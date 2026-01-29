Posłuchał trenera, został bohaterem. Anatolij Trubin skradł show w Lidze Mistrzów

Aktualizacja: 30.01.2026 02:36 Publikacja: 29.01.2026 16:45
Anatolij Trubin
Foto: REUTERS/Pedro Nunes
– Przeżyłem coś takiego pierwszy raz w moim życiu. Trener powiedział mi, że mam ruszyć w pole karne. Nie wiedziałem, że potrzebujemy jeszcze jednej bramki, by awansować – opowiadał przed kamerami Canal+ Sport bohater środowego wieczoru w Lizbonie.
Tym trenerem był Jose Mourinho, który chwilę po trafieniu Trubina na 4:2 oszalał ze szczęścia. Mógł poczuć się jak za najlepszych czasów swojej kariery. To był dla niego moment triumfu. Latem został zwolniony z Fenerbahce po porażce z Benficą w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz tę samą Benficę wprowadził do fazy pucharowej, pokonując Real, z którego też kiedyś odchodził skonfliktowany.
Trubin ma 24 lata, urodził się w Doniecku, ale jego pierwszym młodzieżowym klubem był Azowstal Mariupol. Szybko jednak trafił do Szachtara, któremu pomógł zdobyć trzy tytuły mistrza Ukrainy. W 2023 r., za 10 mln euro, kupiła go Benfica, choć wydawało się, że przejdzie do Interu Mediolan.
Teraz ofert z silniejszych lig na pewno mu nie zabraknie. Kto by nie chciał mieć bramkarza, który skuteczny potrafi być także w polu karnym rywala. Trubin jest piątym fachowcem od bronienia, który strzelił gola w Champions League. – Wiedzieliśmy, że da radę – podkreślał Mourinho.
Żeby było ciekawiej, Benfica, która zajęła ostatnie wolne miejsce w play-offach kosztem Olympique Marsylia, w tej rundzie znów może wpaść na Real. Losowanie par w piątek o 12.00. Mecze 17 i 18 lutego, rewanże tydzień później.
Monaco lub Karabach Agdam – Paris Saint-Germain lub Newcastle United
Club Brugge lub Galatasaray Stambuł – Juventus Turyn lub Atletico Madryt
Bodo/Glimt lub Benfica Lizbona – Real Madryt lub Inter Mediolan
Borussia Dortmund lub Olympiakos Pireus – Atalanta Bergamo lub Bayer Leverkusen
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Reprezentacja Polski w futsalu w swoim pożegnalnym meczu na mistrzostwach Europy przegrała z obrońcą tytułu, Por...
Barcelona przegrywała po kilku minutach z FC Kopenhaga, ale rozbiła Duńczyków 4:1 i awansowała bezpośrednio do 1...
Reprezentacja Polski przegrała w Lublanie z Włochami w drugim meczu grupowym mistrzostw Europy w futsalu. Porażk...
W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów kilku polskich piłkarzy powalczy o awans do fazy pucharowej. Barcelona podejmi...
Reprezentacja Polski w futsalu przegrała pierwszy mecz na mistrzostwach Europy. W Lublanie uległa 2:4 Węgrom.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas