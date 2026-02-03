Od dawna docierają sygnały, że Benzema nie potrafi się odnaleźć na Bliskim Wschodzie i chciałby wrócić do Europy. Wydawało się, że Francuz obierze kierunek na Stary Kontynent, zwłaszcza że nie brakowało zainteresowanych jego usługami, tymczasem postanowił zostać jednak na kolejny rok w Arabii Saudyjskiej.

38-letni napastnik odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z Al-Ittihad (miałby się zrzec pensji i w zamian dostać 100 proc. praw do własnego wizerunku) i przeniesie się do Al-Hilal, czyli klubu, w którym wcześniej grał – a właściwie głównie się leczył – Neymar.

Dlaczego Cristiano Ronaldo był przeciwny transferowi Karima Benzemy?

Trenerem jest tam Simone Inzaghi, a w drużynie grają m.in. Kalidou Koulibaly, Theo Hernandez i Darwin Nunez, czyli byli piłkarze Chelsea, Milanu i Liverpoolu.

Benzema kosztował 25 mln euro, co czyni go najdroższym 38-latkiem w historii futbolu. Zadebiutować w nowej ekipie może już w czwartek. Al-Hilal jest liderem saudyjskiej Pro League, w tym sezonie nie doznał jeszcze porażki.