Australian Open: Magda Linette przegrała z Karoliną Muchovą

Aktualizacja: 24.01.2026 07:07 Publikacja: 23.01.2026 09:33
Magda Linette podczas meczu z Karoliną Muchovą
Foto: PAP/EPA/Joel Carrett
W trzeciej rundzie tegorocznego Australian Open walczyły dwie Polki. Oprócz Igi Świątek, awans do trzeciej fazy zmagań wywalczyła także Magda Linette. Poznanianka jako pierwsza przystąpiła do rywalizacji o najlepszą szesnastkę wielkoszlemowych rozgrywek w Melbourne. Jej przeciwniczką była Karolina Muchova, z którą mierzyła się po raz piąty w karierze. Wygrała jedynie pierwsze spotkanie, w 2019 roku w Nowym Jorku.
Czytaj więcej
Iga Świątek dołączyła do Magdy Linette w III rundzie Australian Open.
Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Polka dała rywalce okazję na przełamanie i drugi break point dał Muchovej prowadzenie 1:0. Po zmianie stron Czeszka potwierdziła przewagę. Później Poznanianka próbowała zniwelować stratę. W trakcie czwartego gema miała 30-15 przy serwisie Karoliny Muchovej. Wtedy popełniła błąd, który nie pozwolił sięgnąć po okazje na 2:2. Po piątym rozdaniu zawodniczka naszych południowych sąsiadów posiadała już podwójne przełamanie.
Muchova bardzo dobrze odczytywała zamiary Polki i to na jej warunkach toczyły się wymiany. Linette nie pomagał także serwis. Poznanianka miała ogromne trudności, by zdobywać punkty przy własnym podaniu. Ostatecznie Magda nie zdobyła już ani jednego punktu w tej odsłonie pojedynku. Czeszka zdominowała końcowe fragmenty seta, wygrywając go aż 6:1.
29-latka z Ołomuńca uchodzi za jedną z najlepiej wyszkolonych technicznie zawodniczek. Z gry często eliminują ją jednak problemy zdrowotne. W rankingu najwyżej była we wrześniu 2023 roku, na ósmym miejscu. W 2023 roku przegrała finał French Open z Igą Świątek. W dorobku ma też wielkoszlemowe półfinały z Melbourne (w 2021 r.) i US Open (w 2023 i 2024 r.).
Czytaj więcej
Kamil Majchrzak i Linda Klimovicova odpadli w II rundzie Australian Open. To pierwsze porażki pol...
Podczas tegorocznego Australian Open, Magda Linette przerwała złą passę w wielkoszlemowych rozgrywkach w grze pojedynczej. W sezonach 2024 i 2025 Poznanianka odpadała z singla już na etapie pierwszej rundy. W Melbourne udało się nie tylko przebrnąć przez premierową fazę, ale dotrzeć nawet do 1/16 finału. 33-latka zawdzięcza to dwóm zwycięstwom w starciach z Amerykankami - najpierw w starciu z rozstawioną z numerem 15. Amerykanką Emmą Navarro 3:6, 6:3, 6:3, a później z jej rodaczką Ann Li 6:3, 6:3.
Muchova w meczu 1/8 finału zagra z rozstawioną z numerem trzecim Coco Gauff. Amerykanka w piątek pokonała swoją rodaczkę Hailey Baptiste 3:6, 6:0, 6:3. Czeszka ma z Gauff bilans 0-4.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Iga Świątek dołączyła do Magdy Linette w III rundzie Australian Open.
Po Kamilu Majchrzaku, Magdalenie Fręch i Lindzie Klimovicowej z US Open pożegnał się w II rundzie również Hubert...
Kamil Majchrzak i Linda Klimovicova odpadli w II rundzie Australian Open. To pierwsze porażki polskich singlistó...
Hubert Hurkacz dołączył do Igi Świątek, Magdaleny Fręch, Magdy Linette, Lindy Klimoviciowej i Kamila Majchrzaka...
Dwóch godzin potrzebowała Iga Świątek, by wyeliminować w I rundzie Australian Open Chinkę Yue Yuan - 7:6(5), 6:3...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas