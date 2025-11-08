Czy Donald Trump dostanie pokojową nagrodę? Szef FIFA: Zobaczycie 5 grudnia

Aktualizacja: 08.11.2025 14:35 Publikacja: 08.11.2025 14:09
Prezydent FIFA Gianni Infantino i prezydent USA Donald Trump
Foto: Reuters/Yoan Valat
Wszyscy nabrali wody w usta, nikt nie chce takich pogłosek komentować, ale jeśli połączy się kropki, to wychodzi na to, że nagrodę z rąk prezydenta Światowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianniego Infantino 5 grudnia w Waszyngtonie odbierze Donald Trump. Niedawno Komitet Noblowski ogłosił, że w tym roku nagrodę dostanie Maria Corina Machado, która walczy o przywrócenie demokracji w Wenezueli. Przedstawiciel Białego Domu skomentował, że to postawienie polityki ponad pokojem.
Administracja Donalda Trumpa zapewne liczyła, że takie wyróżnienie trafi do prezydenta USA, choćby za jego zaangażowanie we wstrzymanie działań wojennych w Strefie Gazy. Skoro mógł otrzymać tę nagrodę w 2009 r. Barack Obama za „nadzwyczajne wysiłki na rzecz wzmocnienia międzynarodowej dyplomacji i współpracy między narodami” (kilka lat później USA zaangażowały się m.in. w obalenie Muammara Kaddafiego), to pewnie mógłby i Trump.
Nobla jednak nie dostał, za to już niedługo może otrzymać nagrodę od FIFA, może nie tak prestiżową, ale na pewno szczerą, bo wręczaną przez przyjaciela. Gianni Infantino dzień przed ogłoszeniem decyzji Komitetu Noblowskiego napisał na Instagramie, że przywódca USA „zdecydowanie zasługuje” na wyróżnienie. Nic dziwnego, bo podpisanie zawieszenia broni w Strefie Gazy zdjęło z FIFA ciężar decyzji w sprawie wykluczenia ze swoich struktur Izraela.
Czytaj więcej
FIFA i UEFA grają na zwłokę i robią wszystko, byle tylko nie podejmować decyzji o wykluczeniu Izr...
Sam Infantino często podkreśla swoje bliskie relacje z prezydentem USA i jego zaangażowanie w organizację przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w trzech krajach Ameryki Północnej.
Poszlak wskazujących na to, że jako pierwszy nagrodę odbierze Donald Trump jest więcej. Ceremonia losowania ma się odbyć w waszyngtońskim Centrum Kennedy’ego i być może będzie tam osobiście prezydent USA. Wcześniej pojawiały się informacje, że uroczystość może się odbyć w Las Vegas, ale miejsce zostało zmienione na życzenie Białego Domu.
Trump i Infantino spotkali się w Miami, na konferencji American Business Forum, na której obaj przemawiali. To właśnie tam Infantino ogłosił, że FIFA zamierza przyznawać swoją pokojową nagrodę. Pytany o to, kto odbierze wyróżnienie, odpowiedział „Zobaczycie 5 grudnia”. Trudno sobie wyobrazić, by w tej sytuacji wręczał ją komuś innemu niż Trumpowi.
Czytaj więcej
Coraz więcej jest głosów, że Izrael powinien zostać wykluczony z zawodów międzynarodowych, tak ja...
Zwłaszcza że publicznie chwali jego politykę. – On po prostu realizuje to, co obiecał. Myślę więc, że wszyscy powinniśmy wspierać jego działania, bo moim zdaniem wyglądają całkiem nieźle – mówi Infantino.
Przyznanie takiej nagrody urzędującemu politykowi mogłoby naruszać, zapisaną w statucie FIFA, neutralność w kwestiach politycznych i religijnych. To jednak od dawna są tylko puste hasła, bo FIFA dobrze żyje z wszystkimi politykami, co było widać, kiedy organizację mundialu otrzymywały Rosja (2018) i Katar (2022), które z przestrzeganiem praw człowieka mają niewiele wspólnego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Wszyscy nabrali wody w usta, nikt nie chce takich pogłosek komentować, ale jeśli połączy się kropki, to wychodzi na to, że nagrodę z rąk prezydenta Światowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianniego Infantino 5 grudnia w Waszyngtonie odbierze Donald Trump. Niedawno Komitet Noblowski ogłosił, że w tym roku nagrodę dostanie Maria Corina Machado, która walczy o przywrócenie demokracji w Wenezueli. Przedstawiciel Białego Domu skomentował, że to postawienie polityki ponad pokojem.
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił kadrę na listopadowe mecze z Holandią i Maltą w eliminacjach...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
To nie był udany wieczór polskich drużyn w Europie. Lech długo prowadził w Madrycie, ale przegrał 2:3 z Rayo Val...
Legia przez 65 minut meczu z NK Celje grała bardzo dobrze, a jednak poniosła w Słowenii porażkę 1:2. Raków mógł...
FC Barcelona zremisowała 3:3 z Club Brugge w szalonym meczu Ligi Mistrzów. Było tu wszystko: zabójcze kontry Bel...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Liverpool pokonał w hicie Ligi Mistrzów Real Madryt 1:0. Bayern wygrał na wyjeździe z broniącym trofeum Paris Sa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas