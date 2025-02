Wicemistrzowie Polski pokonywali tylko przeciwników z dolnej części tabeli: właśnie Kolstad (33:32, 31:30), Magdeburg (27:26) i Zagrzeb (30:23). Rewanżem z tą ostatnią drużyną zakończą fazę grupową (5 marca). Wcześniej o punkty będzie trudno, bo kielczan czeka jeszcze wyjazdowa rywalizacja z Barceloną (20 lutego) oraz domowe spotkanie z trzecim w tabeli Nantes (26 lutego).

Liga Mistrzów w piłce ręcznej Faza grupowa 2024/25 Grupa 1

1. Telekom Veszprem 10-0-1 (366:310) 20 pkt

2. Sporting CP 7-1-3 (361:308) 15 pkt

3. Fuchse Berlin 7-0-4 (370:347) 14 pkt

4. Paris Saint-Germain 7-0-4 (356:361) 14 pkt

5. CS Dinamo Bukareszt 5-0-6 (339:355) 10 pkt

6. Orlen Wisła Płock 3-0-8 (282:284) 6 pkt

7. RK Eurofarm Pelister 2-2-7 (266:308) 6 pkt

8. Fredericia HK 1-1-9 (302:369) 3 pkt



Grupa 2

1. Barca 8-1-2 (359:325) 17 pkt

2. Aalborg Handbold 7-1-3 (341:330) 15 pkt

3. HBC Nantes 6-1-4 (337:321) 13 pkt

4. OTP Bank-Pick Szeged 6-0-5 (339:330) 12 pkt

5. SC Magdeburg 4-1-6 (314:303) 9 pkt

6. Industria Kielce 4-0-7 (306:327) 8 pkt

7. Kolstad Handball 4-0-7 (317:346) 8 pkt

8. RK Zagrzeb 3-0-8 (292:323) 6 pkt

- To nie jest czas na płacz. Wszystko jest w naszych rękach, choć to samo może powiedzieć każdy w tej grupie - mówi obrotowy Artsem Karalek. - Ocenimy wszystko na koniec sezonu. Jeśli dziennikarze, kibice oraz zarząd uznają, że wykorzystałem już swój czas, to nie ma problemu, bo też mam swój honor – deklaruje zaś Dujszebajew, choć problemem nie jest on, lecz to, że klub wciąż musi zaciskać pasa.

Jak rosła wielka piłka ręczna w Kielcach i co dalej z Industrią?

Zarządzaniu klubem oraz zespołem od kilku lat towarzyszy permanentny stan wyjątkowy. Pandemia sprawiła, że już w 2020 roku ze sponsoringu wycofała się należąca do Servaasa Vive. To był koniec epoki. Holender przez lata inwestował w piłkę ręczną niemałe pieniądze, tworząc nie tylko drużynę europejskiej klasy, ale także zaangażowanie małego biznesu.

Kiedyś chciał być jak Kazimierz Deyna, grał z Marco van Bastenem, ale karierę w młodzieżówce Ajaksu Amsterdam przerwał uraz. Przyjechał do Polski w latach 90., otworzył hurtownię odzieży używanej. Jego partner biznesowy kilka lat później zginął w wypadku, a hale spłonęły. Holender firmę jednak odbudował, a do inwestycji w piłkę ręczną zachęcił go twórca Kolportera Krzysztof Klicki.