Łukasz Tomczyk. Nowy trener Rakowa jak atrakcyjna sąsiadka

Tego wszyscy spodziewali się od kilku tygodni. Sam Tomczyk opowiadał, że negocjuje z Rakowem i jego przyjście do wicemistrzów Polski było uzależnione tylko od tego, czy Marek Papszun będzie mógł się przenieść do Legii.
Teraz nie było co dłużej zwlekać i Michał Świerczewski przedstawił 37-letniego Tomczyka jako nowego szkoleniowca Rakowa. Na pytanie, czy był to jego pierwszy wybór, odpowiedział anegdotą.
Przytoczył ją na swoim koncie w portalu X dziennikarz Kamil Głębocki: Kiedy żyjesz ze swoją partnerką, kochasz ją i nagle słyszysz od niej, że w zasadzie to chce odejść do innego i że w zasadzie to jej szkolna miłość, ta pierwsza, to jesteś zszokowany. Ale gdy wiesz, że Twoja sąsiadka się w Tobie od dawna podkochuje i jest atrakcyjna, no to bierzesz od razu i się nie zastanawiasz.
Tomczyk wydawał się naturalnym kandydatem do przejęcia sterów po Papszunie. Pochodzi z Częstochowy, jest kibicem Rakowa i wcześniej przez kilka lat pracował w jego akademii. Wielkiej kariery piłkarskiej, podobnie jak Marek Papszun, nie zrobił, ale za to realizuje się jako trener. Zaczynał od prowadzenia drużyny domu dziecka, którego był wychowankiem i o czym sam opowiedział w jednym z wywiadów.
Podkreśla jednak, że nie chce być postrzegany przez pryzmat tego, że miał trudny start w życiu, ale woli być oceniany za swoją pracę. Tutaj wyniki mówią same za siebie. Jeszcze jako nikomu nieznany, młody szkoleniowiec wprowadził do ligi okręgowej Victorię Częstochowa. Zanim trafił do Polonii Bytom, z której zabrał go Raków, po drodze był jeszcze asystentem trenera w Resovii Rzeszów i analitykiem w GKS Katowice. Pracę w Bytomiu też zaczynał od posady analityka, ale kiedy zespołowi groził spadek z drugiej ligi, został pierwszym trenerem.
W pierwszym sezonie obronił się przed spadkiem, a w drugim wywalczył awans klasę wyżej i tutaj też świetnie sobie poradził. Polonia po 19 kolejkach jest na drugim miejscu w tabeli, dającym bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.
Lubi ciężko pracować. Podczas konferencji prasowej zapowiedział, że jeszcze tego samego dnia obejrzy dwa ostatnie mecze Rakowa, nagrane tzw. kamerą taktyczną, gdzie lepiej niż w telewizji widać ustawienie piłkarzy, potem będzie kompletował sztab i planował pracę na obozie w Turcji.
Wyzwań mu nie zabraknie. Piłkarską wiosnę zacznie od wyjazdowego meczu z liderem Wisłą Płock, do której Raków traci punkt. Zespół z Częstochowy walczy też w Pucharze Polski i zagra w 1/8 finału Ligi Konferencji, a z Legią zmierzy się na wyjeździe, w 26. kolejce, zaplanowanej na 21-22 marca.
