Australian Open: Magda Linette przegrała z Karoliną Muchovą

W trzeciej rundzie tegorocznego Australian Open walczyły dwie Polki. Oprócz Igi Świątek, awans do trzeciej fazy zmagań wywalczyła także Magda Linette. Poznanianka jako pierwsza przystąpiła do rywalizacji o najlepszą szesnastkę wielkoszlemowych rozgrywek w Melbourne. Jej przeciwniczką była Karolina Muchova, z którą mierzyła się po raz piąty w karierze. Wygrała jedynie pierwsze spotkanie, w 2019 roku w Nowym Jorku.

Reklama Reklama

Pierwszy serwis Linette i prowadzenie Muchovej

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Polka dała rywalce okazję na przełamanie i drugi break point dał Muchovej prowadzenie 1:0. Po zmianie stron Czeszka potwierdziła przewagę. Później Poznanianka próbowała zniwelować stratę. W trakcie czwartego gema miała 30-15 przy serwisie Karoliny Muchovej. Wtedy popełniła błąd, który nie pozwolił sięgnąć po okazje na 2:2. Po piątym rozdaniu zawodniczka naszych południowych sąsiadów posiadała już podwójne przełamanie.

Muchova bardzo dobrze odczytywała zamiary Polki i to na jej warunkach toczyły się wymiany. Linette nie pomagał także serwis. Poznanianka miała ogromne trudności, by zdobywać punkty przy własnym podaniu. Ostatecznie Magda nie zdobyła już ani jednego punktu w tej odsłonie pojedynku. Czeszka zdominowała końcowe fragmenty seta, wygrywając go aż 6:1.

29-latka z Ołomuńca uchodzi za jedną z najlepiej wyszkolonych technicznie zawodniczek. Z gry często eliminują ją jednak problemy zdrowotne. W rankingu najwyżej była we wrześniu 2023 roku, na ósmym miejscu. W 2023 roku przegrała finał French Open z Igą Świątek. W dorobku ma też wielkoszlemowe półfinały z Melbourne (w 2021 r.) i US Open (w 2023 i 2024 r.).