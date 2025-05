Siatkarze wywalczyli swoje miejsce na sportowej mapie miasta, i to z przytupem. Już wcześniej wygrali Puchar Challenge, a teraz zostali mistrzami Polski.

Kiedy do Lublina przyjdzie Stephane Antiga?

Doszli do tego w 12 lat, a przecież zaczynali jako amatorski zespół. Prezesi Krzysztof Skubiszewski i Maciej Krzaczek grali w Cukrowniku Lublin, który się rozpadł, a oni mieli jeszcze w sobie głód gry. Skoro nie dało się nigdzie znaleźć drużyny, to założyli własną. W pierwszym sezonie grali tylko na wyjazdach, bo to wychodziło taniej niż wynajmowanie hali i płacenie za sędziów. Przyjście pierwszych sponsorów było milowym krokiem w rozwoju, bo wreszcie nie trzeba było dopłacać. Potem sytuacja się odwróciła.

Razem z sukcesami do Lublina przyszły większe pieniądze, którymi można było przekonywać lepszych siatkarzy. Nigdy jednak nie chodziło o to, by budować drużynę na kredyt. Kluczem była stabilność i wypłacalność, a do tego piękne miasto i warunki do życia. Tak udało się przekonać libero reprezentacji Brazylii Thalesa Hossa, który posłał swoje dzieci do polskich szkół i jak sam przyznawał, nie boi się pozwolić córce wyjść wieczorem na spacer z psem. Bardzo rodzinny jest też León, który podkreśla, że jeśli żona i dzieci czują się dobrze, to dla niego jest to podstawowy argument.

Nowy sezon oznacza nowe wyzwania i zmianę trenera. Do Lublina przyjdzie Stéphane Antiga, który awaryjnie zastąpił w Developresie Rzeszów Michała Maska i zdobył mistrzostwo Polski kobiet. Teraz sam zastąpi Massima Bottiego, który wykonał świetną pracę i odejdzie do Asseco Resovii. Wkrótce okaże się, kto wyszedł lepiej na tej zamianie.