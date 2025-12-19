Aktualizacja: 19.12.2025 11:40 Publikacja: 19.12.2025 10:20
Piłkarze Rakowa Częstochowa
W ostatniej serii meczów fazy ligowej Ligi Konferencji polskie kluby były niepokonane: Legia (już bez szans na dalsze rundy) wygrała z gibraltarskim Lincolnem 4:1, Lech z Sigmą Ołomuniec 2:1, Raków z cypryjską Omonią 1:0, a Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z holenderskim AZ Alkmaar.
Końcowa tabela Ligi Konferencji pokazuje, że miejsce w top 8 i bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji dało 12 punktów (czyli cztery zwycięstwa i dwie porażki lub trzy zwycięstwa i trzy remisy), a baraże o tę fazę (nazywane też 1/16 finału lub play-off) - zakres od 11 do 7 punktów (ale nie z najgorszym bilansem bramkowym).
Tabela ma też wielkie znaczenie w kontekście losowania dalszych rund. W przypadku barażu o 1/8 finału (nazywanego też 1/16 finału lub play-off), zespoły są losowane parami wg następującego klucza:
To oznacza, że w 1/16 finału potencjalni rywale polskich klubów są następujący:
W 1/16 finału Lech zagra pierwszy mecz na wyjeździe, a rewanż u siebie, a Jagiellonia na odwrót – pierwszy mecz w Białymstoku, a rewanż na wyjeździe.
Miejsca w tabeli wpływają też na potencjalnych rywali w 1/8 finału, możemy się doczekać polskiego meczu Raków – Jagiellonia, którego stawką byłby ćwierćfinał pucharu:
Dzięki wyższemu miejscu w tabeli, swój Raków pierwszy mecz w 1/8 finału zagra na wyjeździe, a rewanż u siebie.
Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 16 stycznia, a mecze w czwartki 19 i 26 lutego. Z kolei losowanie 1/8 finału nastąpi dzień po rewanżach play-off, czyli w piątek 27 lutego. Spotkania 1/8 finału zaplanowano na czwartki 12 i 19 marca.
Jak wygląda terminarz kolejnych rund Ligi Konferencji?
Trwa piątej edycja Ligi Konferencji, dotychczasowe finały były następujące:
Polskie kluby w Lidze Konferencji walczą też o punkty w pięcioletnim rankingu UEFA, od którego zależy pula miejsc (i rozstawienie w kolejnych rundach) dla lig krajowych w europejskich pucharach. Jeśli polskim klubom uda się na koniec sezonu wyprzedzić przedstawicieli lig czeskiej i greckiej, a Ekstraklasa wskoczy na 10. miejsce w rankingu UEFA, mistrz Polski w 2026 r. pierwszy raz w historii wystąpi w Lidze Mistrzów bez eliminacji.
Według statystyków, szanse na wyprzedzenie czeskich klubów to ok. 20 proc., Greków na ten moment już udało się wyprzedzić.
