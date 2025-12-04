Mistrzostwa świata piłkarek ręcznych. Zwycięstwo wyszarpane, nadzieje przedłużone

Do zasadniczej części mundialu nasza drużyna awansowała tylko z zaliczonymi dwoma punktami za wygrany mecz z Tunezją. To powoduje, że praktycznie Polki nie mają miejsca na błędy, bo do ćwierćfinału wejdą tylko dwie reprezentacje, a faworytki, czyli Francja i Holandia, na razie wygrywają wszystko. O awansie do kolejnej fazy turnieju rozstrzygnie pewnie starcie z gospodyniami, drużyną Holandii, ale żeby tak się stało, to trzeba wygrać pozostałe mecze, z Argentyną i Austrią.

Reklama Reklama

Obie drużyny nie należą do potęg, ale potrafią grać w piłkę ręczną, o czym Polki mogły się przekonać w czwartek. Mecz z Argentyną był niemal lustrzanym odbiciem wtorkowego starcia z Francją. Tam zawodniczki Arne Senstada zaczęły świetnie i napędziły mistrzyniom świata trochę strachu, ale w drugiej połowie opadły z sił.

Polska – Argentyna. Dlaczego trener Arne Senstad podniósł głos?

Teraz zaczęły fatalnie i długo musiały gonić wynik. Zaczęło się od dwóch goli dla Argentyny i słabej gry Polek w ataku. Do tego dochodziły jeszcze gra w osłabieniu, co tylko powiększało problemy. Trener Senstad zdejmował wtedy bramkarkę, a Polki, zamiast zbierać punkty, straciły kilka razy piłkę i pozwoliły na zdobycie łatwych bramek.

Szczególnie dawała się we znaki Elke Karsten, która w całym meczu uzbierała aż dziewięć goli, rzucając ze skutecznością 75 proc. Biało-czerwone grały tak słabo w obronie, że trener Senstad podniósł głos podczas przerwy na żądanie, co zdarza mu się nieczęsto.