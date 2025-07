Zastąpili ich Jan Firlej i Marcin Komenda (wspierał ich czasami Łukasz Kozub), którzy w PlusLidze się wyróżniają, ale prowadzenie gry reprezentacji to jednak inny poziom trudności. Grbić zapowiedział, że z tych, którzy pojechali na finał LN, wybierze skład na mistrzostwa świata, więc wychodzi na to, że obaj rozgrywający będą musieli poprowadzić polską drużynę w najważniejszej imprezie sezonu. W fazie grupowej grali mniej więcej tyle samo i póki co trudno wskazać, na kogo Grbić ostatecznie postawi. Turniej finałowy może dać odpowiedź na to, kto jest bliżej wyjściowej szóstki.

Grbić dużo zmieniał w składzie, próbował różnych ustawień. W turniejach kontynentalnych Polacy doznali kilku porażek i chociaż zakwalifikowali się do finałowej ósemki, to dopiero z piątego miejsca. Przez to już w pierwszym meczu zagrają z wicemistrzami Ligi Narodów Japończykami, a jeśli przejdą tę przeszkodę, to w półfinale wpadną na Brazylię. Trochę niepewności w kibiców wlały też dwie porażki podczas lipcowego turnieju w ERGO Arenie – 1:3 z reprezentacją Kuby i 2:3 z Bułgarią. Na szczęście w ostatnim meczu reprezentacja Polski pokonała 3:2 Francję.

Gdzie obejrzeć turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy?

Nie można jednak powiedzieć, żeby Polacy do Chin polecieli w dobrych humorach. Wszystko przez kontuzję Aleksandra Śliwki. Doświadczony przyjmujący doznał urazu stopy jeszcze przed turniejem w Trójmieście. Jest już po zabiegu, ale sam przyznaje, że na niego w tym sezonie reprezentacyjnym już raczej nie ma co liczyć. Na tej pozycji selekcjoner reprezentacji Polski ma jednak największy wybór i być może na Filipiny zabierze zamiast niego Artura Szalpuka, który świetnie prezentował się we wcześniejszych meczach.

Polacy w ostatnich pięciu edycjach Ligi Narodów zawsze zdobywali medale, ale po raz pierwszy od dawna nie są zdecydowanymi faworytami do występu w finale. Trzeba się przygotować na różne scenariusze i wierzyć w Grbicia i jego żołnierzy.

Transmisje w kanałach Polsatu