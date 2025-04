Polacy ostatni raz byli w czołowej „dziesiątce” wielkiej imprezy w 2016 roku, gdy zajęli czwarte miejsce na igrzyskach w Rio de Janeiro. Później było tylko gorzej, a ćwierćfinału nie udało się sięgnąć nawet przed własną publicznością, gdy dwa lata temu wspólnie ze Szwedami organizowaliśmy mistrzostwa świata. 15. miejsce zakończyło wówczas kadencję Rombla, ale Lijewski nie okazał się dobrą zmianą.

Gonzalez nie był pierwszym wyborem Szmala. Prezes miał do roli selekcjonera dwóch innych kandydatów, ale w przypadku tego najpoważniejszego – choć rozmowy były zaawansowane i strony doszły już nawet do porozumienia – nie dogadał się z pracodawcą, który chciał wysokiej rekompensaty za dni spędzone poza klubem. Nieoficjalnie słyszymy, że chodzi o trenera duńskiej Fredericii HK Gudmundura Gudmundssona, który jako szkoleniowiec zdobywał srebro (2008, Islandia) i złoto (2016, Dania) igrzysk olimpijskich, a wcześniej pracował także m.in. z Rhein-Neckar Lowen.

Gonzaleza Polska też nie bierze na wyłączność. Hiszpan do końca kolejnego sezonu ma kontrakt z Benfiką i nie wiadomo, czy go przedłuży. Wiele zależy od tego, jak ułoży się jego praca w naszym kraju. Jednym z dwóch asystentów, tym łączącym selekcjonera z kadrami młodzieżowymi, będzie były trener kadry B Zygmunt Kamys. – Chciałem asystenta z Polski. To bardzo ważne przede wszystkim teraz, na początku mojej pracy, gdy mnie u was zbyt często nie będzie – wyjaśnia Gonzalez „Rz”.

Lista jego wyzwań obejmuje nie tylko cele sportowe i wprowadzenie do reprezentacji nowych zawodników (latem selekcjoner ma odwiedzić zgrupowania reprezentacji juniorskich), ale także zarządzanie grupą. Kadrą wstrząsnęły ostatnio nie tylko nieostrożne wypowiedzi Lijewskiego, ale także Kamil Syprzak, który za wiedzą, lecz bez zgody selekcjonera opuścił drużynę przed końcem mistrzostw świata. Wszystko wskazuje na to, że na najbliższe mecze obrotowy powołania nie dostanie, choć sam Gonzalez zastrzega: – Nie rozmawiałem jeszcze z żadnym zawodnikiem.