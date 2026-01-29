Posłuchał trenera, został bohaterem. Anatolij Trubin skradł show w Lidze Mistrzów

– Przeżyłem coś takiego pierwszy raz w moim życiu. Trener powiedział mi, że mam ruszyć w pole karne. Nie wiedziałem, że potrzebujemy jeszcze jednej bramki, by awansować – opowiadał przed kamerami Canal+ Sport bohater środowego wieczoru w Lizbonie.

Tym trenerem był Jose Mourinho, który chwilę po trafieniu Trubina na 4:2 oszalał ze szczęścia. Mógł poczuć się jak za najlepszych czasów swojej kariery. To był dla niego moment triumfu. Latem został zwolniony z Fenerbahce po porażce z Benficą w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz tę samą Benficę wprowadził do fazy pucharowej, pokonując Real, z którego też kiedyś odchodził skonfliktowany.

Kiedy losowanie baraży Ligi Mistrzów?

Trubin ma 24 lata, urodził się w Doniecku, ale jego pierwszym młodzieżowym klubem był Azowstal Mariupol. Szybko jednak trafił do Szachtara, któremu pomógł zdobyć trzy tytuły mistrza Ukrainy. W 2023 r., za 10 mln euro, kupiła go Benfica, choć wydawało się, że przejdzie do Interu Mediolan.

Teraz ofert z silniejszych lig na pewno mu nie zabraknie. Kto by nie chciał mieć bramkarza, który skuteczny potrafi być także w polu karnym rywala. Trubin jest piątym fachowcem od bronienia, który strzelił gola w Champions League. – Wiedzieliśmy, że da radę – podkreślał Mourinho.