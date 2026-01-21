Reklama

Australian Open: Dwie pierwsze polskie porażki. Magda Linette gra dalej

Kamil Majchrzak i Linda Klimovicova odpadli w II rundzie Australian Open. To pierwsze porażki polskich singlistów na tym wielkoszlemowym turnieju. Do III rundy awansowała Magda Linette.

Publikacja: 21.01.2026 07:30

Kamil Majchrzak

Kamil Majchrzak

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Majchrzak, po wyeliminowaniu Brytyjczyka Jacoba Fearnleya nie dał rady Węgrowi Fábiánowi Marozsánowi. Polak uległ wyżej notowanemu rywalowi (Majchrzak jest 59. w rankingu ATP, jego rywal zajmuje 47. miejsce) w trzech setach – 3:6, 4:6, 6:7 (5) i nie zdołał dotrzeć do III rundy Australian Open, co byłoby jego największym osiągnięciem w historii startów w tym turnieju. 

Australian Open: Kamil Majchrzak nawiązał walkę, ale musiał uznać wyższość rywala

Pojedynek z Węgrem zaczął się od przełamania rywala Polaka i wyjścia Marozsána na dwugemowe prowadzenie. Majchrzak zdołał jednak w trzecim gemie dokonać przełamania powrotnego. Dobra passa nie trwała długo – kolejne gemy przyniosły dwa przełamania Węgra i jego zwycięstwo w całym secie 6:3. 

W drugim secie Węgier był w pewnym momencie bliski wygrania bez straty gema, ale wtedy Majchrzak nawiązał walkę i zdołał zmniejszyć przewagę Węgra. Nie wystarczyło to jednak do odwrócenia losów seta, który zakończył się porażką Polaka 4:6. 

Czytaj więcej

Hubert Hurkacz
Tenis
Sześć na sześć. Hubert Hurkacz też w II rundzie Australian Open

O losach meczu miał przesądzić trzeci set – aby zachować szanse na pozostanie w turnieju, Majchrzak musiał go wygrać. Emocji w tym secie nie zabrakło – w dziewiątym gemie, przy stanie 5:3, Marozsán miał piłkę meczową, ale jej nie wykorzystał, a Majchrzak zdołał zdobyć punkt przy podaniu Węgra. Polak poszedł za ciosem i w dwunastym gemie sam miał dwie piłki setowe, ale Węgier zdołał doprowadzić do tie-breaka. W nim górą był już rywal Polaka. 

Reklama
Reklama

Australian Open: Magda Linette w III rundzie

W III rundzie zameldowała się za to Magda Linette, która wyeliminowała kolejną wyżej notowaną od siebie tenisistkę. W I rundzie Polka (50. rankingu w WTA) wyeliminowała 15. rakietę świata Emmę Navarro. W II rundzie czekała na nią 38. w rankingu WTA Amerykanka Ann Li. Polka wygrała z nią w dwóch setach - 6:3, 6:3. 

Linette najlepszy w karierze występ w Australian Open zaliczyła w 2023 roku. Dotarła wówczas do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki. 

Australian Open: Linda Klimovicova nie sprawiła niespodzianki

Z turniejem pożegnała się natomiast debiutująca w Australian Open Linda Klimovicova (134. w rankingu WTA). 21-latka mierzyła się z rozstawioną z numerem 12. Eliną Switoliną z Ukrainy i nie była w stanie sprawić niespodzianki. Dzielnie walczyła w pierwszym secie, przegranym 5:7, ale w drugim Ukrainka wyraźnie pokazała swoją wyższość, wygrywając z Polką 6:1. 

W grze w Australian Open pozostają nadal również Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch. Świątek (nr 2. w rankingu WTA) w czwartek ok. 7.00 czasu polskiego zmierzy się z Czeszką Marią Bouzkovą (44. rakieta świata). Z kolei Hurkacz ok. 2.10 w czwartek czasu polskiego zagra z Amerykaninem Ethanem Quinnem. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tenis Wielki Szlem Australian Open Osoby Iga Świątek Hubert Hurkacz Kamil Majchrzak
Iga Świątek
Tenis
Australian Open: Iga Świątek melduje się w III rundzie
Hubert Hurkacz
Tenis
Hubert Hurkacz żegna się z Australian Open
Hubert Hurkacz
Tenis
Sześć na sześć. Hubert Hurkacz też w II rundzie Australian Open
Iga Świątek
Tenis
Australian Open: Pięć polskich zwycięstw. Iga Świątek męczyła się z Chinką
Iga Świątek
Tenis
Australian Open. Nie psujmy Idze zabawy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama