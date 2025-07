Eliminacje Ligi Europy. Męki Legii w Kazachstanie, ale jest awans do drugiej rundy

Piłkarze z Warszawy polecieli do Kazachstanu ze skromną zaliczką, więc zapowiadało się, że w rewanżu czeka ich trudna przeprawa. Daleka podróż, upał, żywiołowy doping miejscowej publiczności – to wszystko mogło wybić ich z rytmu.

Do 91. minuty drżeli o wynik, bo utrzymywał się bezbramkowy remis. Ich męki ukrócił dopiero Juergen Elitim, trafiając do siatki po indywidualnej akcji.

Liga Europy. Kto kolejnym rywalem Legii?

– Na ten moment liczy się to, że wygraliśmy wszystkie trzy mecze w tym sezonie. W dwóch nie straciliśmy gola. Pamiętacie, gdy mówiłem o stabilności w drużynie. Cały czas to powtarzam. Wolę zwyciężyć 1:0 niż 5:3 czy 4:2. Dzisiaj chciałem mieć kontrolę nad meczem, z piłką przy nodze. To nam się do końca nie udało, ale cel uświęca środki. Najważniejszy jest wynik – opowiadał trener Edward Iordanescu.

Jest awans, są punkty do rankingu. I to tyle z dobrych wiadomości. Teraz Legia uniknie co prawda dalekiego wyjazdu, ale zmierzy się z o wiele bardziej wymagającym przeciwnikiem.