Aktualizacja: 18.01.2026 22:13 Publikacja: 18.01.2026 22:10
Ariel Pietrasik i Arnar Freyr Arnarsson z Islandii
Foto: PAP/Adam Warżawa
Przed rozpoczęciem turnieju było wiadomo, że o awans do dalszych gier będzie bardzo trudno, bo Węgrzy i Islandczycy mieli od biało-czerwonych więcej atutów. Byli nie tylko lepiej wyszkoleni, ale też bardziej zgrani. Nasi zawodnicy dopiero poznają założenia nowego trenera Joty Gonzaleza, a on poznaje swoich zawodników. To wszystko było widać w obu meczach z faworytami.
Dopóki starczało sił i wynik był na styku, Polacy grali dobrze i napędzali się nawzajem ekspresyjną radością, ale kiedy nie wyszły dwie lub trzy akcje z rzędu, zaczynali tracić głowę i popełniać błędy. W niedzielę zaczęli bardzo dobrze. Byli agresywni w obronie, a trener Gonzalez postanowił zaskoczyć rywali zmianą systemu.
Czytaj więcej
Reprezentacja Polski na początek Mistrzostw Europy przegrała z Węgrami 21:29. Biało-czerwoni gral...
Michał Olejniczak wychodził do rywali bardzo wysoko, zmuszając środkowych rozgrywających do rozpoczynania akcji z okolic środka boiska. Kiedy już Islandczycy go minęli, to przejmowali ich bracia Maciej i Tomasz Gębalowie, którzy nie tylko straszyli posturą, ale też zadziwiali mobilnością. Widać było, że Polacy mają ochotę na twardą grę. Kiedy w jednej z akcji Haukur Thrastarsson ostro potraktował Olejniczaka (kiedyś rywalizowali o miejsce w składzie Industrii Kielce), Polak w następnej akcji odpowiedział jeszcze bardziej zdecydowanie.
Nic dziwnego, że Islandczycy byli mało skuteczni i zdarzały im się pudła w prostych sytuacjach, a świetne interwencje dodawał jeszcze nasz bramkarz Miłosz Wałach. Długo wynik oscylował wokół remisu, a Polacy mieli nawet szansę na objęcie dwubramkowego prowadzenia. Jednak właśnie wtedy na kilka minut zacięli się w ataku i zamiast nałożyć presję na rywali, sami musieli gonić wynik.
Przez całą pierwszą połowę utrzymywali jednak bliski dystans, nawet popełniając proste straty w ataku. W ostatnich sekundach mieli szansę na zmniejszenie straty do dwóch goli. Akcję rozrysował trener Gonzalez, ale Michał Daszek nie zdołał oddać rzutu.
Czytaj więcej
Stawiamy przed tą drużyną realne cele, a takim według nas będzie zajęcie miejsca 13.–16. – mówi „...
W drugiej połowie nasi zawodnicy opadli chyba z sił i gra w ataku przestała im się układać. Popełniali faule w ataku i nie pomagała im nawet gra w przewadze. Na 13 minut przed końcem rywale prowadzili już 25:15 i było wiadomo, że tej przewagi nie oddadzą.
Druga porażka oznacza, że Polacy niemal na pewno żegnają się z turniejem, a we wtorek z Włochami zagrają o honor. Przed Jotą Gonzalezem jeszcze dużo pracy. Potrzeba też cierpliwości we wdrażaniu pomysłów hiszpańskiego szkoleniowca i zaufania ze strony związku. Jeśli chcemy wrócić do czasów świetności, to powinniśmy się przygotować na długi marsz.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Reprezentacja Polski na początek Mistrzostw Europy przegrała z Węgrami 21:29. Biało-czerwoni grali dobrze w obro...
Stawiamy przed tą drużyną realne cele, a takim według nas będzie zajęcie miejsca 13.–16. – mówi „Rzeczpospolitej...
Polscy piłkarze ręczni już 2 stycznia zaczynają zgrupowanie w Cetniewie przed mistrzostwami Europy. Do kadry wró...
Po zaciętej walce reprezentacja Polski wygrała z Austrią 35:30 i zajęła w mistrzostwach świata miejsce 11., najl...
Polki walczyły, robiły wszystko, co mogły, ale na Holenderki to nie wystarczyło. Porażka 22:33 oznacza, że nasze...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas