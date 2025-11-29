Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Wysokie zwycięstwo Polek na dobry początek

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej są w powszechnej opinii łatwiejsze niż mistrzostwa Europy. Na Starym Kontynencie bije serce piłki ręcznej, to tutaj są najsilniejsze reprezentacje, a reszta świata (może z wyjątkiem Brazylii) może się tylko z daleka przyglądać walce o medale.

Reklama Reklama

Na mundialu dzięki temu jest okazja zagrać z egzotycznymi drużynami, a jedną z nich są właśnie Chiny, które do turnieju dostały się tylko dzięki „dzikiej karcie”, bo nawet w mistrzostwach Azji zajęły piąte miejsce. To dobrze pokazuje ich pozycję w światowej piłce ręcznej, bo nawet teoretycznie mocniejsze Iranki poniosły klęskę 9:34 w starciu ze Szwajcarią.

Polska – Chiny. Pewne zwycięstwo piłkarek ręcznych

Polki były zdecydowanymi faworytkami piątkowego spotkania, dla nich zwycięstwo było obowiązkiem. Po zajęciu dziewiątego miejsca na ostatnim Euro, mierzą nie tylko w wyjście z grupy, ale chcą napsuć krwi faworytkom. Do tego trzeba wygrać z Chinami i w niedzielę z Tunezją, i dzięki temu zabrać ze sobą punkty do drugiej rundy turnieju, gdzie zacznie się walka na poważnie.

Polki zaczęły ten mecz dość nerwowo, od straty dwóch bramek, potem przegrywały 1:3, następnie 4:5. Rywalki broniły dość wysoko i skupiały się na pilnowaniu Moniki Kobylińskiej. To były na szczęście przejściowe trudności i drużyna biało-czerwonych powoli zaczęła się rozpędzać. Chociaż gra w pierwszej połowie była chaotyczna, to Polki schodziły na przerwę, prowadząc 15:12.