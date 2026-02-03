Reklama

Karim Benzema zmienił klub, Cristiano Ronaldo strajkuje

W ostatni dzień zimowego okna transferowego gorąco było w Arabii Saudyjskiej. Wszystko za sprawą dwóch zdobywców Złotej Piłki. Karim Benzema przeszedł z Al-Ittihad do Al-Hilal. Cristiano Ronaldo, niezadowolony z transferów, odmówił gry.

Publikacja: 03.02.2026 05:36

Cristiano Ronaldo odmówił gry w meczu ligowym, bo domaga się transferów

Cristiano Ronaldo odmówił gry w meczu ligowym, bo domaga się transferów

Foto: REUTERS

Tomasz Wacławek

Od dawna docierają sygnały, że Benzema nie potrafi się odnaleźć na Bliskim Wschodzie i chciałby wrócić do Europy. Wydawało się, że Francuz obierze kierunek na Stary Kontynent, zwłaszcza że nie brakowało zainteresowanych jego usługami, tymczasem postanowił zostać jednak na kolejny rok w Arabii Saudyjskiej.

38-letni napastnik odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z Al-Ittihad (miałby się zrzec pensji i w zamian dostać 100 proc. praw do własnego wizerunku) i przeniesie się do Al-Hilal, czyli klubu, w którym wcześniej grał – a właściwie głównie się leczył – Neymar.

Dlaczego Cristiano Ronaldo był przeciwny transferowi Karima Benzemy?

Trenerem jest tam Simone Inzaghi, a w drużynie grają m.in. Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez i Darwin Nunez, czyli byli piłkarze Chelsea, Milanu i Liverpoolu.

Czytaj więcej

Cristiano Ronaldo myśli o emeryturze. Pożegnanie z wielką sceną coraz bliżej
Piłka nożna
Cristiano Ronaldo myśli o emeryturze. Pożegnanie z wielką sceną coraz bliżej

Benzema kosztował 25 mln euro, co czyni go najdroższym 38-latkiem w historii futbolu. Zadebiutować w nowej ekipie może już w czwartek. Al-Hilal jest liderem saudyjskiej Pro League, w tym sezonie nie doznał jeszcze porażki.

Co ciekawe, przeciwny transferowi Benzemy miał być Cristiano Ronaldo. Portugalczyk twierdzi, że przeprowadzka jego byłego kolegi z Realu Madryt odbije się negatywnie na konkurencji w lidze.

Przed rokiem Francuz pomógł Al-Ittihad zdobyć mistrzostwo i puchar. Al-Hilal wyprzedza obecnie o punkt Al-Nassr, czyli zespół Ronaldo.

Czy Cristiano Ronaldo opuści Arabię Saudyjską?

Gwiazdor z Madery nadal czeka na pierwszy tytuł w Arabii Saudyjskiej. Nie podoba mu się sposób zarządzania klubem, więc postanowił zastrajkować i odmówił gry w poniedziałkowym meczu z Al-Riyadh (1:0). Jego zdaniem Public Investment Fund, do którego należą także m.in. Al-Hilal i Al-Ittihad, faworyzuje konkurencyjne kluby. Portugalczyk domaga się wzmocnień swojej drużyny.

Czytaj więcej

Dlaczego Indie nie rozwijają skrzydeł w futbolu? Polski trener podaje powody
Plus Minus
Dlaczego Indie nie rozwijają skrzydeł w futbolu? Polski trener podaje powody

Kto wie, jak rozwinie się ta sytuacja. Czy nie dojdzie do rozłamu i Portugalczyk nie poszuka nowego pracodawcy, na przykład w amerykańskiej Major League Soccer? W czwartek Ronaldo będzie obchodził 41. urodziny, ale nie zamierza jeszcze schodzić z boiska. Emerytura mu nie w głowie. Jest chyba najlepszym dowodem na to, że wiek to tylko liczba.

Źródło: rp.pl

