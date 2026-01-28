Liga Mistrzów. Barcelona uniknęła wpadki i nie musi grać w barażach, 107. gol Lewandowskiego

Wiadomo było, że będzie to wieczór pełen emocji, skoro tylko cztery drużyny – Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal, Kajrat Ałmaty – nie walczyły już o nic.

Reklama Reklama

Ten sezon to kolejne potwierdzenie, że krytykowana początkowo reforma Champions League przyniosła efekt. Dziś meczów bez stawki w ostatniej kolejce praktycznie nie ma.

Barcelona – FC Kopenhaga. Bramka Roberta Lewandowskiego

– Nie chcemy tylko zwyciężyć, chcemy być w pierwszej ósemce – podkreślał prezes Barcelony Joan Laporta. – Ważne, żeby wygrać, a nie tylko gadać o strzelaniu goli – dodawał trener Katalończyków Hansi Flick.

By awansować automatycznie do 1/8 finału, bez konieczności rozgrywania baraży, Barcelona potrzebowała zwycięstwa nad FC Kopenhaga. Niespodzianka wisiała w powietrzu, bo to zespół z Danii zaskoczył gospodarzy i już w czwartej minucie objął prowadzenie po bramce 17-letniego Islandczyka Viktora Dadasona.