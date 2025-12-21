Robert zszedł z pomnika. Recenzja książki „Lewandowski. Prawdziwy”

O kapitanie reprezentacji Polski powstają codziennie setki artykułów, dostaliśmy o nim już kilka książek i dokument przygotowany przez jedną z platform streamingowych, a mimo to wciąż zadajemy sobie pytanie, jaki naprawdę jest ten Lewandowski.

Reklama Reklama

Nie dowiemy się tego ani z konferencji, na których usłyszymy co najwyżej oklepane formułki, ani nawet z vlogów ze zgrupowań kadry, gdzie piłkarze może są i bardziej wyluzowani, ale przecież świadomi, że towarzyszy im kamera. A że dbają o swój wizerunek z wyjątkową starannością, pokażą się tylko z takiej strony, jak chcieliby zostać zapamiętani. Nie inaczej jest w przypadku Lewandowskiego.

Jak przodek Roberta Lewandowskiego bombardował Dortmund

Sebastian Staszewski zaglądał już za kulisy reprezentacji Adama Nawałki („Tajemnice kadry”) i prześwietlał Sławomira Peszkę („Peszkografia”). W końcu zainspirowany nieautoryzowaną biografią Cristiano Ronaldo Guillema Balague postanowił wziąć na warsztat piłkarza, który w ostatniej dekadzie stał się ambasadorem Polski, ze względu na siłę oddziaływania futbolu postacią kojarzoną dziś z naszym krajem bardziej niż Lech Wałęsa czy papież Jan Paweł II.

Reporterska dociekliwość kazała Staszewskiemu dotrzeć nie tylko do trenerów, prezesów i kolegów Lewandowskiego z drużyn, ale także do ludzi ze świata nauki, artystów, a nawet prezydentów. Spotkał się łącznie z 250 osobami, które wypowiedziały się pod nazwiskiem.