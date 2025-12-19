W ostatniej serii meczów fazy ligowej Ligi Konferencji polskie kluby były niepokonane: Legia (już bez szans na dalsze rundy) wygrała z gibraltarskim Lincolnem 4:1, Lech z Sigmą Ołomuniec 2:1, Raków z cypryjską Omonią 1:0, a Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z holenderskim AZ Alkmaar.

Reklama Reklama

Liga Konferencji – tabela i potencjalni rywale polskich klubów

Końcowa tabela Ligi Konferencji pokazuje, że miejsce w top 8 i bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji dało 12 punktów (czyli cztery zwycięstwa i dwie porażki lub trzy zwycięstwa i trzy remisy), a baraże o tę fazę (nazywane też 1/16 finału lub play-off) - zakres od 11 do 7 punktów (ale nie z najgorszym bilansem bramkowym).

Tabela ma też wielkie znaczenie w kontekście losowania dalszych rund. W przypadku barażu o 1/8 finału (nazywanego też 1/16 finału lub play-off), zespoły są losowane parami wg następującego klucza: