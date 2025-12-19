Marek Papszun o pracy w Legii. „Jestem wzruszony, moje baterie naładowane są do maksimum”

Aktualizacja: 19.12.2025 23:24 Publikacja: 19.12.2025 21:45
Marek Papszun
Foto: PAP/Leszek Szymański
Po najgorszej jesieni od wielu lat i serii 11 meczów bez zwycięstwa w Legii doszło do zmian. Z zarządu odszedł odpowiedzialny wcześniej za sprawy organizacyjno-finansowe Jarosław Jurczak, a cała odpowiedzialność trafiła w ręce Marcina Herry. Tak przynajmniej deklaruje właściciel Dariusz Mioduski, który jednak pozostał prezesem i zawsze może pewne decyzje blokować.
Wszystkich jednak bardziej interesował nowy trener Legii, który został przedstawiony na briefingu przy Łazienkowskiej. To było już drugie podejście warszawiaków do zatrudnienia Papszuna i wreszcie się udało, choć nie było łatwo. Czemu 51-letni trener zostawia klub walczący o mistrzostwo Polski i dobrze radzący sobie w pucharach na rzecz Legii?
– Powiedzieć, że jestem szczęśliwy, to za mało. Jestem wzruszony, że zostałem trenerem Legii, bo z tym klubem i tym miastem jestem bardzo związany. Tutaj się urodziłem, tutaj toczyło się moje życie i tu wracam po wielu latach jako trener pierwszej drużyny Legii – powiedział na początku briefingu prasowego.
Gdyby negocjacje skończyły się szybciej, Legia zapewne nie wpadłaby w tak głęboki kryzys, zapewne grałaby na wiosnę w pucharach i była wyżej w tabeli Ekstraklasy. Papszun nie przychodzi do Warszawy po przeciętność, ale po to, by zdobyć mistrzostwo Polski. Jaka jest jego recepta na sukces?
Czytaj więcej
W temacie odejścia Marka Papszuna z Rakowa do Legii trwa impas. Sprawa rozpalająca piłkarską Pols...
– Praca, praca i jeszcze raz praca. Musimy zakasać rękawy i, mówiąc po chłopsku, wziąć się do roboty. Jednak musimy pracować nie tylko dużo, ale też mądrze. Wiele klubów pracuje dużo, teraz będzie się to rozgrywało na poziomie tego, kto pracuje lepiej, mądrzej – zaznaczył.
Wszyscy są ciekawi, jakich transferów będzie chciał dokonać, bo wielu piłkarzy zawodziło, trzeba będzie sprowadzić nowych zawodników, a kadra już jest szeroka, więc niektórzy będą musieli pożegnać się z Łazienkowską. Uchylił się jednak od deklaracji, że ma już plany dotyczące tego, z kim się pożegnać.
– Jest za wcześnie, aby mówić o zimowych transferach. Dopiero wchodzę do klubu, muszę zdiagnozować obecny stan posiadania i dopiero będziemy działali – powiedział.
Papszun wrócił też do swojej sytuacji w Rakowie w ciągu ostatnich siedmiu tygodni. Wydaje się, że między trenerem a właścicielem dochodziło do trudnych rozmów, a sam szkoleniowiec podkreślał, że opinia publiczna nie wie wszystkiego. Teraz między Papszunem, Rakowem a Legią jest klauzula o tym, że nie będą komentować całej sytuacji.
– Nie powiem, czy klauzula ma okres obowiązywania, bo to porozumienie między Rakowem, Legią a mną – zaznaczał.
Czytaj więcej
Widzew Łódź zamierza kupić skrzydłowego Osmana Bukariego. 19-krotny reprezentant Ghany ma kosztow...
Dziennikarze przypomnieli też, że wiele lat temu obiecał żonie zakończenie trenerskiej kariery, a termin tej obietnicy zbliża się nieubłaganie. – Sytuacja się zmieniła, bo rok nie pracowałem i ten czas trochę zweryfikował moje podejście. Teraz moje baterie są naładowane do maksimum – zadeklarował.
Piłkarze Legii wracają do treningów 4 stycznia, a sześć dni później lecą na zgrupowanie do Mijas w Hiszpanii. Pierwszy mecz zagrają 1 lutego na własnym boisku z Koroną Kielce.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Z kim mogą zagrać Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa w 1/16 i 1/8 finału Ligi Konferencji...
Tak szybkiej kariery dawno w Polsce nie było. Kacper Potulski niedawno skończył 18 lat, a już zachwyca kibiców w...
Raków Częstochowa, Lech Poznań i Legia wygrały swoje mecze, ale w Warszawie, mimo zwycięstwa, atmosfera była gro...
Robert Lewandowski nadal nie przedłużył umowy z Barceloną. To podsyca spekulacje, gdzie polski napastnik zagra w...
Widzew Łódź zamierza kupić skrzydłowego Osmana Bukariego. 19-krotny reprezentant Ghany ma kosztować 5 mln euro....
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas