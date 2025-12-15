Przy Łazienkowskiej czekają na zbawcę. Legia kończy rok na dnie, niechlubny rekord pobity

Aktualizacja: 16.12.2025 01:34 Publikacja: 15.12.2025 19:33
By odnaleźć ostatnie zwycięstwo Legii, trzeba się cofnąć do 23 października. Wówczas to drużyna z Łazienkowskiej pokonała w Lidze Konferencji Szachtar Donieck (2:1), dzięki bramce Rafała Augustyniaka w doliczonym czasie gry. Później było już tylko gorzej.
Zwolnienie Edwarda Iordanescu, który nawet nie ukrywał, że nie chce już pracować w Warszawie, nic nie pomogło. Jest dopiero grudzień, a Legia zdążyła już odpaść z Pucharu Polski i z Ligi Konferencji, a w Ekstraklasie osunąć się do strefy spadkowej. Niżej jest tylko beniaminek Bruk-Bet Termalica Nieciecza.
Cierpliwość kibiców została wystawiona na poważną próbę. W niedzielę, podczas zaległego spotkania z Piastem (0:1), dali oni wyraz swojemu niezadowoleniu, żegnając piłkarzy gwizdami i obrażając właściciela klubu Dariusza Mioduskiego. Domagają się jego odejścia, uważają, że to on jest głównym winnym obecnej sytuacji.
– Odpowiedzialność spoczywa na wszystkich w klubie – zaznaczał w rozmowie z Canal + Sport dyrektor Legii Fredi Bobić. – Na boisku popełniamy fatalne błędy. Nie funkcjonujemy jak drużyna, brakuje jedności i wiary w siebie. Można mieć dobrych piłkarzy i dużo o tym mówić, ale trzeba to pokazać na murawie, a my obecnie tego nie robimy. To poważny problem i powód do wstydu. Niektórzy zawodnicy nie mają odwagi, by grać w tych barwach.
11 meczów z rzędu bez zwycięstwa (cztery remisy, siedem porażek) to nowy niechlubny rekord. Choć to marne pocieszenie, będzie jeszcze jedna szansa, by poprawić humory przed świętami. W czwartek na Łazienkowską przyjedzie Lincoln Red Imps. Mistrz Gibraltaru dwa miesiące temu pokonał jednak Lecha Poznań (2:1) i nadal walczy o awans do fazy pucharowej, więc zamiast wyczekiwanego przełamania może być jeszcze większa stypa.
Ekstraklasa wróci na boiska 30 stycznia. Dwa dni później Legia podejmie Koronę Kielce. Wszystko wskazuje, że już z Markiem Papszunem na ławce, który pożegnał się z Rakowem Częstochowa.
Nie było to wymarzone pożegnanie. Raków przegrał u siebie zaległy mecz z Zagłębiem Lubin (0:1), przez prawie godzinę grając w osłabieniu. – Odchodząc, mam poczucie dobrze wykonanej pracy. Wróciłem na prośbę Michała Świerczewskiego, pomogłem odbudować się drużynie i wejść na najwyższe obroty. Kosztowało mnie to sporo poświęcenia, ale nie ma innej drogi do sukcesu – podkreślał Papszun, który zostawia zespół z Częstochowy na czwartym miejscu w tabeli, a wkrótce może zabrać się za wyciąganie z dna Legii.
