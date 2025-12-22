Łukasz Tomczyk. Nowy trener Rakowa jak atrakcyjna sąsiadka

Tego wszyscy spodziewali się od kilku tygodni. Sam Tomczyk opowiadał, że negocjuje z Rakowem i jego przyjście do wicemistrzów Polski było uzależnione tylko od tego, czy Marek Papszun będzie mógł się przenieść do Legii.

Teraz nie było co dłużej zwlekać i Michał Świerczewski przedstawił 37-letniego Tomczyka jako nowego szkoleniowca Rakowa. Na pytanie, czy był to jego pierwszy wybór, odpowiedział anegdotą.

Nowy trener Rakowa. Kibic klubu, pochodzi z Częstochowy

Przytoczył ją na swoim koncie w portalu X dziennikarz Kamil Głębocki: Kiedy żyjesz ze swoją partnerką, kochasz ją i nagle słyszysz od niej, że w zasadzie to chce odejść do innego i że w zasadzie to jej szkolna miłość, ta pierwsza, to jesteś zszokowany. Ale gdy wiesz, że Twoja sąsiadka się w Tobie od dawna podkochuje i jest atrakcyjna, no to bierzesz od razu i się nie zastanawiasz.

Tomczyk wydawał się naturalnym kandydatem do przejęcia sterów po Papszunie. Pochodzi z Częstochowy, jest kibicem Rakowa i wcześniej przez kilka lat pracował w jego akademii. Wielkiej kariery piłkarskiej, podobnie jak Marek Papszun, nie zrobił, ale za to realizuje się jako trener. Zaczynał od prowadzenia drużyny domu dziecka, którego był wychowankiem i o czym sam opowiedział w jednym z wywiadów.