Wrócili weterani. Jak polscy piłkarze ręczni przygotowują się do mistrzostw Europy

Aktualizacja: 31.12.2025 05:52 Publikacja: 31.12.2025 05:01
Arkadiusz Moryto
Foto: PAP/Piotr Polak
Trener Jota González przejął kadrę w kwietniu i najpierw musiał wywalczyć awans na turniej, który od 15 stycznia do 1 lutego wspólnie organizują Dania, Norwegia i Szwecja.
Nie obyło się bez problemów, ale ostatecznie do sukcesu wystarczyło zwycięstwo 30:29 odniesione nad Rumunią w Gorzowie Wlkp. Potem przez kilka miesięcy kadrowicze się nie spotykali, a na zgrupowaniu w Szczyrku i w meczu z Czechami w Wałbrzychu na przełomie października i listopada brakowało kilku ważnych zawodników. Teraz wreszcie selekcjoner ma do dyspozycji skład, który można nazwać optymalnym.
– Rozważyłbym jeszcze trzy nazwiska, których nie ma na liście: Oliwiera Kamińskiego, Jakuba Będzikowskiego i Piotra Mielczarskiego. To oczywiście tylko moja opinia, bo to trener dokonuje wyborów i bierze za nie odpowiedzialność. Zastanawiam się, w jakiej formie fizycznej i psychicznej przyjedzie Damian Przytuła, bo w Zagrzebiu miał problemy i najprawdopodobniej będzie zmieniał klub. Cieszę się, że wraca Arkadiusz Moryto, jest Michał Daszek. Skrzydła mamy dobre, koło i bramka też są mocno obsadzone. Zagadką jest dla mnie forma Pawła Paterka. Stać go na bardzo dużo, ale teraz ma słabszy sezon – mówi „Rz” były reprezentant Polski Artur Siódmiak.
Brakuje Szymona Sićki, który ze względów zdrowotnych chce się skoncentrować na grze w klubie. Pozytywną wiadomością jest za to powrót do kadry dwóch doświadczonych zawodników, czyli Moryty i młodszego z braci Gębalów, Tomasza.
Moryto od dawna ma problemy z barkiem i zabrakło go na ostatnim zgrupowaniu, przez co zrobiło się w mediach spore zamieszanie. Gębala dwa lata temu nawet żegnał się z reprezentacją, ale teraz się podleczył, odpoczął i może pomóc drużynie narodowej. Nie wiadomo tylko, w jakiej jest formie, bo grał ostatnio w Al Kuwait Kaifan i egipskim Al-Ahly. Obecnie trenuje w Wybrzeżu Gdańsk i liczymy na jego dobrą dyspozycję.
– Moryto od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją barku, ale w takim rytmie, w którym raz gra, raz się leczy, funkcjonuje już od ponad pół roku. Warto docenić jego przyjazd, bo poświęcił swoje zdrowie. Tomek Gębala wraca do kadry, bo zmieniły się okoliczności. Będzie zapewne pomagał głównie w obronie, ale może trener widzi dla niego trochę miejsca w ataku i dlatego nie powołał Kuby Będzikowskiego – zastanawia się Siódmiak.
Zgrupowanie potrwa prawie dwa tygodnie, ale tak naprawdę czasu jest bardzo mało, bo selekcjoner dopiero poznaje tę drużynę i zawodnicy muszą zrozumieć jego taktykę. Kadra zagra tylko dwa zamknięte mecze z Serbami, nie było tradycyjnego okołoświątecznego turnieju, bo od sparingów González woli treningi taktyczne.
– To jest doświadczony trener i na pewno wie, co robi. Czasu na pracę nie będzie za dużo, ale zawodnicy, będący w kręgu zainteresowania selekcjonera, muszą sami dbać o różne dodatkowe rzeczy, żeby być w odpowiedniej formie – uważa Siódmiak.
Polacy 14 stycznia wylecą do Kristianstad w Szwecji, gdzie rozegrają trzy mecze w grupie F: z Węgrami, Islandią i Włochami. Do dalszej fazy awansują dwa najlepsze zespoły, przy takich przeciwnikach już wyjście z grupy będzie sukcesem.
