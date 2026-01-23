Reklama

Australian Open: Magda Linette przegrała z Karoliną Muchovą

Magda Linette odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. W Melbourne przegrała z czeską tenisistką Karoliną Muchovą 1:6, 1:6. Spotkanie trwało 63 minuty.

Publikacja: 23.01.2026 09:33

Magda Linette podczas meczu z Karoliną Muchovą

Foto: PAP/EPA/Joel Carrett

Foto: PAP/EPA/Joel Carrett

Bartosz Lewicki

W trzeciej rundzie tegorocznego Australian Open walczyły dwie Polki. Oprócz Igi Świątek, awans do trzeciej fazy zmagań wywalczyła także Magda Linette. Poznanianka jako pierwsza przystąpiła do rywalizacji o najlepszą szesnastkę wielkoszlemowych rozgrywek w Melbourne. Jej przeciwniczką była Karolina Muchova, z którą mierzyła się po raz piąty w karierze. Wygrała jedynie pierwsze spotkanie, w 2019 roku w Nowym Jorku.

Pierwszy serwis Linette i prowadzenie Muchovej

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Polka dała rywalce okazję na przełamanie i drugi break point dał Muchovej prowadzenie 1:0. Po zmianie stron Czeszka potwierdziła przewagę. Później Poznanianka próbowała zniwelować stratę. W trakcie czwartego gema miała 30-15 przy serwisie Karoliny Muchovej. Wtedy popełniła błąd, który nie pozwolił sięgnąć po okazje na 2:2. Po piątym rozdaniu zawodniczka naszych południowych sąsiadów posiadała już podwójne przełamanie.

Muchova bardzo dobrze odczytywała zamiary Polki i to na jej warunkach toczyły się wymiany. Linette nie pomagał także serwis. Poznanianka miała ogromne trudności, by zdobywać punkty przy własnym podaniu. Ostatecznie Magda nie zdobyła już ani jednego punktu w tej odsłonie pojedynku. Czeszka zdominowała końcowe fragmenty seta, wygrywając go aż 6:1.

29-latka z Ołomuńca uchodzi za jedną z najlepiej wyszkolonych technicznie zawodniczek. Z gry często eliminują ją jednak problemy zdrowotne. W rankingu najwyżej była we wrześniu 2023 roku, na ósmym miejscu. W 2023 roku przegrała finał French Open z Igą Świątek. W dorobku ma też wielkoszlemowe półfinały z Melbourne (w 2021 r.) i US Open (w 2023 i 2024 r.).

Podczas tegorocznego Australian Open, Magda Linette przerwała złą passę w wielkoszlemowych rozgrywkach w grze pojedynczej. W sezonach 2024 i 2025 Poznanianka odpadała z singla już na etapie pierwszej rundy. W Melbourne udało się nie tylko przebrnąć przez premierową fazę, ale dotrzeć nawet do 1/16 finału. 33-latka zawdzięcza to dwóm zwycięstwom w starciach z Amerykankami - najpierw w starciu z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką  Emmą Navarro 3:6, 6:3, 6:3, a później z jej rodaczką Ann Li 6:3, 6:3. 

18/8 finału. Muchova zagra z Coco Gauff

Muchova w meczu 1/8 finału zagra z rozstawioną z numerem trzecim Coco Gauff. Amerykanka w piątek pokonała swoją rodaczkę Hailey Baptiste 3:6, 6:0, 6:3. Czeszka ma z Gauff bilans 0-4.

Źródło: rp.pl

Tenis Wielki Szlem Australian Open Osoby Magda Linette Iga Świątek Karolina Muchova
