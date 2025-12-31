Reklama

Turniej Czterech Skoczni, Premier League, koszykówka. Co obejrzeć w Sylwestra i Nowy Rok?

Od czasów Adama Małysza wszyscy w Polsce wiedzą, że 1 stycznia skacze się w Garmisch-Partenkirchen, ale to nie jedyne wydarzenie sportowe w okresie noworocznym. Można nawet spędzić Sylwestra, emocjonując się koszykówką.

Publikacja: 31.12.2025 10:38

Turniej Czterech Skoczni, Premier League, koszykówka. Co obejrzeć w Sylwestra i Nowy Rok?

Foto: EPA/ANNA SZILAGYI

Łukasz Majchrzyk

Na przełomie roku sportowy świat na chwilę zwalnia tempo. W końcu nawet atleci potrzebują chwili wytchnienia. To jednak nie znaczy, że wszyscy zapadają w sen zimowy. Jest kilka wydarzeń, które toczą się także wtedy, kiedy normalni ludzie szykują się na zabawę lub z niej wracają.

Tak jest w przypadku NBA, która chce dostarczać kibicom rozrywki nieprzerwanie, bez względu na to, czy właśnie czekają na prezenty pod choinką, czy będą sobie składać życzenia noworoczne. Na 31 grudnia zaplanowanych zostało aż dziewięć meczów. Ciekawie zapowiada się starcie New York Knicks z San Antonio Spurs, które zacznie się o godzinie 1 w nocy naszego czasu, a więc już w Nowy Rok. Wszystkie spotkania można obejrzeć na stronie ligi, po wykupieniu dostępu, tzw. League Pass.

Gdzie obejrzeć konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa?

A skoro już o koszykówce mowa, to będzie można oglądać także Orlen Basket Ligę, która chce wykorzystać 1 stycznia i pustki w ramówce do przyciągnięcia przed ekrany nowych widzów. W Nowy Rok o 17.30 zacznie się starcie Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wlkp. z Energą Treflem Sopot, które pokaże Polsat Sport 1.

W Sylwestra na tej antenie coś dla kibiców hokeja – mecz finałowy Pucharu Spenglera od godziny 12.00, a o 16.20 i 18.25 na Polsacie Sport 2 coś dla absolutnych koneserów futbolu, czyli dwa mecze ligi saudyjskiej: najpierw Neom-SC – Al-Ittihad, a potem Al-Kholood kontra Al-Hilal.

Wiadomo, że jeśli mamy Nowy Rok, to skacze się w Garmisch-Partenkirchen. Drugi konkurs Turnieju Czterech Skoczni może doskonale rozbudzić kibiców, zmęczonych po nieprzespanej nocy. Pora jest bardzo dogodna, bo serię próbną zaplanowano na 12.30, a pierwsze skoki punktowane na godzinę 14.00 (TVN, Eurosport 1, platforma HBO Max). Zdecydowanym faworytem jest Domen Prevc, który w Oberstdorfie wygrał z wielką przewagą, ale mogą mu zagrozić Austriacy i Niemcy. Polacy skaczą średnio, ale ważne, że po pierwszym konkursie uśmiech wrócił na twarz Kamila Stocha.

Czy Premier League gra w Nowy Rok?

Nie próżnują też biegacze narciarscy, którzy walczą w Tour de Ski. W Sylwestra na TVP Sport i Eurosporcie 1 bieg masowy kobiet na 5 km stylem dowolnym (transmisja od 14.25), a dzień później rywalizacja kobiet na 20 km techniką klasyczną (transmisja od 12.15).

Będzie grała też niezawodna Premier League. W Sylwestra piłkarze mają wolne, ale już 1 stycznia zaplanowane są cztery spotkania: od 18.30 Crystal Palace – Fulham, Liverpool – Leeds, a od 21.00 Sunderland – Manchester City i Brentford – Tottenham. Będzie można je obejrzeć na kanałach Canal+ Extra.

