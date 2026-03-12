Powodów do zmartwień dla kibiców z Madrytu było więcej, bo Real przystępował do meczu bardzo osłabiony. Z różnych względów w środowy wieczór nie mogli zagrać: David Alaba, Dani Ceballos, Eder Militao, Alvaro Carreras, Rodrygo, Jude Bellingham i Kylian Mbappe. Dwaj ostatni stracili zaufanie do klubowych lekarzy i zaczęli się leczyć na własną rękę, tylko pogłębiając zamieszanie panujące w klubie.

Na szczęście dla kibiców Realu zdrowy i chętny do gry był Federico Valverde. Urugwajczyk, który nosił w środę opaskę kapitana, rozegrał mecz, który przejdzie do historii, i praktycznie w pojedynkę pogrążył Manchester City.

Na początku nic nie zapowiadało katastrofy gości, którzy kilka razy zagrozili nawet bramce Realu, ale potem gospodarze wyprowadzili trzy potężne ciosy. Najpierw spod własnej bramki na prawe skrzydło podał Thibaut Courtois. Valverde z łatwością wyprzedził Nico O’Reilly’ego, a potem także wybiegającego z bramki Gianluigiego Donnarummę i dał Realowi prowadzenie.

Kilka minut później został bohaterem po raz drugi, kiedy biegnąc środkiem, przejął podanie Viniciusa, minął obrońców i strzelił lewą nogą po ziemi w długi róg. Dzieła zniszczenia dopełnił tuż przed przerwą, kiedy ograł Marca Guehiego i z powietrza strzelił obok interweniującego Donnarummy.

Real mógł upokorzyć rywali jeszcze bardziej, ale Vinicius strzelił z rzutu karnego bardzo lekko i włoski bramkarz bez trudu odbił piłkę. Zwycięstwo trzema bramkami i tak stawia jednak hiszpańską drużynę w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem, choć oczywiście w Lidze Mistrzów niczego nie można być pewnym.