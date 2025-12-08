Piłka ręczna: Zwycięstwo na koniec, są powody do optymizmu

Ten mecz był ważny, nawet jeśli Polki już przed pierwszym gwizdkiem nie miały szans na awans do ćwierćfinału. Trzeba było wygrać, żeby skończyć rozgrywki na trzeciej pozycji w grupie, wyprzedzić Austriaczki i Argentynki i podtrzymać dobrą passę z zeszłorocznych mistrzostw Europy, na których Polki były dziewiąte. Przed turniejem prezes ZPRP Sławomir Szmal deklarował, że celem minimum jest zajęcie miejsca w przedziale 9-12, a do tego potrzebna była wygrana z Austriaczkami. To się biało-czerwonym udało, chociaż mecz od początku, niemal do samego końca był trudny.

Dało się zauważyć, że na parkiecie spotkały się dwie drużyny o podobnych potencjałach. Grały w podobnym tempie, popełniały podobną liczbę strat i nie potrafiły zbudować większej przewagi. Rywalki to solidna europejska drużyna, która potrafiła się postawić w pierwszych połowach meczów Francuzkom i Holenderkom. Polki mają sporo talentu, ale niektórym zawodniczkom brakuje jeszcze doświadczenia, które zdobyły na tym turnieju.

Polska – Austria: drużyny o podobnych potencjałach

Pierwsze gole zdobyły rywalki, chwilę potem z rzutu karnego odpowiedziała Magda Balsam. Potem znów na prowadzenie wyszły Austriaczki, a kiedy ich przewaga wzrosła do trzech bramek, o czas poprosił trener Arne Stenstad. Apelował, żeby nie komplikować gry w ataku, szukać czystych okazji do zdobycia gola i wzmocnić obronę. Poskutkowało – jego zawodniczki zdobyły trzy gole z rzędu i uspokoiły sytuację.

Na przerwę schodziły, tracąc do Austriaczek tylko jedną bramkę (17:18), a zaraz na początku drugiej połowy doprowadziły do remisu po golu Aleksandry Rosiak. Potem dość długo żadna z drużyn nie potrafiła wyjść na prowadzenie, aż w końcu udało się to Polkom po golu Darii Michalak. Nasza lewoskrzydłowa kilka razy zagrała też dobrze w obronie, wybijając rywalki z rytmu.