Robert zszedł z pomnika. Recenzja książki „Lewandowski. Prawdziwy”

Aktualizacja: 21.12.2025 14:17 Publikacja: 21.12.2025 14:12
Foto: PAP/EPA
O kapitanie reprezentacji Polski powstają codziennie setki artykułów, dostaliśmy o nim już kilka książek i dokument przygotowany przez jedną z platform streamingowych, a mimo to wciąż zadajemy sobie pytanie, jaki naprawdę jest ten Lewandowski.
Nie dowiemy się tego ani z konferencji, na których usłyszymy co najwyżej oklepane formułki, ani nawet z vlogów ze zgrupowań kadry, gdzie piłkarze może są i bardziej wyluzowani, ale przecież świadomi, że towarzyszy im kamera. A że dbają o swój wizerunek z wyjątkową starannością, pokażą się tylko z takiej strony, jak chcieliby zostać zapamiętani. Nie inaczej jest w przypadku Lewandowskiego.
Sebastian Staszewski zaglądał już za kulisy reprezentacji Adama Nawałki („Tajemnice kadry”) i prześwietlał Sławomira Peszkę („Peszkografia”). W końcu zainspirowany nieautoryzowaną biografią Cristiano Ronaldo Guillema Balague postanowił wziąć na warsztat piłkarza, który w ostatniej dekadzie stał się ambasadorem Polski, ze względu na siłę oddziaływania futbolu postacią kojarzoną dziś z naszym krajem bardziej niż Lech Wałęsa czy papież Jan Paweł II.
Czytaj więcej
„Lewandowski. Prawdziwy” to hit ostatnich tygodni. Sebastian Staszewski w „Rzeczy o książkach” mó...
Reporterska dociekliwość kazała Staszewskiemu dotrzeć nie tylko do trenerów, prezesów i kolegów Lewandowskiego z drużyn, ale także do ludzi ze świata nauki, artystów, a nawet prezydentów. Spotkał się łącznie z 250 osobami, które wypowiedziały się pod nazwiskiem.
Ale rozmawiał także z tymi, których nie zobaczymy w telewizji ani na pierwszych stronach gazet. Dzięki temu przeczytamy m.in., że jeden z przodków Roberta podczas drugiej wojny światowej bombardował Dortmund, który kilkadziesiąt lat później stał się dla piłkarza drugim domem i trampoliną do wielkiej kariery. Podobno nawet rodzina odkryła kilka nieznanych faktów. Trudno więc o lepszą rekomendację.
Ta książka jest również lekcją historii. Staszewski zabiera nas w podróż do przeszłości, prowadząc przez powojenne losy Polski i Warszawy. O tym, że przygotowuje nieautoryzowaną biografię, poinformował swojego bohatera dopiero kilka tygodni przed publikacją, gdy była ona już praktycznie gotowa. Pozwolił mu się odnieść do trudnych tematów – m.in. afery premiowej i opaskowej, konfliktów z kolegami z kadry i selekcjonerami – ale nie dał wglądu do treści.
Czytaj więcej
Robert Lewandowski nadal nie przedłużył umowy z Barceloną. To podsyca spekulacje, gdzie polski na...
W efekcie na 700 stronach powstał portret człowieka z krwi i kości, który – mimo obsesyjnego dążenia do doskonałości – nie jest pozbawiony wad, jak każdy popełnia błędy i ma jakieś słabości. Sportowca, który – jak czytamy – „stosował prosty system identyfikacji: tych, którzy pomagali osiągnąć sukces, traktował jak przyjaciół, tych, którzy przeszkadzali w drodze na szczyt – jak wrogów. Nie każdy potrafił to zaakceptować”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po kilku tygodniach przepychanek i negocjacji między Legią i Rakowem Marek Papszun został zaprezentowany jako no...
Z kim mogą zagrać Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa w 1/16 i 1/8 finału Ligi Konferencji...
Tak szybkiej kariery dawno w Polsce nie było. Kacper Potulski niedawno skończył 18 lat, a już zachwyca kibiców w...
Raków Częstochowa, Lech Poznań i Legia wygrały swoje mecze, ale w Warszawie, mimo zwycięstwa, atmosfera była gro...
Robert Lewandowski nadal nie przedłużył umowy z Barceloną. To podsyca spekulacje, gdzie polski napastnik zagra w...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas