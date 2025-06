Southgate najwyraźniej jest już jednak gotowy na nowe wyzwania, skoro do PZPN – jak pisze „Przegląd Sportowy” – wpłynęło jego CV. Przeszkodą nie do przeskoczenia mogłyby być, rzecz jasna, finanse. W Anglii zarabiał około 5 mln funtów rocznie, czyli ponad dwa razy więcej niż Santos, najlepiej opłacany selekcjoner w historii reprezentacji Polski.

PZPN na brak pieniędzy nie narzeka, ale nawet dla tak bogatej organizacji kontrakt Southgate’a byłby poważnym obciążeniem budżetu. Być może odpowiedzialność za pokrycie części wynagrodzenia musiałby wziąć na siebie jeden ze sponsorów, tak jak było to kiedyś w przypadku Leo Beenhakkera, gdy do pensji dokładała się Kompania Piwowarska.

Miroslav Klose. Nie grał dla Polski, ale chciałby ją trenować

Ciekawe, jak Southgate odnalazłby się w polskiej rzeczywistości. Na pewno mniej kłopotów z aklimatyzacją miałby Miroslav Klose, bo choć większość życia spędził w Niemczech i wybrał grę dla tamtejszej reprezentacji (zdobył z nią mistrzostwo świata w 2014 roku), to przecież ma polskich przodków i mówi w naszym języku – przynajmniej w prywatnych rozmowach, bo w wywiadach wolał posługiwać się niemieckim. I właśnie z tego względu ta kandydatura wzbudza kontrowersje. Drugi powód to brak odpowiedniego doświadczenia.

Czytaj więcej Komentarze Stefan Szczepłek: Dymisja na życzenie Kiedy po meczu z Finlandią spytano Michała Probierza, czy zamierza podać się do dymisji, odpowied...

Piłkarzem był wielkim, został najlepszym strzelcem w historii mundiali (16 bramek), ale na trenerskiej ławce stawia dopiero pierwsze kroki.

Fachu uczył się jako asystent Joachima Loewa w reprezentacji Niemiec i Hansiego Flicka w Bayernie Monachium. Samodzielnie prowadził dotąd tylko austriacki Rheindorf Altach i FC Nuernberg, grający w drugiej Bundeslidze. Osiągnięć na razie nie ma i trudno upatrywać w nim faworyta do objęcia polskiej kadry, choć on również – jak informuje „Fakt” – wysłał swoje zgłoszenie do PZPN.