– Muszę spotkać się z nimi jeszcze przed pierwszym zgrupowaniem. Te rozmowy będą kluczowe, bo szeroką kadrę musimy ogłosić przed rozpoczęciem sezonu w ligach zagranicznych, w których grają potencjalni reprezentanci. Dopiero później będziemy mieli szansę obejrzeć ich w meczach – zaznacza Urban.

Chciałby, by zawodnicy znów przyjeżdżali na zgrupowania z uśmiechem. – To proces, ale musimy to zrobić. Atmosferę buduje się najlepiej pozytywnymi wynikami – przekonuje i dodaje: Oczekujemy, że każdy kolejny selekcjoner naprawi reprezentację. Mieliśmy trenerów polskich i zagranicznych. Widać, że nie jest to łatwe. Nie jesteśmy w najlepszym momencie sportowym. Mamy wyrównaną grupę piłkarzy, z jedną–dwoma gwiazdami.

Problemem jest ograniczona liczba zawodników gotowych do gry w kadrze, dlatego nie wyklucza powrotu Kamila Grosickiego. – Słyszałem, że jest chętny. Nie wiem, czemu tak szybko się pożegnał. Jeszcze rok temu był najlepszym piłkarzem Ekstraklasy. Mam kłopot z obsadzeniem tej pozycji, więc nie wahałbym się zapytać, czy jest gotowy. Jeśli popatrzymy na boks, to tam takie powroty zdarzają się często – zauważa Urban.

Przyznaje, że zastanawiał się, jak reprezentacja funkcjonowałaby w innym systemie, ale nie planuje rewolucji. – Takiej przebudowy nie da się przeprowadzić błyskawicznie. Lubię stawiać na młodych, ale w klubie jest na to więcej czasu. Nie będę powoływał nikogo na kredyt, bo można tym komuś zrobić krzywdę – podkreśla.

Nie chce składać żadnych deklaracji, kto będzie bramkarzem numer jeden, i czy sprawdzi pomijanego przez Probierza Kamila Grabarę. W tej kwestii będzie polegał na trenerze bramkarzy Andrzeju Dawidziuku.