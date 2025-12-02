Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Cudu nie było, Francuzki wyraźnie lepsze

Aktualizacja: 03.12.2025 03:47 Publikacja: 02.12.2025 23:34
Katarzyna Cygan podczas meczu grupy F mistrzostw świata piłkarek ręcznych z Holandią, 2 grudnia
Już przed meczem było wiadomo, że obie drużyny mają zapewniony awans do głównej części imprezy. Mistrzostwa świata są jednak tak skonstruowane, że trzeba tam „zabrać ze sobą” jak najwięcej punktów z pierwszej rundy za zwycięstwa, żeby liczyć się w walce o medale.
Właśnie to było stawką spotkania z Francuzkami, czyli rywalem najtrudniejszym z możliwych, mistrzyniami świata i wicemistrzyniami olimpijskimi.
Ta drużyna przechodzi wprawdzie przebudowę, brakuje w niej kilku doświadczonych zawodniczek, ale potencjał i tak ma ogromny. W dwóch pierwszych meczach Francuzki rzuciły rywalkom 90 bramek, same tracąc ledwie 39. Polki musiały wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności i mieć dodatkowo trochę szczęścia, żeby walczyć o zwycięstwo.
I rzeczywiście wyszły na parkiet z nastawieniem, że mistrzynie świata to w sumie nikt straszny i spróbują szczęściu pomóc. Pierwsze rzuciły bramkę, a potem pilnowały prowadzenia, grając uważnie w obronie i rozsądnie w ataku. Ważne było to, że nie spieszyły się z rozgrywaniem akcji, a każdą zagrywkę chciały wypieścić, żeby znaleźć dobrą pozycję. Piłka kilka razy trafiła do obrotowej Natalii Pankowskiej, skuteczna z drugiej linii była Monika Kobylińska, a na prawym skrzydle Magdalena Balsam.
W 17. minucie było 10:7 dla drużyny Arne Stenstada i trener Francuzek poprosił o czas. Zmienił ustawienie w obronie, a to, co powiedział drużynie, widocznie zmobilizowało jego zawodniczki, bo od tego czasu gra się zmieniła. Polki zaczęły mieć problemy w ataku, a same coraz łatwiej traciły bramki. Rzadko myliła się Pauletta Foppa, skuteczna była Lena Grandveau (nie pomyliła się ani razu) i Suzanne Wajoka.
Do przerwy udawało się jeszcze utrzymać blisko rywalek, ale w drugiej połowie Polki chyba opadły z sił. Myliły się coraz częściej, a po przechwytach Francuzki wyprowadzały skuteczne kontry, których nie mogła zatrzymać Adrianna Płaczek. W trzecim, kolejnym meczu mistrzynie świata zdobyły ponad 40 bramek, imponując szybkością i skutecznością.
Teraz polska grupa łączy się z tą, w której grały współgospodynie Holenderki. Pozostałymi rywalkami Polek będą reprezentacje Austrii i Argentyny. O awans do ćwierćfinału będzie trudno, ale marzyć można.
