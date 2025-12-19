Reklama

Kto rywalem polskich klubów w Lidze Konferencji? Stawką miejsce w Lidze Mistrzów

Z kim mogą zagrać Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa w 1/16 i 1/8 finału Ligi Konferencji? Lista potencjalnych rywali jest wąska. W rankingu UEFA polskie kluby walczą z czeskimi i greckimi o gwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów.

Publikacja: 19.12.2025 10:20

Piłkarze Rakowa Częstochowa

Foto: PAP/EPA

Bartosz Nosal

W ostatniej serii meczów fazy ligowej Ligi Konferencji polskie kluby były niepokonane: Legia (już bez szans na dalsze rundy) wygrała z gibraltarskim Lincolnem 4:1, Lech z Sigmą Ołomuniec 2:1, Raków z cypryjską Omonią 1:0, a Jagiellonia bezbramkowo zremisowała z holenderskim AZ Alkmaar. 

Liga Konferencji – tabela i potencjalni rywale polskich klubów

Końcowa tabela Ligi Konferencji pokazuje, że miejsce w top 8 i bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji dało 12 punktów (czyli cztery zwycięstwa i dwie porażki lub trzy zwycięstwa i trzy remisy), a baraże o tę fazę (nazywane też 1/16 finału lub play-off) - zakres od 11 do 7 punktów (ale nie z najgorszym bilansem bramkowym).

Tabela ma też wielkie znaczenie w kontekście losowania dalszych rund. W przypadku barażu o 1/8 finału (nazywanego też 1/16 finału lub play-off), zespoły są losowane parami wg następującego klucza:

  • zespół z miejsca 9. trafia na zespół z miejsca 23. lub 24., podobnie zespół z miejsca 10. może trafić rywala z lokaty 23. lub 24.
  • zespoły z miejsca 11. i 12. mogą wylosować drużyny z miejsc 21. i 22. itd.
To oznacza, że w 1/16 finału potencjalni rywale polskich klubów są następujący:

  • 11. Lech Poznań kontra 21. KuPS Kuopio (Finlandia) lub 22. Shkëndija Tetowo (Macedonia Północna),
  • 17. Jagiellonia Białystok kontra 15. Fiorentina (Włochy) lub 16. HNK Rijeka (Chorwacja).

W 1/16 finału Lech zagra pierwszy mecz na wyjeździe, a rewanż u siebie, a Jagiellonia na odwrót – pierwszy mecz w Białymstoku, a rewanż na wyjeździe.

Miejsca w tabeli wpływają też na potencjalnych rywali w 1/8 finału, możemy się doczekać polskiego meczu Raków – Jagiellonia, którego stawką byłby ćwierćfinał pucharu:

  • 2. Raków Częstochowa kontra 17. Jagiellonia Białystok lub 18. Omonia (Cypr) lub 15. Fiorentina (Włochy) lub 16. HNK Rijeka (Chorwacja),
  • ew. 11. Lech Poznań kontra 5. Rayo Vallecano (Hiszpania) lub 6. Szachtar Donieck (Ukraina),
  • ew. 17. Jagiellonia Białystok kontra 1. RC Strasbourg (Francja) lub 2. Raków Częstochowa.

Dzięki wyższemu miejscu w tabeli, swój Raków pierwszy mecz w 1/8 finału zagra na wyjeździe, a rewanż u siebie. 

Kiedy losowanie Ligi Konferencji? Kiedy i gdzie finał? Lista triumfatorów

Losowanie 1/16 finału Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 16 stycznia, a mecze w czwartki 19 i 26 lutego. Z kolei losowanie 1/8 finału nastąpi dzień po rewanżach play-off, czyli w piątek 27 lutego. Spotkania 1/8 finału zaplanowano na czwartki 12 i 19 marca.

Jak wygląda terminarz kolejnych rund Ligi Konferencji?

  • ćwierćfinały w czwartki 9 i 16 kwietnia (losowanie w piątek 27 lutego),
  • półfinały w czwartki 30 kwietnia i 7 maja (losowanie w piątek 27 lutego),
  • finał w środę 27 maja w Lipsku.

Trwa piątej edycja Ligi Konferencji, dotychczasowe finały były następujące:

  • AS Roma (Włochy) - Feyenoord Rotterdam (Holandia) 1:0 (Tirana, 2022),
  • West Ham United (Anglia) - Fiorentina (Włochy) 2:1 (Praga, 2023),
  • Olympiakos (Grecja) - Fiorentina (Włochy) 1:0 (Pireus, 2024),
  • Chelsea (Anglia) - Betis Sewilla (Hiszpania) 4:1 (Wrocław, 2025).
Ranking UEFA. Polskie kluby walczą o gwarantowane miejsce w Lidze Mistrzów

Polskie kluby w Lidze Konferencji walczą też o punkty w pięcioletnim rankingu UEFA, od którego zależy pula miejsc (i rozstawienie w kolejnych rundach) dla lig krajowych w europejskich pucharach. Jeśli polskim klubom uda się na koniec sezonu wyprzedzić przedstawicieli lig czeskiej i greckiej, a Ekstraklasa wskoczy na 10. miejsce w rankingu UEFA, mistrz Polski w 2026 r. pierwszy raz w historii wystąpi w Lidze Mistrzów bez eliminacji.

Według statystyków, szanse na wyprzedzenie czeskich klubów to ok. 20 proc., Greków na ten moment już udało się wyprzedzić.

Źródło: rp.pl

Ekstraklasa Europejskie Puchary Liga Mistrzów Lech Poznań Raków Częstochowa Jagiellonia Białystok Liga Konferencji Europy
