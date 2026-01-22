Czwartek na kortach w Australii rozpoczął się niezbyt dobrze dla kibiców z Polski – Hubert Hurkacz, wracający do formy po kontuzji nie dał rady niżej notowanemu Amerykaninowi Ethanowi Quinnowi, ale grająca kilka godzin później Iga Świątek nie zawiodła polskich fanów i pewnie pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:3.

Iga Świątek w II rundzie Australian Open miała problem tylko na początku II seta

Tym samym w trzeciej rundzie Polskę w wielkoszlemowym Australian Open reprezentować nas będą dwie tenisistki – oprócz Świątek również Magda Linette, która w I rundzie wyeliminowała 15. rakietę świata Emmę Navarro, a w II rundzie - 38. w rankingu WTA Amerykankę Ann Li.

Świątek w I rundzie męczyła się nieco z Chinką Yue Yuan, w I secie do wygranej potrzebowała tie-breaku. W kolejnej rundzie, w której rywalką Raszynianki była Czeszka, drugiej rakiecie świata poszło już lepiej. W trzecim w karierze pojedynku z Bouzkovą zanotowała trzecie zwycięstwo.