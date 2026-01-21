Aktualizacja: 23.01.2026 07:11 Publikacja: 21.01.2026 07:30
Kamil Majchrzak
Foto: REUTERS
Majchrzak, po wyeliminowaniu Brytyjczyka Jacoba Fearnleya nie dał rady Węgrowi Fábiánowi Marozsánowi. Polak uległ wyżej notowanemu rywalowi (Majchrzak jest 59. w rankingu ATP, jego rywal zajmuje 47. miejsce) w trzech setach – 3:6, 4:6, 6:7 (5) i nie zdołał dotrzeć do III rundy Australian Open, co byłoby jego największym osiągnięciem w historii startów w tym turnieju.
Pojedynek z Węgrem zaczął się od przełamania rywala Polaka i wyjścia Marozsána na dwugemowe prowadzenie. Majchrzak zdołał jednak w trzecim gemie dokonać przełamania powrotnego. Dobra passa nie trwała długo – kolejne gemy przyniosły dwa przełamania Węgra i jego zwycięstwo w całym secie 6:3.
W drugim secie Węgier był w pewnym momencie bliski wygrania bez straty gema, ale wtedy Majchrzak nawiązał walkę i zdołał zmniejszyć przewagę Węgra. Nie wystarczyło to jednak do odwrócenia losów seta, który zakończył się porażką Polaka 4:6.
O losach meczu miał przesądzić trzeci set – aby zachować szanse na pozostanie w turnieju, Majchrzak musiał go wygrać. Emocji w tym secie nie zabrakło – w dziewiątym gemie, przy stanie 5:3, Marozsán miał piłkę meczową, ale jej nie wykorzystał, a Majchrzak zdołał zdobyć punkt przy podaniu Węgra. Polak poszedł za ciosem i w dwunastym gemie sam miał dwie piłki setowe, ale Węgier zdołał doprowadzić do tie-breaka. W nim górą był już rywal Polaka.
W III rundzie zameldowała się za to Magda Linette, która wyeliminowała kolejną wyżej notowaną od siebie tenisistkę. W I rundzie Polka (50. rankingu w WTA) wyeliminowała 15. rakietę świata Emmę Navarro. W II rundzie czekała na nią 38. w rankingu WTA Amerykanka Ann Li. Polka wygrała z nią w dwóch setach - 6:3, 6:3.
Linette najlepszy w karierze występ w Australian Open zaliczyła w 2023 roku. Dotarła wówczas do półfinału, w którym musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki.
Z turniejem pożegnała się natomiast debiutująca w Australian Open Linda Klimovicova (134. w rankingu WTA). 21-latka mierzyła się z rozstawioną z numerem 12. Eliną Switoliną z Ukrainy i nie była w stanie sprawić niespodzianki. Dzielnie walczyła w pierwszym secie, przegranym 5:7, ale w drugim Ukrainka wyraźnie pokazała swoją wyższość, wygrywając z Polką 6:1.
W grze w Australian Open pozostają nadal również Iga Świątek, Hubert Hurkacz, Magdalena Fręch. Świątek (nr 2. w rankingu WTA) w czwartek ok. 7.00 czasu polskiego zmierzy się z Czeszką Marią Bouzkovą (44. rakieta świata). Z kolei Hurkacz ok. 2.10 w czwartek czasu polskiego zagra z Amerykaninem Ethanem Quinnem.
