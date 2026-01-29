Reklama

Posłuchał trenera, został bohaterem. Anatolij Trubin skradł show w Lidze Mistrzów

Anatolij Trubin jest na ustach całej Europy. Ukraiński bramkarz w ostatniej akcji meczu strzelił gola Realowi Madryt i zapewnił Benfice miejsce w barażach Ligi Mistrzów.

Publikacja: 29.01.2026 16:45

Anatolij Trubin

Anatolij Trubin

Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Tomasz Wacławek

– Przeżyłem coś takiego pierwszy raz w moim życiu. Trener powiedział mi, że mam ruszyć w pole karne. Nie wiedziałem, że potrzebujemy jeszcze jednej bramki, by awansować – opowiadał przed kamerami Canal+ Sport bohater środowego wieczoru w Lizbonie.

Tym trenerem był Jose Mourinho, który chwilę po trafieniu Trubina na 4:2 oszalał ze szczęścia. Mógł poczuć się jak za najlepszych czasów swojej kariery. To był dla niego moment triumfu. Latem został zwolniony z Fenerbahce po porażce z Benficą w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz tę samą Benficę wprowadził do fazy pucharowej, pokonując Real, z którego też kiedyś odchodził skonfliktowany.

Kiedy losowanie baraży Ligi Mistrzów?

Trubin ma 24 lata, urodził się w Doniecku, ale jego pierwszym młodzieżowym klubem był Azowstal Mariupol. Szybko jednak trafił do Szachtara, któremu pomógł zdobyć trzy tytuły mistrza Ukrainy. W 2023 r., za 10 mln euro, kupiła go Benfica, choć wydawało się, że przejdzie do Interu Mediolan.

Teraz ofert z silniejszych lig na pewno mu nie zabraknie. Kto by nie chciał mieć bramkarza, który skuteczny potrafi być także w polu karnym rywala. Trubin jest piątym fachowcem od bronienia, który strzelił gola w Champions League. – Wiedzieliśmy, że da radę – podkreślał Mourinho.

Reklama
Reklama

Żeby było ciekawiej, Benfica, która zajęła ostatnie wolne miejsce w play-offach kosztem Olympique Marsylia, w tej rundzie znów może wpaść na Real. Losowanie par w piątek o 12.00. Mecze 17 i 18 lutego, rewanże tydzień później.

Potencjalne pary rundy play-off Ligi Mistrzów

Monaco lub Karabach Agdam – Paris Saint-Germain lub Newcastle United

Club Brugge lub Galatasaray Stambuł – Juventus Turyn lub Atletico Madryt

Bodo/Glimt lub Benfica Lizbona – Real Madryt lub Inter Mediolan

Borussia Dortmund lub Olympiakos Pireus – Atalanta Bergamo lub Bayer Leverkusen

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Europejskie Puchary Liga Mistrzów Osoby Jose Mourinho Kluby piłkarskie Real Madryt Benfica Lizbona
Ostatni mecz w reprezentacji rozegrał Michał Kubik, rekordzista pod względem występów w futsalowej k
futsal
Mistrzostwa Europy w futsalu: Polacy kończą turniej bez punktu
Liga Mistrzów. Barcelona uniknęła wpadki i nie musi grać w barażach, 107. gol Lewandowskiego
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Barcelona uniknęła wpadki i nie musi grać w barażach, 107. gol Lewandowskiego
Mistrzostwa Europy w futsalu. Polska przegrała „mecz o wszystko”. Odpada z turnieju
futsal
Mistrzostwa Europy w futsalu. Polska przegrała „mecz o wszystko”. Odpada z turnieju
Robert Lewandowski
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Czy Robert Lewandowski pomoże Barcelonie awansować do 1/8 finału?
Futsal: Nieudany dla Polski początek mistrzostw Europy
futsal
Futsal: Nieudany dla Polski początek mistrzostw Europy
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama