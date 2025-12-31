Reklama

Wrócili weterani. Jak polscy piłkarze ręczni przygotowują się do mistrzostw Europy

Polscy piłkarze ręczni już 2 stycznia zaczynają zgrupowanie w Cetniewie przed mistrzostwami Europy. Do kadry wrócili Arkadiusz Moryto i Tomasz Gębala.

Publikacja: 31.12.2025 05:01

Arkadiusz Moryto

Arkadiusz Moryto

Foto: PAP/Piotr Polak

Łukasz Majchrzyk

Trener Jota González przejął kadrę w kwietniu i najpierw musiał wywalczyć awans na turniej, który od 15 stycznia do 1 lutego wspólnie organizują Dania, Norwegia i Szwecja.

Nie obyło się bez problemów, ale ostatecznie do sukcesu wystarczyło zwycięstwo 30:29 odniesione nad Rumunią w Gorzowie Wlkp. Potem przez kilka miesięcy kadrowicze się nie spotykali, a na zgrupowaniu w Szczyrku i w meczu z Czechami w Wałbrzychu na przełomie października i listopada brakowało kilku ważnych zawodników. Teraz wreszcie selekcjoner ma do dyspozycji skład, który można nazwać optymalnym.

Kto w kadrze na mistrzostwa Europy w piłce ręcznej?

– Rozważyłbym jeszcze trzy nazwiska, których nie ma na liście: Oliwiera Kamińskiego, Jakuba Będzikowskiego i Piotra Mielczarskiego. To oczywiście tylko moja opinia, bo to trener dokonuje wyborów i bierze za nie odpowiedzialność. Zastanawiam się, w jakiej formie fizycznej i psychicznej przyjedzie Damian Przytuła, bo w Zagrzebiu miał problemy i najprawdopodobniej będzie zmieniał klub. Cieszę się, że wraca Arkadiusz Moryto, jest Michał Daszek. Skrzydła mamy dobre, koło i bramka też są mocno obsadzone. Zagadką jest dla mnie forma Pawła Paterka. Stać go na bardzo dużo, ale teraz ma słabszy sezon – mówi „Rz” były reprezentant Polski Artur Siódmiak.

Czytaj więcej

Piłka ręczna: Zwycięstwo na koniec, są powody do optymizmu
Piłka ręczna
Piłka ręczna: Zwycięstwo na koniec, są powody do optymizmu

Brakuje Szymona Sićki, który ze względów zdrowotnych chce się skoncentrować na grze w klubie. Pozytywną wiadomością jest za to powrót do kadry dwóch doświadczonych zawodników, czyli Moryty i młodszego z braci Gębalów, Tomasza.

Reklama
Reklama

Moryto od dawna ma problemy z barkiem i zabrakło go na ostatnim zgrupowaniu, przez co zrobiło się w mediach spore zamieszanie. Gębala dwa lata temu nawet żegnał się z reprezentacją, ale teraz się podleczył, odpoczął i może pomóc drużynie narodowej. Nie wiadomo tylko, w jakiej jest formie, bo grał ostatnio w Al Kuwait Kaifan i egipskim Al-Ahly. Obecnie trenuje w Wybrzeżu Gdańsk i liczymy na jego dobrą dyspozycję.

– Moryto od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją barku, ale w takim rytmie, w którym raz gra, raz się leczy, funkcjonuje już od ponad pół roku. Warto docenić jego przyjazd, bo poświęcił swoje zdrowie. Tomek Gębala wraca do kadry, bo zmieniły się okoliczności. Będzie zapewne pomagał głównie w obronie, ale może trener widzi dla niego trochę miejsca w ataku i dlatego nie powołał Kuby Będzikowskiego – zastanawia się Siódmiak.

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Kiedy i z kim zagrają Polacy?

Zgrupowanie potrwa prawie dwa tygodnie, ale tak naprawdę czasu jest bardzo mało, bo selekcjoner dopiero poznaje tę drużynę i zawodnicy muszą zrozumieć jego taktykę. Kadra zagra tylko dwa zamknięte mecze z Serbami, nie było tradycyjnego okołoświątecznego turnieju, bo od sparingów González woli treningi taktyczne.

Czytaj więcej

Nowy trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn Jota Gonzalez pozuje z prezesem Związku Pi
Piłka ręczna
Jota Gonzalez w reprezentacji Polski. Czy to trener na miarę naszych marzeń?

– To jest doświadczony trener i na pewno wie, co robi. Czasu na pracę nie będzie za dużo, ale zawodnicy, będący w kręgu zainteresowania selekcjonera, muszą sami dbać o różne dodatkowe rzeczy, żeby być w odpowiedniej formie – uważa Siódmiak.

Polacy 14 stycznia wylecą do Kristianstad w Szwecji, gdzie rozegrają trzy mecze w grupie F: z Węgrami, Islandią i Włochami. Do dalszej fazy awansują dwa najlepsze zespoły, przy takich przeciwnikach już wyjście z grupy będzie sukcesem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Ręczna Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn
Piłka ręczna: Zwycięstwo na koniec, są powody do optymizmu
Piłka ręczna
Piłka ręczna: Zwycięstwo na koniec, są powody do optymizmu
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Polka Monika Kobylińska (C) oraz Kelly Dulfer (P) i Romee Maarschalkerweerd (L) z Holandii podczas m
Piłka ręczna
Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Koniec polskich marzeń o medalu
Polka Monika Kobylińska (C) oraz Giuliana Gavilan (L) i Rocio Campigli (P) z Argentyny podczas meczu
Piłka ręczna
Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Zwycięstwo wyszarpane, nadzieje przedłużone
Katarzyna Cygan podczas meczu grupy F mistrzostw świata piłkarek ręcznych z Holandią, 2 grudnia
Piłka ręczna
Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Cudu nie było, Francuzki wyraźnie lepsze
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Bramkarka reprezentacji Polski Barbara Zima
Piłka ręczna
Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Ładne porażki już były
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama