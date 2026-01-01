Słońce i optymizm. Iga Świątek nie może się doczekać gry w Australii

Aktualizacja: 01.01.2026 22:45 Publikacja: 01.01.2026 14:57
Przed rokiem Polacy dotarli do finału, w którym przegrali z Amerykanami. Sezon wcześniej ulegli z kolei Niemcom.
Będzie więc okazja do rewanżu, bo to właśnie od meczu z Niemcami nasi tenisiści zaczną rywalizację w Sydney. To spotkanie zaplanowano na 5 stycznia (od 7.30 polskiego czasu), dwa dni później zmierzą się z Holendrami (0.30 w nocy).
– Czuję, że w ostatnich latach graliśmy świetnie, ale mieliśmy trochę pecha, zwłaszcza z Niemcami, z którymi mieliśmy piłki meczowe na wygranie całego turnieju. Nie ma sensu myśleć teraz o zwycięstwie, musimy iść krok po kroku – mówi Iga Świątek.
Liderka naszej reprezentacji nie ukrywa, że nie mogła się doczekać powrotu do Sydney. – Czuję się tu jak w domu, chcę odwiedzić moje ulubione miejsca – opowiadała zaraz po przylocie. – Przez ostatni miesiąc byłam głównie w Polsce, gdzie jest teraz minus pięć stopni albo coś koło tego, więc cieszę się na słońce i dobrą pogodę.
W nowy rok Iga wchodzi z dużym optymizmem. Wierzy, że najlepsze dopiero przed nią. Jak sama podkreśliła w mediach społecznościowych, w ostatnim sezonie „spełniła marzenia, które czasem wydawały się zbyt odległe”, a wygranie Wimbledonu zmieniło jej życie. Nie brakowało trudnych chwil, ale wyciągnęła z nich lekcję.
– Zobaczymy, jak będzie wyglądał mój tenis, czy udało mi się wdrożyć wszystko, nad czym pracowaliśmy w okresie przygotowawczym. Skupię się więc na technicznej stronie i mam nadzieję, że osiągniemy dobre wyniki – zaznacza.
Z polskiego punktu widzenia wydarzeniem będzie też powrót na kort Huberta Hurkacza, który ostatni mecz rozegrał w czerwcu. Potem przeszedł artroskopię kolana, musiał opuścić Wimbledon i US Open. Hurkacz od razu zostanie rzucony na głęboką wodę, bo czekają go pojedynki z Alexandrem Zverevem i Tallonem Griekspoorem.
W turnieju, który dla wielu zawodników jest rozgrzewką przed Australian Open (początek 18 stycznia), bierze udział 18 drużyn podzielonych na sześć grup. Rywalizacja toczy się w Sydney i Perth, mecze składają się z pojedynków singlistów, singlistek oraz mikstów. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy grup oraz dwie najlepsze ekipy z drugich miejsc (po jednej grającej w każdym z miast). Finał zaplanowano na 11 stycznia.
O punkty dla Polski, oprócz Świątek i Hurkacza, powalczą w Sydney Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński. Kapitanem naszego zespołu jest Mateusz Terczyński.
Transmisje w sportowych kanałach Polsatu
Perth
Grupa A
USA, Hiszpania, Argentyna
Grupa C
Włochy, Francja, Szwajcaria
Grupa E
Wielka Brytania, Grecja, Japonia
Sydney
Grupa B
Kanada, Belgia, Chiny
Grupa D
Australia, Czechy, Norwegia
Grupa F
Polska, Niemcy, Holandia
