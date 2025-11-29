Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Wysokie zwycięstwo Polek na dobry początek

Aktualizacja: 29.11.2025 12:53 Publikacja: 29.11.2025 07:21
Polka Katarzyna Cygan (L) i Yuanmeng Li (P) z Chin podczas meczu rundy wstępnej mistrzostw świata piłkarek ręcznych
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Mistrzostwa świata w piłce ręcznej są w powszechnej opinii łatwiejsze niż mistrzostwa Europy. Na Starym Kontynencie bije serce piłki ręcznej, to tutaj są najsilniejsze reprezentacje, a reszta świata (może z wyjątkiem Brazylii) może się tylko z daleka przyglądać walce o medale.
Na mundialu dzięki temu jest okazja zagrać z egzotycznymi drużynami, a jedną z nich są właśnie Chiny, które do turnieju dostały się tylko dzięki „dzikiej karcie”, bo nawet w mistrzostwach Azji zajęły piąte miejsce. To dobrze pokazuje ich pozycję w światowej piłce ręcznej, bo nawet teoretycznie mocniejsze Iranki poniosły klęskę 9:34 w starciu ze Szwajcarią.
Polki były zdecydowanymi faworytkami piątkowego spotkania, dla nich zwycięstwo było obowiązkiem. Po zajęciu dziewiątego miejsca na ostatnim Euro, mierzą nie tylko w wyjście z grupy, ale chcą napsuć krwi faworytkom. Do tego trzeba wygrać z Chinami i w niedzielę z Tunezją, i dzięki temu zabrać ze sobą punkty do drugiej rundy turnieju, gdzie zacznie się walka na poważnie.
Polki zaczęły ten mecz dość nerwowo, od straty dwóch bramek, potem przegrywały 1:3, następnie 4:5. Rywalki broniły dość wysoko i skupiały się na pilnowaniu Moniki Kobylińskiej. To były na szczęście przejściowe trudności i drużyna biało-czerwonych powoli zaczęła się rozpędzać. Chociaż gra w pierwszej połowie była chaotyczna, to Polki schodziły na przerwę, prowadząc 15:12.
W drugiej połowie zagrały zdecydowanie lepiej. Szybciej wymieniały się piłką w ataku, a w obronie były bardziej agresywne. Sporo akcji kończyła z prawego skrzydła Magda Balsam. Cztery gole dołożyła debiutująca na tak wielkiej imprezie Katarzyna Cygan. Ostatecznie Chinki udało się złamać w ostatnim kwadransie i dzięki temu zwycięstwo naszego zespołu było tak okazałe.
Mecz z drużyną z Azji był dla Polek rozgrzewką. Podobnie powinno być w niedzielę z Tunezją (15.30), a prawdziwa walka zacznie się we wtorek, od starcia z Francją (21.00).
Transmisje w kanałach TVP
Źródło: rp.pl
