Kto nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Karuzela zaczyna się kręcić

Urban i Magiera mają więcej zalet, przydatnych w obecnej sytuacji: obaj są raczej bezkonfliktowi i powszechnie lubiani, a to po ostatnich turbulencjach cechy na wagę złota. Potrafią też pracować z młodzieżą (Urban trenował juniorów Osasuny, Magiera był selekcjonerem kadr do lat 19 i 20), co może się przydać przy wprowadzaniu nowych zawodników. Urban grał i pracował przez wiele lat w Hiszpanii, więc wie, jak wygląda zachodni futbol. Magiera prowadził Legię w Lidze Mistrzów, a to też bezcenne doświadczenie.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Zgłaszają się obcokrajowcy

Kulesza nie wymienił publicznie nazwiska Papszuna, ale wiadomo, że taka cisza ze strony prezesa PZPN nic nie znaczy. Trener Rakowa Częstochowa w ostatnich latach osiągał znakomite wyniki, zdobywał mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, i ma w kontrakcie klauzulę, która pozwala mu odejść do pracy w reprezentacji Polski.

Kulesza nie mówił też nic na temat Macieja Skorży, ale wątpliwe, by trener Urawa Red Diamonds, który walczy teraz o triumf w Klubowych Mistrzostwach Świata, chciałby przejmować kadrę w takim momencie. Najwięcej wątpliwości przy Nawałce budzi jego długa przerwa od pracy. Po odejściu z Lecha Poznań były selekcjoner nie prowadził żadnej drużyny. W przypadku Brzęczka trudno sobie wyobrazić jego dobrą współpracę z Lewandowskim, skoro słynne osiem sekund milczenia na pytanie o taktykę było jedną z przyczyn pożegnania z trenerem.

Oczywiście, można sięgnąć po trenera z zagranicy, postawić na znane nazwisko i tym zadowolić kibiców, ale po przygodzie z Santosem chętnych na takie eksperymenty jest mniej. Na razie nie słychać, żeby do PZPN zgłaszały się wielkie gwiazdy. Kiedyś mówiło się o Slavenie Biliciu, a teraz chęć pracy z polską kadrą wyraził Carlos Queiroz, który 20 lat temu prowadził Real Madryt, ale ostatnio trenował Katar i najlepsze lata ma już za sobą. Do PZPN zgłosił się też Nenad Bjelica, który ma tę zaletę, że pracował kilka lat temu w Lechu Poznań i mówi po polsku. Nie jest jednak trenerem z „lepszego świata”, a takich do tej pory szukał za granicą PZPN.

Może zgłosi się ktoś jeszcze, ale na razie panuje cisza. Z wyborem nie ma jednak co zwlekać.