Turniej Czterech Skoczni, Premier League, koszykówka. Co obejrzeć w Sylwestra i Nowy Rok?

Na przełomie roku sportowy świat na chwilę zwalnia tempo. W końcu nawet atleci potrzebują chwili wytchnienia. To jednak nie znaczy, że wszyscy zapadają w sen zimowy. Jest kilka wydarzeń, które toczą się także wtedy, kiedy normalni ludzie szykują się na zabawę lub z niej wracają.

Tak jest w przypadku NBA, która chce dostarczać kibicom rozrywki nieprzerwanie, bez względu na to, czy właśnie czekają na prezenty pod choinką, czy będą sobie składać życzenia noworoczne. Na 31 grudnia zaplanowanych zostało aż dziewięć meczów. Ciekawie zapowiada się starcie New York Knicks z San Antonio Spurs, które zacznie się o godzinie 1 w nocy naszego czasu, a więc już w Nowy Rok. Wszystkie spotkania można obejrzeć na stronie ligi, po wykupieniu dostępu, tzw. League Pass.

A skoro już o koszykówce mowa, to będzie można oglądać także Orlen Basket Ligę, która chce wykorzystać 1 stycznia i pustki w ramówce do przyciągnięcia przed ekrany nowych widzów. W Nowy Rok o 17.30 zacznie się starcie Tasomix Rosiek Stali Ostrów Wlkp. z Energą Treflem Sopot, które pokaże Polsat Sport 1.

W Sylwestra na tej antenie coś dla kibiców hokeja – mecz finałowy Pucharu Spenglera od godziny 12.00, a o 16.20 i 18.25 na Polsacie Sport 2 coś dla absolutnych koneserów futbolu, czyli dwa mecze ligi saudyjskiej: najpierw Neom-SC – Al-Ittihad, a potem Al-Kholood kontra Al-Hilal.