Australian Open: Iga Świątek melduje się w III rundzie

Iga Świątek dołączyła do Magdy Linette w III rundzie Australian Open.

Publikacja: 22.01.2026 09:47

Iga Świątek

Iga Świątek

Foto: REUTERS/Tingshu Wang

Artur Bartkiewicz

Czwartek na kortach w Australii rozpoczął się niezbyt dobrze dla kibiców z Polski – Hubert Hurkacz, wracający do formy po kontuzji nie dał rady niżej notowanemu Amerykaninowi Ethanowi Quinnowi, ale grająca kilka godzin później Iga Świątek nie zawiodła polskich fanów i pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:3.

Iga Świątek w II rundzie Australian Open miała problem tylko na początku II seta

Tym samym w trzeciej rundzie Polskę w wielkoszlemowym Australian Open reprezentować nas będą dwie tenisistki – oprócz Świątek również Magda Linette, która w I rundzie wyeliminowała 15. rakietę świata Emmę Navarro, a w II rundzie - 38. w rankingu WTA Amerykankę Ann Li

Czytaj więcej

Hubert Hurkacz
Tenis
Hubert Hurkacz żegna się z Australian Open

Świątek w I rundzie męczyła się nieco z Chinką Yue Yuan, w I secie do wygranej potrzebowała tie-breaku. W kolejnej rundzie, w której rywalką Raszynianki była Czeszka, drugiej rakiecie świata poszło już lepiej. W trzecim w karierze pojedynku z Bouzkovą zanotowała trzecie zwycięstwo. 

Rywalką Świątek w walce o awans do 1/8 finału będzie Rosjanka Anna Kalinska (rozstawiona z numerem 31)

Polka pojedynek z Czeszką rozpoczęła od wykorzystania swojego podania i przełamania w drugim gemie. W trzecim gemie sama dała się jednak przełamać, na co Świątek odpowiedziała kolejnym przełamaniem, wykorzystując błędy Czeszki i znów uciekając rywalce. 

Kolejne przełamanie Polka zaliczyła w ósmym gemie – i dzięki temu set zakończył się jej wygraną 6:2. 

W drugim secie przez chwilę Polka była w opałach – Czeszka na początku zdołała ją przełamać, skutecznie serwowała i wyszła na prowadzenie 3:1. Od tego momentu Świątek odzyskała jednak kontrolę nad spotkaniem – w szóstym gemie zaliczyła przełamanie powrotne, a potem nie myliła się przy serwisie, zaliczyła jeszcze jedno przełamanie i w decydującym o wygranej dziewiątym gemie wykorzystała trzecią piłkę setową. 

Australian Open: Z kim Iga Świątek zagra w III rundzie?

Rywalką Świątek w walce o awans do 1/8 finału będzie Rosjanka Anna Kalinska (rozstawiona z numerem 31). Australian Open to jedyny wielkoszlemowy turniej, którego Świątek jak dotąd nie wygrała. W 2022 i 2025 roku dotarła do półfinału tego turnieju. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Tenis Wielki Szlem Australian Open Miejsca Regiony Australia i Oceania Australia Melbourne Osoby Iga Świątek
