwniczki, i przez to wiele z nich, w tym Świątek, wcale nie lubi z nią grać.
Środowy mecz był już szóstym starciem tenisistek, Świątek odniosła piąte zwycięstwo nad Muchovą. Czeszka wygrała jedynie pierwsze spotkanie w 2019 roku w Pradze.
Kamil Majchrzak postawił się Novakowi Djokoviciowi, ale pożegnał się z Indian Wells. Do trzeciej rundy turnieju...
Po porażkach Huberta Hurkacza, Magdy Linette i Magdaleny Fręch w Indian Wells zostali nam już tylko Kamil Majchr...
Startuje Indian Wells, pierwszy z dwóch prestiżowych turniejów w USA. Iga Świątek wraca na kort i grać będzie o...
Mecz Polska – Ukraina o awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup odbędzie się w naszym kraju. – To dowó...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas