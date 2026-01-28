Liga Mistrzów. Barcelona uniknęła wpadki i nie musi grać w barażach, 107. gol Lewandowskiego

Aktualizacja: 29.01.2026 06:39 Publikacja: 28.01.2026 23:31
Foto: PAP/EPA
Wiadomo było, że będzie to wieczór pełen emocji, skoro tylko cztery drużyny – Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal, Kajrat Ałmaty – nie walczyły już o nic.
Ten sezon to kolejne potwierdzenie, że krytykowana początkowo reforma Champions League przyniosła efekt. Dziś meczów bez stawki w ostatniej kolejce praktycznie nie ma.
– Nie chcemy tylko zwyciężyć, chcemy być w pierwszej ósemce – podkreślał prezes Barcelony Joan Laporta. – Ważne, żeby wygrać, a nie tylko gadać o strzelaniu goli – dodawał trener Katalończyków Hansi Flick.
By awansować automatycznie do 1/8 finału, bez konieczności rozgrywania baraży, Barcelona potrzebowała zwycięstwa nad FC Kopenhaga. Niespodzianka wisiała w powietrzu, bo to zespół z Danii zaskoczył gospodarzy i już w czwartej minucie objął prowadzenie po bramce 17-letniego Islandczyka Viktora Dadasona.
Szansę na szybkie wyrównanie miał Robert Lewandowski. Flick posłał go do gry od pierwszej minuty, a na ławce rezerwowych usiadł Ferran Torres, który zmagał się ostatnio z kłopotami zdrowotnymi.
Polski napastnik szukał 107. trafienia w Champions League i znalazł je tuż po przerwie. W szatni musiało być gorąco, bo Katalończycy po powrocie na boisko ruszyli do ataku, a Lewandowski wyrównał po asyście Lamine'a Yamala.
Taki wynik nie urządzał jednak Barcelony, nadal musiała strzelić drugiego gola. I dopięła swego. Na uderzenie zdecydował się Yamal, piłka odbiła się jeszcze od nogi rywala i wpadła do bramki. A potem Lewandowski wywalczył rzut karny, wykorzystany przez Raphinhę. To nie był jednak koniec, bo z rzutu wolnego trafił Marcus Rashford.
Katalończycy zwyciężyli 4:1, uniknęli baraży i do gry w Lidze Mistrzów wrócą dopiero w marcu. W play-offach będzie musiał rywalizować Inter Piotra Zielińskiego, mimo pokonania 2:0 Borussii w Dortmundzie.
Kolejny ważny wieczór w karierze, ale jednocześnie bardzo trudny, przeżył na Anfield Mateusz Kochalski. Polski bramkarz Karabachu Agdam już w pierwszych 20 minutach wyciągał dwa razy piłkę z siatki – po strzałach Alexisa Mac Allistera i Floriana Wirtza. Później pokonali go jeszcze Mohamed Salah (bezpośrednio z rzutu wolnego), Hugo Ekitike, ponownie Mac Allister i Federico Chiesa.
Na pocieszenie mistrzowie Azerbejdżanu nie żegnają się z rozgrywkami i powalczą w rundzie play-off. Rzutem na taśmę zakwalifikowała się do nich Benfica Lizbona, pokonując 4:2 Real Madryt. Decydującego o awansie gola strzelił bramkarz Anatolij Trubin w doliczonym czasie spotkania. Portugalczycy wskoczyli na ostatnie wolne miejsce kosztem Olympique Marsylia.
Losowanie baraży w piątek o 12.00.
Arsenal, Bayern Monachium, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbona, Manchester City
Drużyny rozstawione: Real Madryt, Inter Mediolan, Paris Saint-Germain, Newcastle, Juventus Turyn, Atletico Madryt, Atalanta Bergamo, Bayer Leverkusen
Drużyny nierozstawione: Borussia Dortmund, Olympiakos Pireus, Club Brugge, Galatasaray Stambuł, Monaco, Karabach Agdam, Bodo/Glimt, Benfica Lizbona
Play-offy: 17 i 18 oraz 24 i 25 lutego
1/8 finału: 10 i 11 oraz 17 i 18 marca
Ćwierćfinały: 7 i 8 oraz 14 i 15 kwietnia
Półfinały: 28 i 29 kwietnia oraz 5 i 6 maja
Finał 30 maja w Budapeszcie
Barcelona – FC Kopenhaga 4:1
Borussia Dortmund – Inter Mediolan 0:2
Liverpool – Karabach Agdam 6:0
Benfica Lizbona – Real Madryt 4:2
Paris Saint-Germain – Newcastle 1:1
Napoli – Chelsea 2:3
Monaco – Juventus Turyn 0:0
Eintracht Frankfurt – Tottenham 0:2
Manchester City – Galatasaray Stambuł 2:0
PSV Eindhoven – Bayern Monachium 1:2
Arsenal – Kajrat Ałmaty 3:2
Athletic Bilbao – Sporting Lizbona 2:3
Atletico Madryt – Bodo/Glimt 1:2
Bayer Leverkusen – Villarreal 3:0
Club Brugge – Olympique Marsylia 3:0
Ajax Amsterdam – Olympiakos Pireus 1:2
Pafos – Slavia Praga 4:1
Royale Union SG – Atalanta Bergamo 1:0
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Reprezentacja Polski przegrała w Lublanie z Włochami w drugim meczu grupowym mistrzostw Europy w futsalu. Porażk...
W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów kilku polskich piłkarzy powalczy o awans do fazy pucharowej. Barcelona podejmi...
Reprezentacja Polski w futsalu przegrała pierwszy mecz na mistrzostwach Europy. W Lublanie uległa 2:4 Węgrom.
Reprezentacja Polski w futsalu w sobotę rozpocznie grę w mistrzostwach Europy. To czwarte podejście Polaków do t...
Robert Lewandowski w zwycięskim meczu Barcelony ze Slavią Praga strzelił swojego 106. gola w Lidze Mistrzów. Kat...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas