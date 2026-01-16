Sławomir Szmal dla „Rzeczpospolitej". „Wyjście z grupy na mistrzostwach Europy będzie sukcesem"

Aktualizacja: 16.01.2026 10:54 Publikacja: 16.01.2026 04:39
Sławomir Szmal, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Foto: PAP/Leszek Szymański
Wiem, czego się spodziewać po naszej reprezentacji. Bazuję na danych, które do tej pory mamy, na jej wcześniejszych wynikach. Jako związek stawiamy przed tą drużyną realne cele, a takim według nas będzie zajęcie miejsca 13.–16. na rozpoczynających się właśnie mistrzostwach Europy. Wyjście z grupy będę traktował jako sukces, bo Islandia i Węgry są w tym momencie od nas mocniejsze. Pamiętajmy jednak, że w sporcie wszystko jest możliwe.
Włochy w ostatnich latach też zrobiły postęp, ale jeśli mam wskazać, z którym faworytem mamy większe szanse, to wydaje mi się, że z Węgrami. Czemu? Wiem, jak grają Islandczycy, co potrafią. Znam też zespół węgierski. Pamiętam, jak graliśmy z nimi niedawno i chociaż nie wygraliśmy, to wiem, że jest to drużyna, która też popełnia błędy i nie prezentuje tak równej formy, jak reprezentacja Islandii. Pamiętajmy jednak, że to jest sport i mogę się mylić.
Trenerzy wszystkich reprezentacji narodowych, we wszystkich dyscyplinach powtarzają, że okres przygotowania do turnieju jest krótki, ale wiedzą to, biorąc taką pracę. Ważne, żeby zespół potrafił zrealizować to, czego się od niego wymaga. Mądrość trenera polega z kolei na tym, żeby dawać do wykonania realne zadania, biorąc pod uwagę umiejętności graczy. Rozmawiałem z Jotą Gonzalezem po meczach z Serbią, z których jeden wygraliśmy i jeden zremisowaliśmy. Trener nie ma zastrzeżeń do wyników, ale wymaga więcej od zespołu. Szanuję jego postawę, bo widzę, że jest ambitny. Powiedział, jakie są mankamenty, ale nie chcę niczego zdradzać, żeby nie ułatwiać zadania przeciwnikom. Na pewno na plus trzeba wskazać wielkie zaangażowanie zespołu. Piłkarze przychodzą, pytają, co muszą poprawić, odnoszą się do materiałów, które dostali. Selekcjoner widzi, że do Cetniewa przyjechali zawodnicy, którzy są gotowi poświęcać się dla drużyny.
Tak, zaczął od takiego pytania. Pełna wiara i zaangażowanie zespołu jest kluczem do sukcesu. Jeśli ktoś przyjeżdża i sam nie wie, po co, to szkoda jego i naszego czasu.
Rozmawiałem z nim o grze w reprezentacji, ale trzeba zaznaczyć, że to osoba i wola trenera były decydujące. To on przekonał Tomka Gębalę, że warto wrócić, zresztą Jota Gonzalez wszystkich zaraża swoją charyzmą i chęcią do ciężkiej pracy. W trakcie kariery pracowałem z wieloma trenerami i wiem, że jeśli szkoleniowiec jest w pełni zaangażowany i tworzy dobrą atmosferę, to będą wyniki.
Jota Gonzalez pracował z zawodnikami z różnych krajów, więc wie, jak się komunikować. Ma w sztabie pomocników, którzy mu w tym pomagają. Wydaje się, że to spokojny człowiek, ale obserwując ostatnie mecze, widziałem u trenera dużo emocji. Jego asystent Julen Aguinagalde starał się go tonować. Widać, że selekcjonerowi bardzo zależy.
Julen jest moim dobrym kolegą, ale nie polecałem go. To trener koniecznie chciał go w sztabie, podkreślał, że potrzebuje człowieka, który rozumie jego system gry i w dodatku mówi po polsku. Dzięki temu łatwiej będzie przekazać wiedzę zawodnikom.
Nie dzieliłbym piłki ręcznej na hiszpańską czy skandynawską. Dobrze wyszkolony zawodnik dostosuje się do każdego zadania, bez względu na to, skąd jest jego trener. Z drugiej strony trener musi dostosować swoje oczekiwania do umiejętności graczy. Jest świetnym analitykiem. Przed zatrudnieniem Gonzaleza wykonywaliśmy badania kompetencji i właśnie takie wyniki otrzymaliśmy. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że jest wykładowcą matematyki. Szybko wyciąga wnioski, tak właśnie zadziałał: dostosował zadania do umiejętności.
W jego systemie gry jest wszystko ułożone, stara się pilnować porządku. Zauważyłem, że akcje, które Gonzalez rozrysowuje na czasie, są naprawdę dobrze opracowane. W meczach z Serbią dało się zauważyć, że najczęściej po przerwie na żądanie zawodnicy potrafili sobie wypracować dogodne sytuacje. To może być taki dodatkowy plus w grze naszej drużyny.
Zgadza się, ale najważniejsze są mistrzostwa. Trener i zawodnicy mówią, że chcieliby wyjść z grupy, a żeby tak się stało, muszą czymś zaskoczyć rywali. Jeśli sparingi byłyby otwarte, to przeciwnikom łatwiej byłoby się przygotować do spotkania z nami. Dlatego zgodziłem się na zamknięte sparingi. Czasem przed ważną imprezą rozgrywaliśmy turniej w Polsce, często lataliśmy do Hiszpanii. Teraz mogliśmy mieć obóz u siebie i mecze z Serbią, i z tego skorzystaliśmy.
To był pomysł trenera Gonzaleza, ale Serbów też trenuje Hiszpan, więc pewnie łatwiej im było się pod tym względem porozumieć.
Myślę, że może to być defensywa. Trzeba też liczyć na bramkarzy, że pomogą i obronią coś ekstra.
Tomek jest dobrym obrońcą, ale nie jedynym, który umie grać w defensywie. Mamy kilku doświadczonych zawodników i na pewno trener na nich liczy.
